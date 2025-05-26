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РФ зіткнулася з критичними проблемами на фронті навіть без тиску Трампа: деталі від WP

Альона Вороніна
26 травня 2025, 11:21
27921
У Вашингтоні та Брюсселі дедалі частіше лунають прогнози про ослаблення бойового потенціалу Росії вже наступного року.
Путин, фронт
РФ зіткнулася з критичними проблемами на фронті навіть без тиску Трампа/ колаж: Главред, фото: kremlin.ru, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Коротко:

  • Навіть без тиску Трампа РФ зіткнулася з критичними проблемами на фронті
  • За рік російські окупанти просунулися лише на 0,6% території, ціною 1500 убитих і поранених на день
  • Загальні втрати РФ можуть перевищувати мільйон осіб

Незважаючи на те, що президент США Дональд Трамп публічно відмовився від тиску на країну-агресорку Росію, у Вашингтоні та Брюсселі все частіше можна почути прогнози про ослаблення бойового потенціалу РФ вже наступного року.

РФ має лише незначні успіхи на фронті – за рік окупанти просунулися лише на 0,6% території. Але при цьому російські загарбники зазнавали великих втрат – кожного дня у них було 1500 убитих і поранених. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на американських та європейських посадовців і військових експертів.

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Після розмови Трампа і Путіна, яка відбулася нещодавно, американський президент почав говорити не про санкції, а про нові торговельні угоди з Росією. Адміністрація Трампа наразі не брала на себе зобов’язання надавати Україні подальшу допомогу, і при цьому сам президент США не виключає варіанту, що переговори можуть вести європейці чи Ватикан, і що самі Сполучені Штати можуть не брати активної участі у переговорах.

Проте експерти переконані, що саме зараз найбільш вдалий момент для тиску на Кремль.

Військова розвідка США оцінила, що РФ від початку повномасштабного вторгнення втратила не менше, ніж 10 тисяч одиниць бойової техніки, включно з понад 3000 танками, близько 250 повітряними суднами і понад 10 кораблями. При цьому успіхи Росії на фронті незначні – за рік російські окупанти змогли просунутися лише на 0,6% території, а при цьому втрачали кожного дня по 1500 членів особового складу вбитими і пораненими. Загальні втрати країни-агресорки Росії можуть перевищувати мільйон осіб.

Але водночас у виданні зазначили, що в України також залишаються проблеми – з нестачею людей і техніки, попри зростання власного ВПК. Також зазначається, що бойові дії перетворилися на виснажливу дуель дронів, ракет і далекобійної артилерії.

РФ зараз активно атакує Україну дронами і ракетами. Так, як повідомляв президент України Володимир Зеленський, тільки за одну ніч Росія випустила 250 дронів і 14 балістичних ракет, а РФ заявляє, що перехопила за 72 години понад 700 українських безпілотників. На думку експертів, така дуель дронів затягує конфлікт без шансів на швидку перемогу.

"Щоразу, коли Москва завдає таких ударів, світ дедалі чіткіше бачить, хто насправді затягує війну", — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що лише жорсткі додаткові санкції по критичних секторах економіки РФ можуть змусити Кремль піти на реальні перемовини.

Ситуація на фронті в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, в DeepState заявили, що росіяни закріпилися на Сумщині. Завдяки чисельності окупанти отримали перевагу в цьому районі.

Також раніше повідомлялося, що є ризик втрати великих міст і напрямків – Світан розкрив найгірший сценарій для ЗСУ. За негативного сценарію у нас можуть бути втрати цього року, не виключає Роман Світан.

Нагадаємо, в ISW зазначили, що "кишені" біля Торецька більше немає – стало відомо, що тепер буде з Костянтинівкою. Армія РФ, імовірно, захопила Стару Миколаївку і Гнатівку, а також поля на південь від Романівки.

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Що таке The Washington Post?

The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

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