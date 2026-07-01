Росія масовано атакувала Харків КАБами, є загиблі і поранені – що відомо

Терехов розповів про наслідки масованого удару КАБами по Харкову.

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Росія масовано атакувала Харків КАБами - що відомо / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео

Про що сказав Ігор Терехов:

Росіяни завдали по Харкову п'яти ударів авіабомбами КАБ

У Новобаварському районі через атаку загинуло двоє людей

Серед загиблих у місті є п'ятнадцятирічний хлопець

Російські війська завдали серії ударів керованими авіабомбами по Харкову. Внаслідок атаки є загиблі, серед поранених - діти, також зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram.

За попередніми даними, вибухи пролунали у кількох районах міста.

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"Ворог ударив КАБом по Київському району. Наслідки уточнюємо. Влучання у приватний будинок, є поранені - їх кількість і стан уточнюються", - повідомив Ігор Терехов.

Також удари, за словами мера, були зафіксовані у Слобідському районі, а також на межі Новобаварського та Основ’янського районів.

"Попередньо Ситуаційним центром зафіксовано пʼять ударів по місту - три з них в Основʼянському районі, два у Київському. Інформація потребує підтвердження, обстеження місць ймовірних влучань триває", - зазначив мер міста.

Найбільш трагічні наслідки атаки зафіксували у Новобаварському районі. Там підтвердили загибель двох людей, один із них - неповнолітній.

"На жаль, підтверджена загибель двох людей у Новобаварському районі. Один з них - пʼятнадцятирічний хлопець. На дану хвилину відомо про 26 постраждалих на пʼяти локаціях. Наймолодшій постраждалій - усього рік, найстаршому - 71", - вказав міський голова Харкова.

За даними ОВА, в Харкові зафіксували пошкодження щонайменше чотирьох приватних будинків, також виникла пожежа та були вибиті вікна в адміністративній будівлі. На місцях працюють рятувальники, комунальні служби та інші профільні фахівці.

КАБи / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше писав Главред, Володимир Зеленський поідомив масштабні атаки РФ в кількох областях України. Він наголосив, що руйнування та жертви зафіксовано в кількох містах. За його словами, у Дніпрі від ракетного удару загинули 5 людей і 29 поранені.

Глава Запорізької ОВА Іван Федоров повідомляв про удари по Запоріжжю авіабомбами та безпілотниками 30 червня. Він зазначив, що підтверджена загибель однієї людини. За попередніми даними, кількість постраждалих зросла до дев'яти, пошкоджено приватні будинки і заклад освіти.

Глава Дніпрпетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив про атаку на заправки в Дніпропетровській області. Він уточнив, що п'ять атак на АЗС сталися в ніч на 1 липня. За даними ОВА, одна жінка загинула, троє отримали поранення та на заправках спалахнули пожежі.

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Про персону: Ігор Терехов Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

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