Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

$50 млн перетворились в золу: ЗСУ "приземлили" чергову СУшку РФ

Даяна Швець
12 жовтня 2024, 13:39
493
Також унаслідок інциденту загинув екіпаж окупантів.
$50 млн перетворились в золу: ЗСУ 'приземлили' чергову СУшку РФ
ЗСУ знищили черговий Су-34 / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, wikimedia.org

Про втрату винищувача Су-34 разом із екіпажем плачуть російські ЗМІ. Вартість такого судна становить близько $50 млн.

Новина про знищення літака розлетілася українськими телеграм-каналами із посиланням на російський канал Fighterbomber.

"Земля небом, брати…", - написав автор пабліку та прикріпив чорно-біле фото із Су-34.

відео дня

Поки що невідомо, де і коли це сталося - офіційної інформації від українського командування немає.

Що цікаво, Z-канали вже звинувачують у всьому славетні F-16.

"Збито наш Су-34. Екіпаж загинув. Літак був збитий під час скидання ФАБ з УМПК, приблизно за 50 км від лінії фронту. Збив наш Су-34, мабуть, F-16, що знаходився над територією, підконтрольною супротивнику. Скоро таких втрат буде більше. НАТО випустило F-16 на полювання. Відтак втрати нашої піхоти зростуть", – нарікає один з пропагандистів.

Український волонтер Юрій Мисягін також повідомив, що унаслідок інциденту загинув екіпаж окупантів.

Що відомо про літак Су-34?

Су-34 – радянський/російський всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник, розроблений в дослідно-конструкторському бюро "Сухого".

Літак Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей. Може розвивати швидкість до 1,9 тисячі км/год на висоті до 14,6 км, пише Вікіпедія.

волонтер Юрій Мисягін підтвердив знищення літака
волонтер Юрій Мисягін підтвердив знищення літака / фото: тг-канал МИСЯГІН
$50 млн перетворились в золу: ЗСУ 'приземлили' чергову СУшку РФ
Літак Су-34 / инфографика / Главред

Знищення авіації РФ - що відомо

Як відомо, минулої суботи, 5 жовтня, з'явилася новина про про збиття Силами оборони України російського штурмовика Су-25 у небі над Костянтинівкою Донецької області.

Однак через деякий час виявилося, що це РФ збила власний дрон "Охотнік". Зазначається, що це збиття може бути одним з найбільших провалів, коли-небудь пережитих російськими повітряно-космічними військами, якщо не гірше.

Окрім цього, українські воїни вгатили по аеродрому росіян в Адигеї, де базуються Су-34 і Су-27. Під удар також потрапив склад боєприпасів, який розташований на території військового об’єкта.

Інші новини про війну:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Су-25 Су-34 збитий літак військовий літак війна на Донбасі російський літак катастрофа літака літак розбився літак Боїнг російські літаки літак збили війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Більше
РФ вдарила по Сумах ракетами та дронами: є постраждалі, у місті "прильоти"

РФ вдарила по Сумах ракетами та дронами: є постраждалі, у місті "прильоти"

15:42Україна
РФ стягує резерви і готує новий штурм: у ЗСУ назвали ймовірний напрямок

РФ стягує резерви і готує новий штурм: у ЗСУ назвали ймовірний напрямок

14:57Україна
У Зеленського заговорили про закінчення війни й розкрили мету плану перемоги України

У Зеленського заговорили про закінчення війни й розкрили мету плану перемоги України

13:43Україна
Реклама

Популярне

Більше
Чи можна на односторонньому русі їхати задом: водії будуть здивовані

Чи можна на односторонньому русі їхати задом: водії будуть здивовані

Як прибрати вапняний наліт з душових лійок: потрібен лише один простий засіб

Як прибрати вапняний наліт з душових лійок: потрібен лише один простий засіб

Щури і миші "втечуть одразу": названо найкращий домашній засіб від гризунів

Щури і миші "втечуть одразу": названо найкращий домашній засіб від гризунів

Успішна операція: в Генштабі ЗСУ розкрили деталі удару по нафтобазі на Луганщині

Успішна операція: в Генштабі ЗСУ розкрили деталі удару по нафтобазі на Луганщині

Гороскоп на завтра 13 жовтня: Водоліям - не щаститиме, Овнам - довгоочікуваний дзвінок

Гороскоп на завтра 13 жовтня: Водоліям - не щаститиме, Овнам - довгоочікуваний дзвінок

Останні новини

15:58

Чи можуть поліцейські вручати повістки: українцям дали відповідь

15:52

Подає важливий сигнал: чому кіт муркоче як трактор - звідки насправді лунає звукВідео

15:42

РФ вдарила по Сумах ракетами та дронами: є постраждалі, у місті "прильоти"

15:34

Путін боїться ймовірної ліквідації: експертка озвучила головний страх диктатора

15:10

На ЗСУ чекають надзвичайно важкі бої за одне українське місто - Дикий

Білорусь може відірватися від Росії: Жданов – про ознаки таємної домовленості Лукашенка із ЗаходомБілорусь може відірватися від Росії: Жданов – про ознаки таємної домовленості Лукашенка із Заходом
14:57

Відключення світла у восьми областях України: як пояснюють ситуацію в Міненерго

14:57

РФ стягує резерви і готує новий штурм: у ЗСУ назвали ймовірний напрямок

14:37

Знайти 3 відмінності зможе лише найуважніший: загадка для найбільших розумників

14:13

Ювелірний етикет: як правильно носити прикрасиВідео

Реклама
13:43

У Зеленського заговорили про закінчення війни й розкрили мету плану перемоги України

13:39

$50 млн перетворились в золу: ЗСУ "приземлили" чергову СУшку РФ

13:32

"Намагались взяти в котел": РФ змінила плани наступу на ключове місто - Селезьов

13:13

"От що буде, якщо впаде Селидове": Коваленко поділився похмурим прогнозом

12:46

Від орхідей до грошового дерева: які рослини приносять щастя та удачу в дім

12:43

Українські сили відновлюють позиції на Курщині та беруть полонених – боєць ЗСУ

12:38

"Потрібно припинити": в США жорстко прокоментували заяву Лаврова щодо війни

12:38

Ідеально для весілля: як зробити букет із флористичною губкою своїми рукамиВідео

11:45

РФ атакувала Україну невідомими ракетами та БПЛА: у п'яти областях гриміли вибухиВідео

11:37

Як дізнатись свою силу та призначення в житті: точний розбір по даті народженняВідео

11:14

"Розгромище" росіян на Півдні: ЗСУ знищили чимало техніки та вразили важливі точки

Реклама
10:58

Навіщо ставити гортензію в холодильник: розкрито секрет досвідчених флористівВідео

10:44

Росіян "заманили" в пастку: ЗСУ завдають катастрофічних втрат військам РФ у Торецьку

10:24

Червоний рівень "драконитиме" країну: магнітні бурі на вихідні, 12-13 жовтня

10:00

Кому доведеться платити більше: як в Україні підвищили податки

09:53

Успішна операція: в Генштабі ЗСУ розкрили деталі удару по нафтобазі на Луганщині

09:51

Тільки не корона: стало відомо, ким мріє стати старший син Вільяма і Кейт

09:40

"Буде дуже складно втримати територію": експерт пояснив скрутну ситуацію для РФ на Курщині

09:30

Як зберегти стосунки у шлюбі: Міла Куніс поділилася своїм секретом

09:18

Війська КНДР вже в Україні: РФ готує тисячі солдатів для участі в бойових діях - ISW

09:07

Щоденні втрати РФ наближаються до 1 300 осіб: чи змусить це Путіна закінчити війну

09:05

Як згідно з етикетом одягатися до театру і як правильно поводитися у фойє, залі та на виходіВідео

09:02

Кровна помста Кадирова. Що це означає для російських елітПогляд

08:41

"Цієї дівчини вже немає": у РФ розповіли про трагедію Успенської та її дочки

08:33

Після прильоту почалась пожежа: росіяни скаржаться на удар по нафтобазі на ЛуганщиніВідео

07:47

Війська РФ перейшли в масштабний наступ на Курщині: в ISW назвали цілі ворога

07:35

Скільки сірників на картинці: більшість людей не зможе дати правильну відповідь

06:17

Кадиров: "Кровна помста" і гра на підвищенняПогляд

05:55

Чи можна вживати слово "сушилка": відповідь здивує багатьохВідео

05:03

Буде, як з магазину: як за секунди заточити тертку - геніально простий метод

04:33

В Україні подорожчає косметика на 20-50%: Forbes назвало причину

Реклама
03:46

Гороскоп на завтра 13 жовтня: Водоліям - не щаститиме, Овнам - довгоочікуваний дзвінок

02:49

Мова не про перемогу України: у чому суть плану США щодо завершення війни

02:10

Як прибрати вапняний наліт з душових лійок: потрібен лише один простий засіб

01:37

НАТО вперше за понад 25 років зібралося переглянути відносини з РФ - Politico

01:30

"Зброя і люди для війни": експерт назвав, яка країна "впряглася" за РФ

01:17

Долар іде в круте піке: що буде з курсом до кінця жовтня

00:17

"Відкриті двері" в Європу: Дуда заінтригував заявою про Україну на тлі головування в ЄС

00:01

РФ можна примусити до переговорів про завершення війни: у Зеленського розкрили план

11 жовтня, п'ятниця
23:17

Військового Гнезділова, який публічно здійснив СЗЧ, суд відправив під варту

23:10

"Росія реально посиплеться": експерт назвав зброю, яка змінить результат війни

Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти