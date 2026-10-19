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США блокують поставки ракет для Patriot, щоб тиснути на Україну - ЗМІ

Марія Николишин
19 жовтня 2026, 19:52
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Українські посадовці пов'язують затримку з ударами по російській нафтовій інфраструктурі.
США блокують поставки ракет для Patriot, щоб тиснути на Україну - ЗМІ
Гегсет блокує поставки ракет Patriot для України / колаж: Главред, фото: Офіс президента, uk.wikipedia.org

Головне:

  • Гегсет не підписує контракти на ракети для Patriot
  • Партію перехоплювачів уже оплатили союзники України
  • У Києві пов'язують затримку з ударами по російських НПЗ

Міністр оборони США Піт Гегсет блокує передачу Україні великої партії ракет-перехоплювачів до комплексів Patriot, які вже оплатили союзники Києва. В українському керівництві підозрюють, що так Вашингтон тисне на Київ, аби той відмовився від ударів по російських нафтових об'єктах. Про це пише видання The Kyiv Independent.

Свідчення видання отримало від одного високопосадовця та двох українських військових, які говорили на умовах анонімності.

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За їхніми словами, процес застряг саме на рівні очільника Пентагону. Гроші за боєприпаси країни-партнери вже перерахували.

"Контракти на ракети для Patriot лежать на столі в Гегсета. Він їх не підписує", - сказав український посадовець.

Про проблеми з постачанням окремих критично важливих видів озброєння 19 жовтня публічно заявив і президент Володимир Зеленський. На його думку, частина політичних домовленостей зі Штатами не втілюється на робочому рівні.

"Затримка відбувається на тлі майже щоденних російських ударів балістичними ракетами по цивільній інфраструктурі України, через що Київ змушений покладатися на обмежені запаси ракет-перехоплювачів", - пише видання.

Також зазначається, що одним із головних шляхів постачання є програма PURL. У її межах країни НАТО фінансують закупівлю американського озброєння для України.

У НАТО запевнили, що поставки за цією схемою не припинялися, зокрема й засобів ППО. Інший представник Альянсу визнав, що окремі партії можуть надходити з запізненням, проте назвав політичний підтекст малоймовірним.

PURL
PURL / Інфографіка: Главред

Скільки ракет для Patriot потрібно Україні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга говорив, що українська сторона активно працює над пошуком ракет PAC-2, PAC-3 для систем Patriot напередодні зими.

За його словами, Україні потрібно щонайменше 300 ракет, щоб пережити зиму.

"Захист українського неба, повітряний щит. Ми також працюємо з тими столицями, де, як ми знаємо, є відповідні засоби для нас. Це насамперед інтерцептори, PAC-2, PAC-3 для систем Patriot. Дуже складно. Ми буквально вигризаємо, боремося за кожен предмет, за кожну ракету, ось. Але я вважаю, що ми просуваємося. Ми просуваємося, партнери нас чують", - сказав він.

США блокують поставки ракет для Patriot, щоб тиснути на Україну - ЗМІ
Patriot / Інфографіка: Главред

Ракети для Patriot - останні новини

Як повідомляв Главред, видання The Washington Post писало, що Україна зіткнулася з гострою нестачею ракет-перехоплювачів для американських зенітно-ракетних комплексів Patriot. На тлі посилення російських ударів запаси боєприпасів практично вичерпані, що ускладнює захист від балістичних ракет.

Греція та Іспанія мають у своєму розпорядженні запаси зенітних ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, термін експлуатації яких добігає кінця. Незважаючи на потребу України в додаткових засобах захисту від російських повітряних атак, ці країни поки що не передають Києву значну частину таких боєприпасів.

Водночас Дональд Трамп відмовився підтвердити, що дозволив Україні виробляти ракети для зенітних комплексів Patriot. Напередодні про таку згоду американського лідера публічно повідомив Володимир Зеленський.

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Про джерело: The Kyiv Independent

The Kyiv Independent - англомовне українське онлайн-ЗМІ, засноване в листопаді 2021 року, за три місяці до російського вторгнення в Україну в 2022 році, колишніми співробітниками Kyiv Post і медіа-консалтингової компанії Jnomics Media, повідомляє Вікіпедія.

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