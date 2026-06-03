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Масштабні пожежі та руйнування: РФ завдала серії ударів по Дніпру та району

Руслан Іваненко
3 червня 2026, 22:53оновлено 3 червня, 23:45
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Ворог кілька разів атакував Дніпровський район, спричинивши руйнування цивільної інфраструктури та пожежі.

Атака, пожар
Медики госпіталізували сімох постраждалих / Колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Коротко:

  • РФ атакувала Дніпровський район: постраждали 8 людей
  • Внаслідок ударів горіли склади
  • Пошкоджено термінал "Нової пошти", будинки й садочок

Унаслідок російської атаки на Дніпропетровську область 3 червня постраждали вісім людей. Ворожі удари спричинили масштабні пожежі, руйнування складських приміщень, пошкодження житлових будинків і цивільної інфраструктури.

відео дня

Як повідомив у Telegram начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, під ударом опинився Дніпровський район. Спочатку до лікарні у важкому стані доправили 34-річну жінку та 53-річного чоловіка.

Згодом російські війська завдали ще кількох ударів по району. Внаслідок атак загорілися склади однієї з торговельних мереж, а кількість постраждалих поступово зростала.

"Медична допомога знадобилася вже шістьом людям. П'ятеро госпіталізовані, троє з них - у важкому стані", - написав Ганжа.

Пізніше очільник ОВА уточнив, що в одній частині району горіли складські приміщення торговельної мережі, а в іншій шестеро людей зазнали поранень. Усі постраждалі були госпіталізовані, троє з них перебували у важкому стані.

"Одна постраждала у Дніпрі. 38-річна жінка ушпиталена в стані середньої тяжкості", - повідомив він.

  • Наслідки атаки на Дніпропетровщину 3 червня 2026
    Наслідки атаки на Дніпропетровщину 3 червня 2026 Фото: Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки атаки на Дніпропетровщину 3 червня 2026
    Наслідки атаки на Дніпропетровщину 3 червня 2026 Фото: Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки атаки на Дніпропетровщину 3 червня 2026
    Наслідки атаки на Дніпропетровщину 3 червня 2026 Фото: Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки атаки на Дніпропетровщину 3 червня 2026
    Наслідки атаки на Дніпропетровщину 3 червня 2026 Фото: Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки атаки на Дніпропетровщину 3 червня 2026
    Наслідки атаки на Дніпропетровщину 3 червня 2026 Фото: Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки атаки на Дніпропетровщину 3 червня 2026
    Наслідки атаки на Дніпропетровщину 3 червня 2026 Фото: Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки атаки на Дніпропетровщину 3 червня 2026
    Наслідки атаки на Дніпропетровщину 3 червня 2026 Фото: Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки атаки на Дніпропетровщину 3 червня 2026
    Наслідки атаки на Дніпропетровщину 3 червня 2026 Фото: Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки атаки на Дніпропетровщину 3 червня 2026
    Наслідки атаки на Дніпропетровщину 3 червня 2026 Фото: Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки атаки на Дніпропетровщину 3 червня 2026
    Наслідки атаки на Дніпропетровщину 3 червня 2026 Фото: Дніпропетровська ОВА

Під час чергового удару російські війська атакували логістичну компанію. За останніми даними, кількість поранених зросла до восьми осіб. Сімох із них госпіталізували, троє перебувають у важкому стані, решта — у стані середньої тяжкості.

Міський голова Дніпра Борис Філатов, коментуючи наслідки атаки, написав у Telegram:

"Ми їм - бойовий корвет у Кронштадті. А вони нам - склади АТБ з харчами у Дніпрі".

За його словами, ударною хвилею та уламками були пошкоджені кілька багатоповерхівок і дитячий садок, де вибито близько 100 вікон.

"Нині для гасіння величезної пожежі на складах АТБ місто надає рятувальникам водовози. Незважаючи на те, що це Слобожанське - інша територіальна громада", - повідомив Філатов.

Масштабні пожежі та руйнування: РФ завдала серії ударів по Дніпру та району
Звідки і якими типами ракет РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Також мер зазначив, що медичні заклади Дніпра надають допомогу постраждалим, які отримали осколкові поранення та рвані рани.

Крім того, компанія "Нова пошта" повідомила про пошкодження свого інноваційного термінала в Дніпрі внаслідок удару російського безпілотника. Працівники під час атаки перебували в укритті та не постраждали.

Удари по Дніпропетровщині - новини за темою

Як писав Главред, протягом 2 червня російські окупаційні війська завдали масованих ударів по Дніпропетровській області. Під ворожими атаками опинилися п’ять районів регіону. Окупанти застосовували безпілотники, артилерію та керовані авіаційні бомби. Внаслідок обстрілів є загиблі, десятки поранених та значні руйнування цивільної інфраструктури.

Також у ніч на 2 червня російські війська завдали ударів по Дніпру, Кам’янському та Харкову. Внаслідок обстрілів зафіксовано руйнування житлових будинків, пожежі та постраждалих серед мирного населення.

Нагадаємо, що вранці 31 травня країна-агресорка Росія атакувала Дніпро. Внаслідок удару спалахнула пожежа. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

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Про персону: Олександр Ганжа

Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

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