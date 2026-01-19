РФ завдала удару по Дніпру та Запоріжжю: є постраждалі, пошкоджено інфраструктуру

Місцева влада повідомила про наслідки нічної ворожої атаки.

На Запоріжжі пошкоджено житло та інфраструктуру / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Запорізька ОВА

Коротко:

У Запорізькій області поранені три людини

На Дніпропетровщині пошкоджено інфраструктуру, транспорт і газопровід

В Одеській області пошкоджено житлові будинки, енергетичну та газову інфраструктуру

В ніч на 19 січня російська окупаційна армія атакувала Україну дронами. Була оголошена повітряна тривога. БПЛА зафіксували в Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській областях.

Про наслідки нічної атаки повідомила місцева влада.

Атака на Запорізьку область

Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, три людини поранені внаслідок ворожих атак на Запоріжжя і Вольнянськ.

Всього за добу окупанти завдали 684 удари по 34 населених пунктах Запорізької області.

Зокрема, війська РФ здійснили 19 авіаударів і застосували 424 БПЛА різної модифікації (переважно FPV). Також зафіксовано 6 обстрілів з РСЗО і 235 артударів.

За словами Федорова, надійшло 43 повідомлення про пошкодження житла та об'єктів інфраструктури.

Наслідки атаки на Запоріжжя / t.me/ivan_fedorov_zp

Атака на Дніпро

Пізно ввечері 18 січня російські війська завдали удару "Шахедами" по Дніпру. У місті прогриміли потужні вибухи.

Як пишуть місцеві телеграм-канали, метою окупантів були об'єкти енергетики міста. Росіяни нібито намагалися вдарити по підстанції.

Дивіться відео - Атака дронів на Дніпро:

Начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив, що в ніч на 19 січня російські війська завдали удару по Синельниківському та Нікопольському районах Дніпропетровщини. Пошкоджено інфраструктуру, транспортні засоби, газопровід. Також в області працювали сили протиповітряної оборони.

За його словами, на Синельниківщині окупанти направили БПЛА на Миколаївську, Васильківську, Іларіонівську, Раївську громади. Пошкоджено інфраструктуру, транспортні засоби, газопровід. Загорілася будівля, що не експлуатувалася.

Нікопольщину армія РФ обстрілювала з артилерії. Влучила і по Покровській громаді.

Загиблих і поранених внаслідок атак немає.

​Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Сили ППО в небі над Дніпропетровщиною збили вісім безпілотників РФ, повідомили в повітряному командуванні "Схід".

Атака на Одесу

Як писав Главред, В ніч на 19 січня в Одесі прогриміли вибухи. В результаті атаки пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури, вибито вікна комерційних приміщень та автосалону.

За даними ДСНС, в результаті нічної атаки на Одеську область постраждала одна людина.

Російські дрони пошкодили енергетичну, газову та житлову інфраструктуру. Загоряння, що виникли після влучень, ліквідовані.

Як Європа може посилити Україну: думка експерта

Україні можуть допомагати захищати небо союзники. Про це в інтерв'ю Главреду сказав авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап.

Європейські політики і колишні військові вже виступили з пропозицією розгорнути над західною частиною України 120 винищувачів, які захищали б ці території від обстрілів Росії, але тільки після можливого встановлення перемир'я.

Передбачається, що над Україною буде 200-кілометрова зона, до якої іноземні літаки не наближатимуться. Однак навіть попри це така ініціатива може значно посилити Україну.

Про персону: Костянтин Криволап Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

