Чому удари по Москві не мають сенсу: названо реальний сценарій усунення Путіна

Експерт назвав фактор, який може сильніше вплинути на Кремль, ніж атаки на столицю РФ, та описав можливий сценарій зміни влади.

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Що може змусити російські еліти усунути воєнного злочинця Путіна з посади / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що сказав Олег Жданов:

Ефективність ударів по Москві мінімальна через щільну ППО ворога

На еліти РФ впливатимуть саме удари по промислових підприємствах

Російський бізнес згоден на припинення вогню хоч зараз

Удари по столиці Росії навряд чи стануть фактором, який змусить Кремль змінити курс або підштовхне оточення Володимира Путіна до рішучих дій. Натомість більший вплив на внутрішні процеси в РФ можуть мати інші цілі та економічний тиск. Про це повідомив Військовий експерт, полковник запасу ГШ ЗСУ Олег Жданов в інтерв’ю Главреду.

За словами аналітика, захист російської столиці значно ускладнює можливість результативних атак із використанням наявних у України засобів ураження. Він звертає увагу, що навколо Москви створена щільна система прикриття, яка орієнтована саме на боротьбу з дронами та крилатими ракетами.

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"На мій погляд, ефективність ударів по Москві мінімальна, оскільки там дуже висока щільність ППО. Наприклад, комплекс "Панцир-С1" має 12 самонавідних ракет - це практично гарантоване перехоплення 12 дронів. Лише тринадцятий може пройти, якщо його не збиватимуть зенітні гармати", - сказав Олег Жданов.

Експерт зазначає, що росіяни модернізують окремі елементи своїх систем протиповітряної оборони, намагаючись збільшити кількість засобів перехоплення на одному напрямку. За його словами, це робить атаки по місту менш перспективними без застосування потужніших типів озброєння.

"Зараз із цього "Панциря" росіяни вирвали модуль, щоб не створювати великий комплекс, адже один коштує 15 мільйонів доларів, і виготовляють "Панцир-СМД". Тобто беруть цей блок і встановлюють туди маленькі ракети. Єдине - вони втрачають у дальності: штатна ракета летить на 18 км, але їх 12 штук, а маленька ракета летить на 7 км, але їх там 48 штук", - зазначив полковник запасу ГШ ЗСУ.

"Панцир С-1" / Інфографіка: Главред

На думку Жданова, ситуація могла б змінитися за наявності інших засобів ураження. Він вважає, що саме можливість завдавати ударів по важливих об’єктах у глибині території РФ могла б мати більший політичний ефект.

"Якби у нас була балістика, було б інакше: їй "до лампочки" ці ракети, вони ніколи не дістануть балістику. Але балістики у нас немає, а крилаті ракети та дрони - це основна ціль цих систем ППО", - сказав військовий експерт.

Водночас, за словами Жданова, головним чинником тиску на російське керівництво може стати не символічний удар по центру влади, а проблеми для великих фінансово-промислових груп. Він пояснює, що представники еліт зацікавлені передусім у збереженні власних активів і прибутків.

"На російські еліти впливатиме не Москва, а удари по території Росії, особливо по підприємствах. Еліти ж чимось володіють, десь заробляють свої гроші, а отже, у них є якісь підприємства. Будь-яке підприємство потребує транспорту. Але якщо немає палива, то підприємство починає зазнавати проблем", - наголосив він.

Окремо експерт звернув увагу на внутрішні суперечності серед російських еліт. За його оцінкою, у владних колах уже формується протистояння між прихильниками продовження війни та тими, хто зацікавлений у припиненні бойових дій.

"За моїми спостереженнями, у Москві вже починається внутрішня боротьба між "партією війни" та "партією миру", тому що Путін вимагає вливання коштів в економіку. Нещодавно він збирав бізнесменів і закликав ділитися грошима - інвестувати в російську економіку", - сказав Жданов.

Він додав, що економічні труднощі можуть посилювати невдоволення серед бізнесу, оскільки компанії змушені працювати в умовах високої вартості грошей та обмежень, які створює політика Кремля.

Альтернативний сценарій розвитку подій, за словами експерта, пов’язаний не з вуличними протестами чи прямим тиском на Москву, а з домовленістю впливових груп усередині системи влади.

"А як не виконати розпорядження Путіна? Треба переконати Путіна, що війна не дає можливості виконати його розпорядження. Ось вам реакція еліт на те, що відбувається", - зазначив Олег Жданов.

Він вважає, що частина російських еліт уже готова до завершення війни, однак поки що не має достатнього впливу на ключові рішення Кремля.

"Російські еліти згодні на припинення вогню хоч зараз. Однак поки що "партія війни" переважає і біля вуха Путіна, і в системі влади країни", - сказав полковник запасу ГШ ЗСУ.

За словами Жданова, у разі зміни балансу сил усередині російської верхівки може з’явитися сценарій повного перезавантаження відносин із Заходом.

"Якщо бізнес домовиться з генералами, вони усунуть і Путіна, і "партію війни", і всіх на світі, звинуватять їх в агресії та сядуть зі світовою спільнотою домовлятися з чистого аркуша. І вони погодяться на набагато більше компромісів, аби тільки все почати з нуля", - сказав Олег Жданов.

Удари по Москві - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Зеленський підтвердив удар по Московському нафтопереробному заводу. Президент наголосив на ролі підрозділів Сил оборони та подякував за роботу СБУ, Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій і ракетним військам за влучання по Московському НПЗ. Потужність підприємства перевищує 12 млн тонн нафти на рік і на території зафіксовано щонайменше п'ять осередків загоряння.

Генеральний штаб повідомив, що після атаки Московський нафтопереробний завод у Капотні припинив переробку нафти. Під час операціїпонад 180 дронів атакували Москву і спричинили пожежі на об'єкті. На опублікованих супутникових знімках видно пошкодження резервуарів, зокрема знищення двох резервуарів об'ємом 30 тис. і 10 тис. куб. м та ураження установки АВТ-6.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що дрони повторно атакували центр космічного зв'язку "Дубна" у Московській області. У зверненні він підтвердив намір продовжувати удари по ключовій інфраструктурі і згадував атаку по Дубні як частину плану далекобійних операцій. За повідомленням, до об'єкта від кордону понад 500 км і це найбільший наземний комплекс супутникового зв'язку в Росії.

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Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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