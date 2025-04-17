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"Ми все це чули як брєд Путіна": Зеленський різко розкритикував Віткоффа

Руслана Заклінська
17 квітня 2025, 21:24
88
Президент України вважає стратегію спецпосланника Трампа "дуже небезпечною".
'Ми все це чули як брєд Путіна': Зеленський різко розкритикував Віткоффа
Зеленський розкритикував заяви посланця Трампа / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео на YouTube

Що сказав Зеленський:

  • Віткофф свідомо або несвідомо розповсюджує російські наративи
  • Посланник Трампа не має мандата обговорювати території України
  • Україна ніколи не визнає тимчасово окуповані території російськими

Президент Володимир Зеленський розкритикував заяви посланця Трампа Стіва Віткоффа, який обговорював можливість включення українських територій у потенційну "мирну угоду". Такими заявами Віткофф поширює російські наративи. Про це Зеленський заявив на брифінгу 17 квітня.

"Ми сьогодні обговорюємо безумовне перепинення вогню. І до припинення вогню ми не обговорюємо територію. Ви знаєте моє ставлення і наші червоні лінії. Ми не будемо визнавати наші тимчасово окуповані території, українські землі, російськими", - наголосив президент.

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Також Зеленський зазначив, що вважає стратегію Віткоффа "дуже небезпечною", оскільки він свідомо або несвідомо поширює російську пропаганду. Крім цього, президент заявив, що посланець Трамп не має мандата "обговорювати українські території", які належать українському народу.

"Тому я взагалі не розумію, про що він говорить. Тобто ми все це чули, але ми все це чули як брєд пана Путіна. Я не думав, що у нього є відповідні люди, які продовжують ці наративи розповсюджувати в інших цивілізованих країнах. Тому я серйозно до цього не ставлюсь", - додав глава держави.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Спецпредставники Трампа / Інфографіка: Главред

Заява Віткоффа про п'ять регіонів - головне

Нагадаємо, 11 квітня в Санкт-Петербурзі відбулася зустріч між спеціальним посланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і російським президентом Володимиром Путіним. Переговори тривали понад чотири години і були зосереджені на можливому мирному врегулюванні війни в Україні.

Віткофф описав зустріч як "переконливу". Ключовим питанням, за його словами, стало майбутнє п'яти територій, які Росія вважає своїми: Крим, Донбас, Луганщина, Запоріжжя та Херсонщина.

Президент України Володимир Зеленський рішуче відреагував на заяви спецпредставника США Стіва Віткоффа щодо можливої угоди з Росією стосовно п’яти окупованих регіонів. Він підкреслив, що Україна є унітарною державою, і питання її територіальної цілісності може вирішувати лише український народ.

Як повідомляв Главред, у Міністерстві закордонних справ України заявили, що країна ніколи не відмовиться від територій, які були окуповані Росією. Речник МЗС Георгій Тихий наголосив, що Україна є цілісною та соборною державою в межах міжнародно визнаних кордонів.

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Скандальні заяви Стіва Віткоффа

Спецпосланець президента Трампа Стів Віткофф зробив резонансні заяви в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону. Зокрема, він говорив про так звані референдуми, які відбулися в окупованих регіонах України.

Діалог Віткоффа і Карлсона:

Стів Віткофф: Ну, по-перше, я думаю, що найбільше питання в цьому конфлікті - це так звані чотири регіони. Донбас, Крим... Ви знаєте ці назви...

Такер Карлсон: Луганськ...

Стів Віткофф: Так, Луганськ. І є ще два інших. Вони російськомовні. Там були референдуми, на яких переважна більшість людей заявили, що хочуть бути під російським управлінням.

Такер Карлсон: Так.

Стів Віткофф: Я думаю, що це ключове питання цього конфлікту. Тож це найперше, що має вирішитися - і в нас тривають дуже-дуже позитивні дискусії - і Росія [ці території] контролює.

Такер Карлсон: Насправді деякі з цих територій зараз, з російського погляду, є частиною Росії, вірно?

Стів Віткофф: Вірно. Але це завжди було так.

Насправді країна-агресор Росія претендує на п'ять українських регіонів (а не на чотири): Крим, Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області.

Крім того, окупанти не котролюють ці території повністю, крім Криму, який був анексований у 2014 році.

Під час повномасштабного вторгнення була окупована практично вся Луганська область, однак значна частина території Донецької області, як і раніше, контролюється Україною, так само як обласні центри та інші правобережні частини Херсонської та Запорізької області.

Так звані референдуми, які проводилися в усіх п'яти окупованих регіонах України, проводилися вже після того, як ці регіони опинилися під контролем російських військових, і їх не визнано легітимними переважною більшістю країн світу та міжнародними організаціями.

Під час інтерв'ю Карлсон і Віткофф також озвучили неправдиві твердження про роль радянського лідера Микити Хрущова у формуванні України.

Діалог Віткоффа і Карлсона:

Стів Віткофф: Я думаю, що нам потрібно чітко встановити всі факти і зрозуміти, які насправді умови. Справжні умови в Росії - у тому, що все це складно. І для України це складний конфлікт. Вони один з одним конфліктували з Другої світової війни. У Росії є відчуття, що Україна - це "фальшива країна", що вони просто зібрали разом якусь мозаїку, ці регіони. І це корінна причина, на мою думку, цієї війни, що Росія вважає ці п'ять регіонів своїми з Другої світової війни. І про це ніхто не хоче говорити. Ну, а я кажу це дуже чітко. Як ми вирішимо все це, якщо не зможемо вирішити головне питання, яке визначає весь конфлікт?

Такер Карлсон: Хрущов загалом зробив їх частиною України.

Стів Віткофф: Вірно.

Такер Карлсон: Так, Хрущов, здається, був українцем. Вражаюче!

Насправді Хрущов народився в Курській області, і його батьки були росіянами. При цьому Хрущов тривалий час працював в Україні і впродовж кількох років очолював ЦК КП(б)У.

Крім того, Хрущов не мав жодного стосунку до територіальної приналежності Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, які були частиною Української РСР практично з моменту її створення в 1919 році.

Рішення про передачу Криму до складу Української РСР справді було ухвалене 1954 року, коли Хрущов був Першим секретарем ЦК КПРС, з таким формулюванням: "Враховуючи територіальне тяжіння Кримської області до Української РСР, спільність економіки і тісні господарські та культурні зв'язки між Кримською областю та Українською РСР".

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війна в Україні Володимир Зеленський війна Росії та України Стів Віткофф
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