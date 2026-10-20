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Рубіо пояснив затримку ракет для Patriot і проблеми з розвідданими: що відбувається

Юрій Берендій
20 жовтня 2026, 14:35
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Рубіо пояснив затримку ракет і проблеми з попередженнями про удари технічними причинами.
Ракети для України затримують - Рубіо пояснив позицію США
Ракети для України затримують - Рубіо пояснив позицію США / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

  • Рубіо заперечив навмисне обмеження допомоги Україні
  • США пояснюють затримку ракет потребами власної оборони
  • Трамп розлючений через відсутність прогресу в переговорах

Держсекретар США Марко Рубіо відкинув звинувачення в тому, що Вашингтон навмисно обмежує передачу Україні ракет-перехоплювачів і приховує розвідувальну інформацію про російські удари. Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо під час спілкування з журналістами.

Чому затримується передача ракет для Patriot Україні

Вашингтон переглядає розподіл озброєння з огляду на власні оборонні потреби та зобов'язання перед союзниками. За словами Рубіо, рішення про передачу ракет-перехоплювачів залежить від ситуації в інших регіонах і необхідності захищати американські об'єкти.

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"Ми постійно переглядаємо, чи потрібні вони деінде, чи варто лишати їх у Європі. У нас є й інші великі авіаційні сили в регіоні. І ще є мінімальні вимоги. Не тільки це, а й у рамках нашої присутності в НАТО. Тож усі ці речі збалансовуються щодня", - заявив Рубіо.

Рубіо пояснив затримку ракет для Patriot і проблеми з розвідданими: що відбувається
Patriot / Інфографіка: Главред

Держсекретар також заперечив, що затримки з постачанням озброєння є наслідком політичного рішення нашкодити Україні. За його словами, американська сторона продовжує дотримуватися попереднього підходу до підтримки Києва.

"Не було якоїсь навмисної політичної вказівки шкодити Україні. Це просто не відповідає дійсності", - наголосив Рубіо.

США пояснили проблеми з попередженнями про удари балістикою

Окремо Рубіо прокоментував ситуацію з російськими повітряними атаками 13-го та 18-го числа, які, за його словами, не були виявлені належним чином. Він відкинув твердження, що американська сторона свідомо не передала Україні необхідну інформацію, та припустив, що труднощі могли виникнути під час її обробки.

"Я бачив, як хтось із оточення українського уряду сказав, що в Україні гинуть люди, бо США приховують інформацію. Це скандально, та це обурливо. Це просто неправда. Це не так", - заявив держсекретар США.

Водночас американська сторона допускає, що проблема могла виникнути під час роботи з отриманими даними. Рубіо зазначив, що Вашингтон вивчає обставини цих випадків, а попередні висновки вказують на технічну причину.

"Те, що виникла проблема з ідентифікацією, що, можливо, була якась внутрішня проблема у плані того, щоб вони могли взяти надану інформацію та систематизувати її та зреагувати, - це можливо. Ми це вивчаємо. Наскільки нам відомо, те, що сталося 13-го та 18-го, було технічним питанням", - пояснив Рубіо.

Що розлютило Трампа

За словами держсекретаря, реакція американського президента пов'язана зі звинуваченнями в тому, що він нібито наказав припинити обмін розвідувальною інформацією або намагається навмисно послабити Україну. Рубіо наголосив, що такі твердження не відповідають дійсності.

Він також зазначив, що Трамп від початку виступав за завершення війни шляхом переговорів і прагне домовленості між сторонами. Однак відсутність відчутного поступу в цьому процесі викликає в президента невдоволення.

"Президент понад усе реагує на натяки, нібито він робить щось, щоб навмисно нашкодити Україні, що є несправедливим і не відповідає дійсності. Але він, безсумнівно, розлючений і розчарований відсутністю прогресу в цих переговорах", - заявив Рубіо.

Марко Рубіо
Марко Рубіо / Інфографіка Главред

Припинення розвідданих США не залишить Україну без підтримки: Чаленко назвав альтернативу

Франція, Велика Британія та Німеччина можуть частково компенсувати Україні припинення передачі американських розвідувальних даних. Водночас Європа не хоче загострювати відносини з Дональдом Трампом через залежність від американської військової підтримки. Про це повідомив голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в інтерв’ю Главреду.

Україна вже мала досвід перебоїв з американською розвідкою, коли частину відповідних функцій перебирали європейські партнери.

"Ми вже мали подібну ситуацію. Коли виникали паузи в отриманні американських розвідувальних даних, значну частину відповідних функцій перебирала на себе, наприклад, Франція", - зазначив Чаленко.

Повністю замінити американські можливості європейські країни не здатні, однак Україна отримує інформацію від кількох партнерів.

"Звичайно, повноцінно компенсувати можливості американської супутникової мережі складно, але часткова компенсація цілком можлива. До того ж зараз ми отримуємо розвідувальну інформацію не лише від США, а й від Франції, Великої Британії та Німеччини. І дуже добре, що існують такі децентралізовані контакти", - наголосив експерт.

Припинення передачі розвідданих з боку США - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр війни США Піт Гегсет утримується від підписання контрактів на нові партії ракет-перехоплювачів для систем Patriot, закупівлю яких вже повністю оплатили міжнародні союзники України. У Києві таку затримку безпосередньо пов'язують із реакцією на українські удари по російській нафтогазовій інфраструктурі, зазначаючи, що всі необхідні документи та контракти вже тривалий час перебувають на опрацюванні в Пентагоні.

У той же час президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Сполучені Штати затримують постачання закуплених у рамках програми PURL ракет-перехоплювачів, зауваживши, що значна частина критично важливих партій так і не була погоджена на робочому рівні. За словами глави держави, зараз Україна отримує від США лише близько 12 ракет-перехоплювачів на місяць, що орієнтовно вчотирьох менше за обсяги, які передавалися за попередньої американської адміністрації.

Окрім цього, радник президента Сергій Лещенко наголосив, що тимчасові перебої в отриманні розвідувальних даних зі США створюють безпосередню загрозу для безпеки цивільного населення. Він зауважив, що під час одного з таких пауз у передачі даних по Києву прилетіло п’ять балістичних ракет.

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Про персону: Ігор Чаленко

Ігор Олегович Чаленко - український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року.

Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

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