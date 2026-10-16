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В Україні критична нестача ракет для Patriot: WP назвав їх кількість

Віталій Кірсанов
16 жовтня 2026, 09:49
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Зенітні ракети Patriot відіграють ключову роль у знищенні російських балістичних ракет.
В Україні спостерігається гостра нестача ракет для Patriot
В Україні - гостра нестача ракет для Patriot / Колаж: Главред, фото: US Army, ОП

Коротко:

  • Станом на 7 жовтня в розпорядженні України залишалося 10 ракет для Patriot
  • Запаси ракет Patriot скорочуються в усьому світі

Україна зіткнулася з гострою нестачею ракет-перехоплювачів для американських зенітно-ракетних комплексів Patriot. На тлі посилення російських ударів запаси боєприпасів практично вичерпані, що ускладнює захист від балістичних ракет. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела.

За інформацією одного з українських чиновників, станом на 7 жовтня в розпорядженні України залишалося всього 10 ракет для Patriot. Їх використовували під час російських атак, і тепер у країни залишилося лише кілька таких боєприпасів.

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Інший співрозмовник видання, обізнаний із критичним станом української протиповітряної оборони, також підтвердив, що запаси ракет практично вичерпалися. Ці перехоплювачі мають ключове значення для знищення російських балістичних ракет.

"Ситуація вкрай напружена. Щодня гинуть ні в чому не винні мирні жителі", - заявив український чиновник.

Про нестачу ракет для Patriot раніше повідомляв і CNN. За даними телеканалу, під час останньої російської атаки українська ППО не змогла перехопити майже всі балістичні ракети через недостатню кількість боєприпасів.

Запаси ракет Patriot скорочуються в усьому світі

Комплекси Patriot залишаються одними з найбільш затребуваних систем протиповітряної оборони. Їх активно використовують для відбиття атак як в Україні, так і на Близькому Сході. Висока інтенсивність бойових дій в обох регіонах призвела до значного скорочення світових запасів ракет-перехоплювачів, зокрема у США.

Адміністрація президента США Дональда Трампа поставила завдання прискорити закупівлю та виробництво нових боєприпасів для Patriot. Однак виготовлення однієї ракети-перехоплювача може займати до 36 місяців, що ускладнює швидке поповнення арсеналів.

Україна отримує ракети та інше озброєння в рамках програми PURL, яка передбачає оплату європейськими країнами американських поставок для Києва.

У четвер високопоставлений представник НАТО заявив, що механізм PURL продовжує працювати, а поставки боєприпасів для систем протиповітряної оборони, включаючи перехоплювачі Patriot, не припиняються.

Водночас український чиновник висловив занепокоєння щодо нестабільності поставок. За його словами, з травня вони стали нерегулярними, а гарантувати своєчасне прибуття чергових партій озброєння зараз складно.

"З травня поставки стали нерегулярними, і зараз ніхто не може з упевненістю гарантувати, що вантаж дійсно прибуде", - зазначив він.

Коли Україна зможе виробляти ракети для Patriot - думка

Після заяви Дональда Трампа про можливий запуск в Україні виробництва ракет-перехоплювачів для американських систем Patriot експерти оцінили, скільки часу може знадобитися для реалізації такого проєкту.

Швидко налагодити повноцінне виробництво буде непросто. Україні доведеться отримати необхідні технології, підготувати виробничі майданчики, встановити спеціалізоване обладнання та залучити фахівців відповідної кваліфікації. Крім того, потрібно налагодити стабільні поставки всіх компонентів, необхідних для складання ракет.

За оцінками експертів, за умови швидкого узгодження всіх ключових питань та відсутності істотних затримок перші ракети українського виробництва можуть з’явитися приблизно через один-два роки.

Актуальність такого проєкту зростає на тлі збільшення Росією виробництва балістичних ракет, зокрема боєприпасів для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М".

В Україні критична нестача ракет для Patriot: WP назвав їх кількість
Главред

Виробництво ракет для Patriot в Україні

Нагадаємо, "Главред" повідомляв: міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що налагодження виробництва ракет для систем протиповітряної оборони Patriot в Україні - це тривалий процес, який потребуватиме багатьох тижнів підготовки.

Раніше засновник БО "Реактивна пошта" та військовий експерт Павло Нарожний вважає, що після запуску виробництва ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні перші вироби можуть з’явитися не раніше, ніж через рік-півтора.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна готова розпочати виробництво зенітних ракет для систем Patriot, однак для запуску потрібне остаточне узгодження з боку США.

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Про джерело: The Washington Post

The Washington Post - американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить оперативні новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. З серпня 2013 року належить мільярдерові Джеффу Безосу, пише Вікіпедія.

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