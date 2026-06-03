Масштабні пожежі та руйнування: РФ завдала серії ударів по Дніпру та району

Коротко:
- РФ атакувала Дніпровський район: постраждали 8 людей
- Внаслідок ударів горіли склади
- Пошкоджено термінал "Нової пошти", будинки й садочок
Унаслідок російської атаки на Дніпропетровську область 3 червня постраждали вісім людей. Ворожі удари спричинили масштабні пожежі, руйнування складських приміщень, пошкодження житлових будинків і цивільної інфраструктури.
Як повідомив у Telegram начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, під ударом опинився Дніпровський район. Спочатку до лікарні у важкому стані доправили 34-річну жінку та 53-річного чоловіка.
Згодом російські війська завдали ще кількох ударів по району. Внаслідок атак загорілися склади однієї з торговельних мереж, а кількість постраждалих поступово зростала.
"Медична допомога знадобилася вже шістьом людям. П'ятеро госпіталізовані, троє з них - у важкому стані", - написав Ганжа.
Пізніше очільник ОВА уточнив, що в одній частині району горіли складські приміщення торговельної мережі, а в іншій шестеро людей зазнали поранень. Усі постраждалі були госпіталізовані, троє з них перебували у важкому стані.
"Одна постраждала у Дніпрі. 38-річна жінка ушпиталена в стані середньої тяжкості", - повідомив він.
Під час чергового удару російські війська атакували логістичну компанію. За останніми даними, кількість поранених зросла до восьми осіб. Сімох із них госпіталізували, троє перебувають у важкому стані, решта — у стані середньої тяжкості.
Міський голова Дніпра Борис Філатов, коментуючи наслідки атаки, написав у Telegram:
"Ми їм - бойовий корвет у Кронштадті. А вони нам - склади АТБ з харчами у Дніпрі".
За його словами, ударною хвилею та уламками були пошкоджені кілька багатоповерхівок і дитячий садок, де вибито близько 100 вікон.
"Нині для гасіння величезної пожежі на складах АТБ місто надає рятувальникам водовози. Незважаючи на те, що це Слобожанське - інша територіальна громада", - повідомив Філатов.
Також мер зазначив, що медичні заклади Дніпра надають допомогу постраждалим, які отримали осколкові поранення та рвані рани.
Крім того, компанія "Нова пошта" повідомила про пошкодження свого інноваційного термінала в Дніпрі внаслідок удару російського безпілотника. Працівники під час атаки перебували в укритті та не постраждали.
Удари по Дніпропетровщині - новини за темою
Як писав Главред, протягом 2 червня російські окупаційні війська завдали масованих ударів по Дніпропетровській області. Під ворожими атаками опинилися п’ять районів регіону. Окупанти застосовували безпілотники, артилерію та керовані авіаційні бомби. Внаслідок обстрілів є загиблі, десятки поранених та значні руйнування цивільної інфраструктури.
Також у ніч на 2 червня російські війська завдали ударів по Дніпру, Кам’янському та Харкову. Внаслідок обстрілів зафіксовано руйнування житлових будинків, пожежі та постраждалих серед мирного населення.
Нагадаємо, що вранці 31 травня країна-агресорка Росія атакувала Дніпро. Внаслідок удару спалахнула пожежа. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
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Про персону: Олександр Ганжа
Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.
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