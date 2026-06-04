Путіна може зламати лише одне: що змусить Кремль піти на переговори

Політолог назвав можливі сценарії розвитку подій у Росії, пояснивши, які наслідки для Кремля може мати провал майбутнього наступу на фронті.

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Війна в Україні - розкрито, що змусить Кремль піти на переговори / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, kremlin.ru

Про що розповів Іван Преображенський:

Провал наступу РФ змусить її партнерів посилити тиск на Кремль

Невдача на фронті здатна спровокувати спад в економіці Росії

Найближчі місяці можуть стати визначальними для подальшого перебігу війни, адже ситуація на фронті та результати російського наступу здатні суттєво вплинути не лише на військову, а й на політичну та економічну обстановку. Про це в інтерв’ю Главреду розповів політолог, експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський.

"Оскільки ми говоримо про війну, тут немає сенсу говорити в даному випадку про економіку і навіть про політику, про якісь розколи еліт тощо. Найключовіша можливість — це очевидний, глибокий провал спроби російського наступу. Як у 2023 році всі очікували, що Україна розпочне потужний контрнаступ, але він захлинувся. Це різко знизило рівень оптимізму, зокрема — і це найголовніше — у союзників України, навіть не стільки в самої України. Приблизно те саме можливо і щодо Росії", - розповів він. відео дня

Політолог Преображенський також зазначив, що у разі очевидного провалу російського наступу та значних безрезультатних втрат можуть розпочатися масштабні процеси як усередині Росії, так і за її межами. На його думку, це може спонукати зовнішніх партнерів Москви, зокрема Китай, посилити тиск на Кремль через побоювання остаточної військової поразки Росії та змусити Путіна погодитися на переговори на ще прийнятних умовах. Інший можливий сценарій передбачає активізацію оточення російського лідера, яке може покласти на нього відповідальність за невдачу наступальної кампанії.

Також експерт припускає, що такий розвиток подій здатен спровокувати серйозні економічні потрясіння. За його оцінкою, російський військово-промисловий комплекс нині значною мірою залежить від державних дотацій і функціонує завдяки підготовці до наступальних дій.

На думку Преображенського, якщо стане очевидно, що подальший наступ неможливий, а фронт фактично стабілізувався без перспектив суттєвих змін, це може запустити ланцюгову реакцію та спричинити масштабний спад в економіці Росії. Саме такий сценарій він вважає найбільш імовірним шляхом до радикальних змін.

"Є й другий варіант — негативний. Це якщо російський наступ виявиться вкрай успішним. Росія зможе нарешті повернути Дональда Трампа до України від Ірану, а щодо Ірану буде укладено якусь мирну угоду. І сукупними дипломатичними зусиллями, наприклад, доможеться того, що Україна через брак озброєння буде змушена погодитися на проведення виборів або щось подібне. Це теж буде радикальна, але не позитивна зміна, якщо Україну на щось вдасться продавити", - підсумував він.

Проєкт мирного плану США з 20-ти пунктів / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Експерт Тетяна Станова наголошує на трьох системних провалах РФ через війну в Україні, серед яких значні військові втрати та зміна балансу на фронті. Вона вважає, що ці виклики спричиняють серйозні проблеми для Кремля та загрожують його контролю над Україною. Ситуація набирає небезпечного характеру для Москви.

Як раніше повідомляв Главред, Кремль розглядає можливість завершення війни на власних умовах до кінця року, що передбачає контроль над Донбасом. Водночас, внутрішня критика Путіна посилюється через економічні проблеми та втому суспільства від конфлікту. Видання Bloomberg підкреслює, що сила ЗСУ в безпілотниках багато у чому зупинила російський наступ.

У Кремлі висунули ультиматум Зеленському щодо завершення війни до кінця доби, але з умовою виведення українських військ з окупованих територій. Дмитро Пєсков заявив, що Росія відкрита до переговорів, але готова продовжити війну у разі відмови Києва. Цей ультиматум підсилює напруженість у переговорному процесі та загострює перспективи миру.

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Про персону: Іван Преображенський Іван Преображенський – російський політолог, публіцист і журналіст. Кандидат політичних наук, експерт з питань Центральної та Східної Європи. Спеціалізується на внутрішніх політичних процесах у Росії, структурі російської влади, ролі Кремля, міжнародних відносинах. Часто в медіа виступає з аналітикою, що викриває методи управління в Росії, логіку ухвалення рішень у Кремлі та маніпуляції громадською думкою.

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