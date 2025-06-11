Росія атакувала Харків Шахедами: двоє загиблих, 54 поранених, зокрема 8 дітей

Коротко:
- Вночі Росія влаштувала масовану атаку на Харків
- Під удар потрапили житлові райони
- Постраждали десятки людей, зокрема й діти
У ніч на 11 червня російська окупаційна армія атакувала Харків 17-ма ударними безпілотниками типу Шахед. Під удар потрапили два райони міста - Слобідський та Основ'янський. Унаслідок масованої атаки загинуло двоє людей, ще 54 - дістали поранення, зокрема 8 дітей.
Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, атака почалася о 00:31 і тривала до 00:40. Росіяни направили 17 безпілотників-камікадзе типу Шахед по житлових районах.
Терехов повідомив про прямі влучання в багатоповерхові житлові будинки, приватні будинки, дитячі майданчики, громадський транспорт і промислові об'єкти. Унаслідок обстрілів виникли пожежі в житлових квартирах, зруйновано дахи будівель, вигоріли автомобілі, вибуховою хвилею вибито вікна. Ударом пошкоджено тролейбуси, контактну мережу, комунальні та виробничі об'єкти.
Дивіться відео - У ДСНС показали наслідки атаки РФ на Харків:
Попередньо відомо про двох загиблих, ще щонайменше 54 людини дістали поранення, серед них - вісім дітей.
До лікарні доправлено 2-річну дівчинку та 15-річного хлопця. Кількох людей вдалося врятувати з охоплених вогнем квартир.
Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов додав, що в Слобідському районі зафіксовано влучання ворожих БпЛА в тролейбусне депо. Дев'ять постраждалих були госпіталізовані, серед них двоє дітей.
Атаки РФ на Україну - останні новини
Як писав Главред, армія РФ у ніч на 10 червня масовано атакувала Київ Шахедами і ракетами. У столиці прогриміли потужні вибухи, у різних районах міста зафіксували падіння уламків.
Росія завдала удару і по Одесі. Окупанти використовували ударні безпілотники. Є пошкодження цивільної інфраструктури, спалахнули пожежі.
Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що найбільше постраждали столиця, Київська та Одеська область.
Під ударом окупантів була цивільна інфраструктура. Унаслідок обстрілів сталося 19 пожеж
В Одеській області - влучання в житловий будинок. Загинули 2 людини, 9 - поранені. Також пошкоджено пологовий будинок, станцію швидкої та підприємство.
У Києві постраждали 4 людини. Найбільше руйнувань у Дарницькому, Оболонському, Шевченківському та Голосіївському районах.
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