ЗМІ повідомили, що до Дніпра долетів перший російський КАБ: в ПС прокоментували

Основне:
- Росіяни атакували передмістя Дніпра невідомою ціллю
- В ОВА заявили, що ворог випустив новітню бомбу-ракету
28 червня близько 11.30 із повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області зафіксовано повітряну ціль, випущену із літака тактичної авіації противника.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України. Ціль пролетіла понад 100 км і була збита протиповітряною обороною за межами міста Дніпро. Місцеві ЗМІ повідомили, нібито це був перший КАБ, який долетів до Дніпра.
Однак у відомстві зазначили, що тип повітряної цілі буде встановлено, після вивчення уламків на місці падіння.
Водночас очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про іншу версію. У своєму Telegram він написав, що вибух, який чули в передмісті Дніпра був наслідком роботи нашої ППО. А ось збивали українські захисники, за його словами, новітню бомбу-ракету "Гром-1".
Атаки на Дніпропетровську область - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що 27 червня російські окупанти атакували Дніпропетровщину балістичними ракетами. Пролунали потужні вибухи.
Нещодавно, 24 червня, стало відомо, що внаслідок російської ракетної атаки у Дніпрі є значні руйнування. Після балістичної атаки під удар потрапили дитячий садок, школа та дитяча лікарня.
Раніше повідомлялося, що російські окупанти у ніч на суботу, 14 червня, запустили по Україні 58 ударних дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Деякі з них атакували Дніпропетровську область.
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Повітряні сили Збройних сил України
Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.
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