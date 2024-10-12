$50 млн перетворились в золу: ЗСУ 'приземлили' чергову СУшку РФ

Також унаслідок інциденту загинув екіпаж окупантів.

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ЗСУ знищили черговий Су-34 / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, wikimedia.org

Про втрату винищувача Су-34 разом із екіпажем плачуть російські ЗМІ. Вартість такого судна становить близько $50 млн.

Новина про знищення літака розлетілася українськими телеграм-каналами із посиланням на російський канал Fighterbomber.

"Земля небом, брати…", - написав автор пабліку та прикріпив чорно-біле фото із Су-34. відео дня

Поки що невідомо, де і коли це сталося - офіційної інформації від українського командування немає.

Що цікаво, Z-канали вже звинувачують у всьому славетні F-16.

"Збито наш Су-34. Екіпаж загинув. Літак був збитий під час скидання ФАБ з УМПК, приблизно за 50 км від лінії фронту. Збив наш Су-34, мабуть, F-16, що знаходився над територією, підконтрольною супротивнику. Скоро таких втрат буде більше. НАТО випустило F-16 на полювання. Відтак втрати нашої піхоти зростуть", – нарікає один з пропагандистів.

Український волонтер Юрій Мисягін також повідомив, що унаслідок інциденту загинув екіпаж окупантів.

Що відомо про літак Су-34? Су-34 – радянський/російський всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник, розроблений в дослідно-конструкторському бюро "Сухого". Літак Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей. Може розвивати швидкість до 1,9 тисячі км/год на висоті до 14,6 км, пише Вікіпедія.

волонтер Юрій Мисягін підтвердив знищення літака / фото: тг-канал МИСЯГІН

Літак Су-34 / инфографика / Главред

Знищення авіації РФ - що відомо

Як відомо, минулої суботи, 5 жовтня, з'явилася новина про про збиття Силами оборони України російського штурмовика Су-25 у небі над Костянтинівкою Донецької області.

Однак через деякий час виявилося, що це РФ збила власний дрон "Охотнік". Зазначається, що це збиття може бути одним з найбільших провалів, коли-небудь пережитих російськими повітряно-космічними військами, якщо не гірше.

Окрім цього, українські воїни вгатили по аеродрому росіян в Адигеї, де базуються Су-34 і Су-27. Під удар також потрапив склад боєприпасів, який розташований на території військового об’єкта.

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