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"Поганий знак": "Флеш" попередив про нові модифікації російських дронів

Марія Николишин
1 липня 2026, 19:12
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Українців закликали обов'язково повідомляти про подібні знахідки.
'Поганий знак': 'Флеш' попередив про нові модифікації російських дронів
РФ модифікувала дрон "Молнія" / колаж: Главред, фото: facebook.com/Serhii.Flash

Головне із заяви "Флеша":

  • Росія тестує дрони з автономною навігацією
  • Дрон "Молнія" атакував об'єкт без антени управління

Нещодавно російський дрон "Молнія" атакував один з важливих об’єктів на території України. Проблема в тому, що він був без антени управління. Про це заявив радник міністра оборони України та фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Російський БпЛА "Молнія" без жодної антени управління атакував наш об’єкт. У БпЛА була лише камера та комп’ютер", - йдеться у повідомленні.

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За його словами, все йде до того, що для ворожих дронів навігація, пошук цілі та атака стануть повністю автономними.

Він також додав, що це не перший такий випадок. Зокрема раніше ідентичні рішення були виявлені в російському дроні V2U.

"Сьогодні ми виявили таке рішення на "Молнії". Це поганий знак", - наголосив "Флеш".

'Поганий знак': 'Флеш' попередив про нові модифікації російських дронів
Дрон "Молнія" / Інфографіка: Главред

Радник міністра оборони також звернувся до всіх українців і закликав обов'язково повідомляти про подібні знахідки йому або командирам.

"Це дуже важливо", - підсумував він.

Сергій Бескрестнов "Флеш"
Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Росія посилила ракети Х-101

Головний науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння полковник Олександр Заруба заявляв, що росіяни суттєво вдосконалили ракету Х-101, щоб ускладнити її виявлення та знищення.

Зокрема, за його словами, вага бойових частин збільшилася з 450 кг до близько 800 кг.

"Виробництво оцінюється в 40-50 одиниць на місяць. Відтак, зважаючи на останні удари, можна сказати, що практично атакують ракети, які вироблені кілька тижнів тому", - наголосив він.

'Поганий знак': 'Флеш' попередив про нові модифікації російських дронів
Ракета Х-101 / Інфографіка: Главред

Російські дрони - останні новини

Як повідомляв Главред, Росія продовжує вдосконалювати ударні безпілотники сімейства "Шахед", впроваджуючи нові технології наведення. Однією з таких розробок стала модифікація "Герань Сікер", призначена для виявлення та ураження пріоритетних цілей.

Також російські окупаційні війська почали використовувати на фронті новий реактивний безпілотник, який, ймовірно, є версією дрона "Дельта".

Радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов говорив, що атаки "Шахедів" на Київ і захід України після вимкнення білоруських ретрансляторів продовжаться, але їхній характер суттєво зміниться.

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Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер. З 25 січня 2026 року - радник Міністра оборони України.

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України.

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