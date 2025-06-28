ЗМІ повідомили, що до Дніпра долетів перший російський КАБ: в ПС прокоментували

В ОВА з'явилася інша версія, чим ворог міг атакувати передмістя Дніпра.

https://glavred.net/ukraine/smi-soobshchili-chto-do-dnepra-doletel-pervyy-rossiyskiy-kab-v-ps-prokommentirovali-10677092.html Посилання скопійоване

Чим насправді противник атакував передмістя Дніпра / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Основне:

Росіяни атакували передмістя Дніпра невідомою ціллю

В ОВА заявили, що ворог випустив новітню бомбу-ракету

28 червня близько 11.30 із повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області зафіксовано повітряну ціль, випущену із літака тактичної авіації противника.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України. Ціль пролетіла понад 100 км і була збита протиповітряною обороною за межами міста Дніпро. Місцеві ЗМІ повідомили, нібито це був перший КАБ, який долетів до Дніпра.

відео дня

КАБ / Інфографіка: Главред

Однак у відомстві зазначили, що тип повітряної цілі буде встановлено, після вивчення уламків на місці падіння.

Водночас очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про іншу версію. У своєму Telegram він написав, що вибух, який чули в передмісті Дніпра був наслідком роботи нашої ППО. А ось збивали українські захисники, за його словами, новітню бомбу-ракету "Гром-1".

Атаки на Дніпропетровську область - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 27 червня російські окупанти атакували Дніпропетровщину балістичними ракетами. Пролунали потужні вибухи.

Нещодавно, 24 червня, стало відомо, що внаслідок російської ракетної атаки у Дніпрі є значні руйнування. Після балістичної атаки під удар потрапили дитячий садок, школа та дитяча лікарня.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти у ніч на суботу, 14 червня, запустили по Україні 58 ударних дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Деякі з них атакували Дніпропетровську область.

Більше новин:

Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред