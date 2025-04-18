Росія може завдати 2 масованих удари по Україні: генерал назвав дати

Він зазначив, що загроза нанесення ударів по балістиці тільки зростатиме найближчими тижнями.

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Коли чекати ракетного удару від РФ / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

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Коли РФ може завдати удару по Україні

Не потрібно панікувати, а бути до цього готовими і дотримуватися правил безпеки

Диктатор Володимир Путін може віддати наказ завдати масованого удару по Україні на 20 квітня або 9 травня, оскільки він схиблений на датах.

Таку думку в інтерв'ю ТСН висловив генерал-лейтенант у відставці та екс-заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.) Ігор Романенко.

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Він зазначив, що загроза нанесення ударів по балістиці тільки зростатиме найближчими тижнями.

"Путін - поведений на датах. Так уже людину виховали в КДБ. Причому, як до дат, які любить святкувати його "глибинний народ" - 9 травня, день Росії, так і до інших, зокрема релігійних. 20 квітня - Великдень. Думаю, що Путін саме в ці дні може проявити свою міць у вигляді ракетного удару, щоб ще більш переконливо тиснути на Україну", - заявив експерт.

Романенко наголосив, що нам не потрібно панікувати, а бути до цього готовими і дотримуватися правил безпеки.

"Грубо кажучи, серед різних можливих варіантів - готуватися до найгіршого, враховуючи всі наміри Путіна", - підсумував генерал.

Ракетний удар РФ по центру Сум 13 квітня - що відомо

Як повідомляв Главред, у Вербну неділю, 13 квітня, російські війська здійснили два ракетні удари по центру Сум. Унаслідок цих атак загинуло 35 осіб, ще 119 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.

За словами голови Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, атака була навмисною. Росіяни намагалися досягти максимальної кількості жертв серед мирних жителів у день великого релігійного свята для українців.

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Начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко підтвердив, що удари були спрямовані на мирне населення. Особливо руйнівним став другий удар - ракета з осколковими елементами вибухнула в повітрі, щоб завдати ще більшої шкоди.

Президент України Володимир Зеленський висловив обурення і назвав цей напад жахливим. Серед загиблих - відома артистка Олена Когут і водій тролейбуса Микола Леон із пасажирами.

Також стало відомо, що 13-річний Кирило Ільяшенко під час ракетного обстрілу проявив героїзм, рятуючи пасажирів палаючого автобуса. Хлопець вибрався через розбите вікно, розблокував двері та допоміг іншим людям вибратися з палаючого транспорту.

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Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовий. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

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