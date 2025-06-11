Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Жорстока ніч для Харкова: дрони влучили в житлові будинки, є загиблі та поранених

Руслан Іваненко
11 червня 2025, 00:48оновлено 11 червня, 02:07
96
Жорстока ніч для Харкова: дрони влучили в житлові будинки, є загиблі та поранених
/ Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса

У ніч на 11 червня Харків опинився під масованою атакою ворожих БПЛА. У небо над містом зафіксовано проліт кількох безпілотників. Мешканців закликають залишатися в укриттях та дотримуватись правил безпеки.

Попередньо відомо про влучання в Основʼянському та Слобідському районах міста. За словами Ігоря Терехова, "в одному з місць удару — пожежа".

У Слобідському районі попередньо зафіксовано влучання в п’ятиповерховий житловий будинок. Вогонь охопив приміщення з третього до верхнього поверху. Водночас в Основʼянському районі удари спричинили пожежі в кількох приватних будинках.

відео дня

Унаслідок нічної атаки, спричиненої ворожими безпілотниками, в одному з пʼятиповерхових житлових будинків виникла масштабна пожежа — вогнем охоплено понад 15 квартир.

За попередніми даними, є постраждалі. Також повідомляється про ще одне місце влучання, де під завалами можуть перебувати люди.

"На жаль, уже маємо інформацію про двох загиблих людину внаслідок ворожого обстрілу, а кількість поранених зросла до 28", — повідомив Ігор Терехов.

Рятувальні служби працюють на місцях влучань.

Мер Харкова повідомив, що, за даними Ситуаційного центру, цієї ночі ворог завдав 17 ударів дронами по двох районах міста.

Новина доповнюється . . . .

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини партнерів

Головне за день

Більше
Жорстока ніч для Харкова: дрони влучили в житлові будинки, є загиблі та поранених

Жорстока ніч для Харкова: дрони влучили в житлові будинки, є загиблі та поранених

00:48Війна
Україна тримає в таємниці кількість звільнених з полону: в ГУР пояснили, чому

Україна тримає в таємниці кількість звільнених з полону: в ГУР пояснили, чому

23:24Війна
"Біснуваті з "шахедами" і червоною кнопкою": Зеленський різко відповів атаку на РФ

"Біснуваті з "шахедами" і червоною кнопкою": Зеленський різко відповів атаку на РФ

22:54Війна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на сьогодні 11 червня: Тельцям - приємна несподіванка, Рибам - щастя

Гороскоп на сьогодні 11 червня: Тельцям - приємна несподіванка, Рибам - щастя

"Потроху віддаляється": Шоптенко вийшла на зв'язок і з сумом звернулася до сина

"Потроху віддаляється": Шоптенко вийшла на зв'язок і з сумом звернулася до сина

Таємна операція століття: як українські олігархи захопили владу у Москві

Таємна операція століття: як українські олігархи захопили владу у Москві

Київ у вогні: табун "Шахедів" атакує столицю, лунають потужні вибухи

Київ у вогні: табун "Шахедів" атакує столицю, лунають потужні вибухи

Китайський гороскоп на завтра 11 червня: Бикам - образа, Коням - занепокоєння

Китайський гороскоп на завтра 11 червня: Бикам - образа, Коням - занепокоєння

Останні новини

01:55

Дітки виросли: старша донька Бреда Пітта й Анджеліни Джолі спровокувала чутки про заручини

01:30

"Ось такий вигляд має щастя": Галкін зачарував фанатів свіжим фото із сином

01:29

Україна завершує розробку ракет: експерт назвав коли чекати перших ударів

00:48

Жорстока ніч для Харкова: дрони влучили в житлові будинки, є загиблі та поранених

00:11

"Хтось дуже ненавидить його": дружина Лесика підтвердила отруєння музиканта

Здатність Росії "воювати вічно" обмежується 2025-2026 роками – економіст НовакЗдатність Росії «воювати вічно» обмежується 2025-2026 роками – економіст Новак
00:06

Ціни "захмарні": в Україні до рекордного рівня злетіла вартість одного продукта

00:04

Не всі знають про цей тест: як дізнатися, чи не "накручує" ваш лічильник зайвеВідео

10 червня, вівторок
23:24

Україна тримає в таємниці кількість звільнених з полону: в ГУР пояснили, чомуФото

22:54

"Біснуваті з "шахедами" і червоною кнопкою": Зеленський різко відповів атаку на РФ

Реклама
22:42

"Не судіть суворо": Яна Глущенко кардинально змінила професію

22:33

"Ніби дві різні людини": Тоня Матвієнко зважилася на екстремальну зміну іміджу

22:27

Чи можна вагітним жінкам ходити на похорони - священник здивував відповіддю

22:13

"Давай я окремо": зрадниця Лорак заявила про зміни в родині

21:51

"Це не може залишитись без наслідків": Мерц зробив жорстку заяву про удари РФ

21:51

"Приймуть без позиції Трампа": коли закон про санкції для РФ представлять в Сенаті

21:07

Посол проговорився: чому Ізраїль спростовує заяву про Patriot для УкраїниПогляд

21:01

"Рвуться і штурмують": в ЗСУ розповіли, чи зайшли росіяни на Дніпропетровщину

20:56

Як швидко очистити батарею від іржі - простий кухонний засіб робить справжнє дивоВідео

20:48

Окупанти зайняли понад десять сіл на Сумщині: експерт оцінив імовірність штурму Сум

20:29

США скоротять Україні допомогу, бо "мають інший погляд" на війну: Гегсет зробив заяву

Реклама
20:28

Хто зробив вишиванку модною: історик розкрив маловідомі фактиВідео

19:53

"За нас Україна не забула": кадри перших емоцій звільнених з полону воїнівФотоВідео

19:39

Зливи, грози, град та шквали: на Україну насувається потужна негода

19:37

Україна може перейти з гривні на євро: названо плюси та мінуси для українцівВідео

19:34

"На 100 відсотків": ексучасниця дуету Пара Нормальних розкрила таємницю особистого життяВідео

19:30

Що робити з постриженим волоссям дитини на Хрестинах або на рік: священник відповівВідео

19:25

Заплутана задача з ПДР: в якому порядку водії проїдуть перехрестяВідео

19:24

Ухвалено обов'язкову евакуацію із 7 сіл Харківської області - список

18:42

"Він не є суб'єктом": у Зеленського пояснили роль Мединського на переговорах

18:38

"Не на часі": економіст сказав, по кому вдарить ліміт у 100 тис. грн на переказиВідео

18:22

Зеленський ввів нові санкції проти РФ: у списку "Артек" і "Рух перших"

17:59

Людей закликали не приймати гарячий душ щодня: у чому причинаВідео

17:54

"Слава Росії": стало відомо про жахливі тортури українських військових у полоні РФ

17:40

Україна та Росія провели новий обмін полоненими 10 червня - перші деталіФото

17:38

В окупованому Бердянську зникли офіцери мотострілецького полку армії РФ – партизани

17:36

Майже 8 тис. церковних організацій отримають бронь для всіх священиків - ЗСУ

17:33

Долар і євро рвонули вгору: яким буде курс валют з 11 червня

17:15

Дружина Козловського показала, як їхній крихітка-син відривається під "Пінаколаду"

17:04

Ціни перевалили за 200 гривень: в Україні подорожчала раніше доступна риба

17:02

Для чого потрібен отвір під кришкою паливного бака в авто: знають одиниці

Реклама
17:01

"Залишилось зібрати ще 36 тисяч": українські військові на Сумщині потребують термінової допомогиФото

16:50

"Київ в оточенні": у ЗСУ розкрили нову тактику масованих ударів РФ

16:44

Порошенко вимагає ракети для ЗСУ, але сам блокував їх виробництво — експерт

16:42

"Це ультиматум": Зеленський розкрив, що РФ заявила Україні в Стамбулі

16:38

Світ магії повертається: в Києві відбудеться шоу "ДивоVision 2" від найвідоміших українських ілюзіоністів

16:37

"Розуміють не всі": економіст назвав справжню причину переходу з копійок на "шаги"Відео

16:30

Що в Україні подорожчає найбільше: економіст дав невтішний прогнозВідео

16:30

"Сигнал сили та єдності": Зеленського запросили на три саміти

16:19

Головна помилка більшості: як нарізати куряче філе, щоб воно було ніжнішимВідео

16:07

Українців може здивувати: економіст спрогнозував курс гривні до кінця 2025 року

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп Кіркоров
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти