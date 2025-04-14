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Після ракетного удару по Сумах: Трамп відповів, чи покарає Путіна новими санкціями

Маріна Фурман
14 квітня 2025, 23:44
189
США, ймовірно, не планують запроваджувати нові санкції проти Росії.
Після ракетного удару по Сумах: Трамп відповів, чи покарає Путіна новими санкціями
Трамп зробив заяву про санкції проти РФ / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Основне:

  • Трамп вже вводив обмеження проти РФ
  • Американський лідер згадав про санкції проти російського газопроводу "Північний-потік-2"

У неділю, 13 квітня, російські окупанти завдали балістичного удару по центру Сум. Після ракетної атаки журналісти запитали у президента США Дональда Трампа, чи запровадить він нові санкції проти Росії. Американський лідер під час зустрічі з президентом Республіки Ель-Сальвадор у Білому домі відповів, що РФ і так перебуває під обмеженнями, які були запроваджені раніше.

"Я вже маю обмеження проти Росії. Я їх вводив", - сказав Трамп, відповідаючи на запитання, чи розглядає він запровадження нових санкцій проти РФ після останньої ракетної атаки росіян по Сумах.

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Він нагадав, що колись ввів санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

"Якщо ви пам’ятаєте Nord Stream 2. Це був великий трубопровід, який проходить через Європу. Я його зупинив. Це російський трубопровід. Найбільший трубопровід у світі, я думаю. Йде до Німеччини. І я зупинив його", — заявив Трамп.

Після цього Трамп знову звинуватив Байдена та його команду, а потім швидко закінчив відповідь і не став пояснювати, чи будуть нові санкції проти Росії.

Інші заяви Дональда Трампа - останні новини

Як писав Главред, 14 квітня 2025 року президент США Дональд Трамп виступив із черговою критикою на адресу України, заявивши, що саме Київ нібито не мав провокувати Росію та "починати війну" проти країни, яка значно переважає її у військовій силі.

У соціальній мережі Truth Social Трамп звинуватив свого попередника Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського у початку агресії Росії проти України, при цьому не згадавши жодного разу російського диктатора та воєнного злочинця Путіна.

Крім того, Дональд Трамп майже через добу відреагував на ракетний удар Росії по Сумах, унаслідок якого загинули 35 людини. Американський лідер заявив, що РФ зробила "помилку".

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Що таке санкції?

Санкції — каральний захід правового впливу/регулювання, міра примусу щодо держави, що порушила міжнародні норми, договори, зобов'язання; спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, які застосовуються проти фізичних чи юридичних осіб за законодавством певної держави, пише Вікіпедія.

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