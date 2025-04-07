У тактиці росіян стався серйозний збій: що було не так з масованою ракетною атакою

Авіаційний експерт зазначив, що російська атака виглядала так, ніби все пішло не за планом.

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У росіян відбувся збій у тактиці запуску ракет / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia.org, Міноборони РФ

Що відомо:

У ніч на 6 квітня РФ атакувала Україну ракетами

У тактиці росіян відбувся дивний збій

Росія атакувала Україною великою кількістю ракет та дронів у ніч на 6 квітня. Однак ця атака виглядала так, ніби все пішло не за планом. Про це заявив авіаційний експерт Костянтин Криволап, повідомляє РБК-Україна.

За три роки війни РФ досконально відпрацювала тактику масованих ударів. Спершу ворог запускає "Шахеди", згодом крилаті ракети, після чого атакує регіони балістикою, коли зенітні установки вже розрядились на крилатих ракетах. У росіян стався збій у тактиці використання ракет.

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"А сьогодні вдарили спочатку балістикою, а потім почали долітати крилаті ракети. І ось це не зовсім зрозуміло. Мені здається, що вони там якийсь годинник не перевели", - сказав експерт.

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Як писав Главред, вранці 6 квітня, ворог балістичними ракетами атакував Київ. У Дарницькому, Солом'янському та Оболонському районі рятувальники ліквідували пожежі. Відомо про 3 постраждалих. Двоє з них - госпіталізовані.

Крім того, за інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, о пʼятій ранку ворог вдарив КАБами по Куп'янську. Виникла пожежа на 4-му та 7-му поверхах дев'ятиповерхового багатоквартирного будинку. На відкритій території також горіла посадка. Двоє людей постраждали.

У ніч на 6 квітня, росіяни вкотре атакували "Шахедами" місто Суми. Вісім ударних дронів були спрямовані на цивільну інфраструктуру. У результаті ворожої атаки на місто пошкоджені адміністративні, складські приміщення, автомобільна та інша техніка одного з підприємств.

У суботу ввечері, 5 квітня, окупанти завдали нового повітряного удару по Україні, у Миколаєві виникли пожежі. За даними голови ОВА Віталія Кіма, житлова забудова Миколаєва потрапила під удар російських дронів-камікадзе.

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Хто такий Костянтин Криволап? Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

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