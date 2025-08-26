Ключовий союзник РФ виявився її ворогом - розвідка розкрила неочікувані деталі

Росія та Іран публічно демонструють союзницькі відносини, але фактично між ними існує прихована ворожнеча та суперництво, кажуть в СЗР.

Росія лише імітує співпрацю з Іраном, але насправді ворогує / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео

Головне:

Росія та Іран лише імітують союз, приховуючи ворожнечу

Взаємне шпигунство та суперечливі інтереси підривають довіру

Союз ілюзорний, Росія втрачає вплив на Близькому Сході

Росія та Іран публічно демонструють союзницькі відносини, проте насправді між ними існує прихована ворожнеча та суперництво. Обидві країни бачать одна в одній не стільки союзників, скільки потенційних ворогів. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

"Обидві країни, попри економічну співпрацю, розглядають одна одну радше як потенційних ворогів, ніж надійних союзників, що підтверджується взаємним шпигунством і суперечливими геополітичними інтересами", - зазначили в СЗР.

Так, ще у червні під час 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном член Ради з визначення політичної доцільності Ірану Сейєд Мохаммад Садр звинуватив Росію у передачі Ізраїлю розвідданих про розташування іранських систем ППО. За його словами, це свідчить про марність союзу з Москвою.

"Росія засудила напад Ізраїлю на Іран тільки на словах, але фактично сприяла йому", - заявив тоді Садр.

Попри це, як зазначили у розвідці, після 2022 року Росія активно інвестує в Іран і до 2024 року стала найбільшим іноземним інвестором країни. У 2023 році обсяг інвестицій сягнув 2,7 млрд доларів, а в нафтогазову галузь Москва пообіцяла вкласти ще 8 млрд доларів.

Серед найбільших спільних проєктів виділяється російська атомна станція у Бушері. Водночас триває будівництво її другої черги, а у провінції Хормозган будується ТЕС "Сірік". Крім цього, в Ірані діє російська нафтова компанія "ЗН Восток", а серед інших перспективних проєктів - залізниця "Решт - Астара" і газопровід через Азербайджан.

"Однак ці амбітні плани опинилися під загрозою. Історична недовіра, підкріплена сучасними конфліктами інтересів, робить "союз" двох режимів ілюзорним. Москва втрачає не лише Іран, але й статус глобального гравця на Близькому Сході", - наголосили в СЗР.

Чи здатен Іран допомагати Росії після ударів Ізраїлю та США

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, щоІран раніше не накопичував ресурси, а відразу передавав їх РФ, тому зараз навіть дешеві елементи для відповіді Ізраїлю він надати не може. Він нагадав, що Іран постачав Росії не лише Shahed-136, а й розвідувально-ударні дрони Mohajer-6, менші Shahed-131, авіабомби Qaem-5, шоломи NIJ II, бронежилети Rouin-3 та протитанкові ракетні комплекси Dehlavien.

"Думаю, що зараз усе це не буде надходити в Росію так, як раніше. Із цим у РФ уже будуть проблеми. Тому що Іран буде накопичувати і берегти все це для себе. Тож на Росії, на її здатності та можливості воювати загострення на Близькому Сході позначиться, нехай і не масштабно", - зазначив експерт в інтерв'ю Главреду.

Іран vs Ізраїль / Інфографіка: Главред

Війна Ізраїлю з Іраном - новини за темою

Нагадаємо, 13 червня Ізраїль провів серію масштабних ударів по стратегічних об’єктах Ірану, зосередившись переважно на об’єктах, пов’язаних із ядерною програмою. ЦАХАЛ звинувачує Тегеран у спробах створення ядерної зброї, тоді як іранська влада категорично це заперечує.

22 червня США нанесли удари шістьма проникаючими бомбами по ядерному об’єкту у Фордо та випустили 30 ракет Tomahawk по об’єктах у Натанзі та Ісфахані.

Як повідомляв Главред, МЗС Ірану 30 червня викликало тимчасового повіреного у справах України в Тегерані Кирила Позднякова та вручило йому ноту протесту. Причиною стали нібито "необґрунтовані заяви" українських чиновників щодо війни між Ізраїлем та Іраном.

У липні ГУР повідомило, що Іран припинив постачати Росії ударні дрони "Шахед". Водночас Тегеран продовжує допомагати Москві, постачаючи окремі елементи авіоніки та комплектуючі, а також сприяючи налагодженню виробництва дронів на російському заводі в Єлабузі.

Інші новини:

Про джерело: Служба зовнішньої розвідки Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) створена в 2004 році на базі Департаменту розвідки і розвідпідрозділів регіональних органів Служби безпеки України для здійснення розвідувальної діяльності в політичній, економічній, військово-технічній, науково-технологічній, інформаційній і екологічній сферах, участі у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю, тероризмом, забезпечення безпеки установ і громадян України за кордоном. Керівник СЗР входить до складу Ради національної безпеки і оборони України і підпорядковується безпосередньо Президентові України, пише Вікіпедія.

