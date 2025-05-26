РФ запустила рекордну кількість дронів: що відомо про нічну атаку окупантів

Армія РФ застосувала всього 364 засоби повітряного нападу.

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ППО знешкодила 288 БпЛА та знищила 9 крилатих ракет / Колаж: Главред, фото: 126 окрема бригада сил ТРО, УНІАН

Коротко:

РФ запустили 355 дронів і 9 ракет

Сили ППО знешкодили 288 ворожих БпЛА

У ніч на 26 травня втретє поспіль Україна потрапила під масований ракетно-дроновий удар країни-агресора РФ. Окупанти застосували 364 засоби повітряного нападу. Силам ППО вдалося зби ти 9 крилатих ракет і 288 ворожих БпЛА.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ в Telegram, з 20:15 25 травня ворог випустив по Україні:

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9 крилатих ракет повітряного базування Х-101 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків - Саратовська область);

355 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Курськ, Орел, Шаталове, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Чауда - ТОТ АР Крим.

За попередніми даними, станом на 11:00 протиповітряною обороною збито всі 9 крилатих ракет Х-101, знешкоджено 288 ворожих БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни.

При цьому 233 дрони було збито вогневими засобами ураження, 55 - локаційно втрачено/пригнічено РЕБ.

Звіт Повітряних сил / Фото: t.me/kpszsu

За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на п'яти локаціях, а також падіння збитих ударних БпЛА на десяти локаціях.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Атака на Київщину

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що в регіоні вночі працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Постраждалих серед населення немає. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено.

Унаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі пошкоджено три приватні будинки та господарські споруди.

У Фастівському районі пошкоджено один приватний будинок.

У Бучанському районі пошкоджено автомобіль.

Оперативні служби продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Атака на Одеську область

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у Telegram-каналі, що в ніч на 26 травня росіяни випустили по області дрони-камікадзе. Унаслідок атаки в селищі Великодолинське 14-річний підліток дістав поранення ноги.

В Одеському районі окупанти зруйнували житловий будинок площею 100 квадратних метрів, там спалахнула пожежа. Пошкоджено газовий трубопровід, надвірну споруду, житлові будинки, два гаражі, паркан і три автомобілі.

Крім цього, на ще одній локації зруйновано два гаражі та авто, а також пошкоджень зазнав будинок.

Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 24 травня сталася масована атака на Київ - є руйнування і постраждалі. У ДСНС показали наслідки удару по Києву.

За даними Повітряних сил, росіяни запустили по Україні 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 і 250 ударних безпілотників. Сили оборони збили 6 балістичних ракет і 128 безпілотників, ще 117 дронів визнано "локаційно втраченими" і пригніченими РЕБ.

У ніч на 25 травня окупаційні війська здійснили масовану повітряну атаку із застосуванням ракет і БПЛА Шахед на низку українських регіонів. Під ворожий удар потрапили Київ, Київська, Чернігівська, Полтавська, Дніпропетровська, Сумська, Житомирська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Одеська, Миколаївська та Харківська області. Є постраждалі, зафіксовано руйнування.

Відомо, що ворог здійснив комбінований удар по Україні із застосуванням 367-ми засобів повітряного нападу супротивника - понад 310 із них було знищено або знешкоджено.

Видання The Economist пише про те, що атаки Росії на Україну з використанням тисячі ударних дронів можуть стати реальністю. Уже зараз, за даними української військової розвідки, країна-агресор планує збільшити виробництво безпілотників до 500 на день. Крім того, у РФ є в резерві близько 500 балістичних ракет, готових до запуску.

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