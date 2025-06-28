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З України за добу виїхало 51 тисяч людей: що неочікувано стало причиною

Даяна Швець
28 червня 2025, 12:23
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З країни виїхала 51 тисяча осіб, з них 31 тисяча до Польщі, а решта до інших країн ЄС та Молдови
граница, самолет
Що відомо про десятки тисяч людей і тисячі машин на кордоні / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Що відомо про рух на кордоні:

  • Західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 97 тис осіб та 20 тис транспортних засобів
  • В той же час в Україну прибуло 46 тис осіб, з яких 42 тис громадяни України

27 червня 2025 року майже 97 тисяч людей та 20 тисяч транспортних засобів перетнули західні рубежі України, що межують із державами Європейського Союзу та Молдовою, зокрема в межах Чернівецької області. Такі цифри оприлюднило Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України у Facebook.

За добу з країни вибули 51 тисяча осіб, більшість з яких, 31 тисяча, вирушили в напрямку Польщі. Інші обрали маршрути до Молдови та різних країн ЄС.

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Водночас в Україну в’їхало 46 тисяч людей, з яких 42 тисячі - це громадяни України.

Крім пасажирського трафіку, прикордонники також повідомили про оформлення 78 вантажних автомобілів із гуманітарними вантажами, які прямували до країни.

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Українці закордоном - останні новини

Як повідомляв Главред, тепер українці не платитимуть за роумінг у 27 країнах ЄС. Україна приєднується до європейської ініціативи "Roam like at Home", розповів прем'єр-міністр.

В той же час переселенцям, які повернуться з-за кордону, пропонують роботу. Через скорочення українського населення, державі потрібна робоча сила.

Нещодавно сам президент України Володимир Зеленський видав заяву про біженців, які виїхали за кордон. Він підкреслив, що Україна потребує повернення біженців та їхньої допомоги. Водночас він заявив, що країна не може тиснути і спонукати людей до повернення.

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Виїзд чоловіків за кордон під час воєнного стану

В Україні з 24 лютого 2022 року діє воєнний стан. Однією з головних заборон особливого періоду є заборона на виїзд за кордон військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко зазначив, що правила перетину кордону регулюються постановою уряду №57 і чітко визначають умови перетину кордону під час дії воєнного стану і категорії людей, яким можна перетинати кордон, повідомляє Hromadske.

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