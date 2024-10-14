'Пряма конфронтація з Росією': Берлін попередив про ймовірну війну - які терміни

НАТО, ймовірно, в якийсь момент застосує свій пункт про взаємну оборону, високі.

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ФРН готується до ймовірного зіткнення з РФ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Фото: Getty Images

Збройне зіткнення Росії та Німеччини можливе вже в 2030 році, адже від Москви виходить пряма військова загроза. Деталями поділився голова федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль на слуханнях у Комітеті парламентського контролю Бундестагу, передає N-TV.

"Російські збройні сили повинні бути в змозі завдати удару по НАТО найпізніше до кінця цього десятиліття", - заявив Каль.

Як пояснив голова розвідки ФРН, Кремль вважає як Захід, так і Німеччину ворогом. Велику роль грає і те, що Берлін є другим за величиною прихильником України.

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Також, як вважає Каль, дуже високими є шансами на те, що НАТО в якийсь момент застосує свій пункт про взаємну оборону.

Навчання НАТО Steadfast Noon Steadfast Noon - військові навчання, які Північноатлантичний альянс проводить уже багато років. 2023 року в маневрах брали участь 13 країн блоку та різні типи військових літаків, серед яких - передові винищувачі та американські бомбардувальники B-52. Маневри проводяться щороку в різних країнах. Минулорічні навчання проходили над Італією, Хорватією та Середземним морем.

За його словами, в планах Путіна є розширити сферу впливу Кремля в Європі та витіснити військові сили США з континенту, оскільки витрати США на оборону перевищують рівень Європейського Союзу.

"Ми перебуваємо у прямій конфронтації з Росією", - сказав Каль.

Підсумовуючи, голова федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль додав, що Володимир Путін переймається не просто Україною, а "фактично створенням нового світового порядку".

Витрати НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Протистояння НАТО та РФ - що відомо

Як відомо, НАТО розпочало ядерні навчання - в них братимуть участь пілоти з різних країн, але бойова зброя не буде задіяна.

Окрім цього, за даними Politico, НАТО вперше за понад 25 років зібралося переглянути відносини з РФ. Вони значно погіршилися від початку повномасштабної війни в Україні.

Також в Альянсі відповіли, чи варто боятись ядерних погроз РФ. Генеральний секретар НАТО закликав союзників не піддаватися страху перед брязканням Путіна.

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