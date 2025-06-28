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"Ресурси фактично вичерпано": Путін вимушений різко зменшити витрати на війну

Даяна Швець
28 червня 2025, 11:30
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Додатковим викликом є адаптація ветеранів: майже половина зі 140 тисяч військових, що повернулися, досі не мають роботи.
Путин, армия РФ
Як РФ перегріла економіку / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Що відбулося в економіці РФ:

  • Відсоткові ставки ростуть, бізнес перевантажений
  • Країна зіткнулася з браком понад 2,6 млн працівників
  • Високі премії військовим спричинили зарплатну інфляцію

Російський президент Володимир Путін заявив про намір зменшити обсяги фінансування армії протягом наступних трьох років. Це відбувається на тлі уповільнення економічної активності в країні та зростання побоювань щодо рецесії, про що раніше попереджали російські чиновники. Про це інформує видання The Telegraph.

"Ми зменшимо оборонні витрати наступного року, а також через рік — протягом трирічного періоду", — заявив Путін на саміті п’яти пострадянських країн у Мінську.

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Ця заява прозвучала невдовзі після слів міністра економічного розвитку Максима Решетнікова, який визнав, що економіка РФ перебуває "на межі рецесії". А очільниця Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна попередила про уповільнення темпів зростання, що було штучно підживлене великими військовими витратами: "ресурси фактично вичерпано".

Зростання ВВП у 2024 році до 4,3% було зумовлене переважно вливанням державних коштів у військову галузь. Проте це спричинило підвищення ключової ставки до 21%, що негативно позначилося на бізнесі. Попри її зниження до 20% у червні, економісти вказують на високі ризики фінансової дестабілізації, адже чимало компаній не в змозі обслуговувати кредити.

Також Росія переживає гострий дефіцит працівників: на кінець 2024 року не вистачало понад 2,6 млн людей. Основна причина- мобілізація та переведення кадрів до оборонної промисловості.

Щоб заповнити фронт, уряд РФ стимулював військову службу преміями та високими окладами. Втім, це лише поглибило дисбаланс, виникла зарплатна інфляція, яка сягнула найвищого рівня за останні 16 років. У той же час приватний сектор переживає зниження попиту, підвищення цін і боргові проблеми.

Ще один виклик - повернення ветеранів до мирного життя. За даними з російських джерел, із близько 140 тисяч військових, що повернулися з фронту, половина досі безробітна.

Коментуючи рішення НАТО збільшити оборонні витрати до 5% ВВП, Путін заявив, що таким чином альянс "працює на американський військово-промисловий комплекс" і переклав відповідальність за ескалацію на західні країни.

На Петербурзькому економічному форумі він також намагався заспокоїти внутрішню аудиторію, заявивши: "Щодо "вбивства" російської економіки, як казав відомий письменник, "чутки про мою смерть сильно перебільшені".

Що відбувається в економіці РФ - останні дані

Як писав Главред, на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, що проходив з 18 по 21 червня, чиновники з різних державних структур Росії давали оцінку економічній ситуації в країні. Під час форуму міністр економіки РФ заявив, що країна перебуває на порозі економічного спаду.

Вже ні для кого не секрет, що останнім часом в Росії назріває фінансовий колапс. Російська економіка глибоко розхитана війною проти України, входить у фазу гострого фінансового стресу, за оцінкою російського ЦМАКП.

Економічний експерт Тарас Загородній теж погоджується, що прогноз для економіки Путіна невтішний. Він висловлює думку, що Кремлю не варто сподіватися на позитивні для себе варіанти, адже глобальна рецесія вже почалася і на Росію чекають складнощі.

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Що відомо про The Telegraph?

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

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