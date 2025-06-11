Жорстока ніч для Харкова: дрони влучили в житлові будинки, є загиблі та поранених

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/ Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса

У ніч на 11 червня Харків опинився під масованою атакою ворожих БПЛА. У небо над містом зафіксовано проліт кількох безпілотників. Мешканців закликають залишатися в укриттях та дотримуватись правил безпеки.

Попередньо відомо про влучання в Основʼянському та Слобідському районах міста. За словами Ігоря Терехова, "в одному з місць удару — пожежа".

У Слобідському районі попередньо зафіксовано влучання в п’ятиповерховий житловий будинок. Вогонь охопив приміщення з третього до верхнього поверху. Водночас в Основʼянському районі удари спричинили пожежі в кількох приватних будинках.

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Унаслідок нічної атаки, спричиненої ворожими безпілотниками, в одному з пʼятиповерхових житлових будинків виникла масштабна пожежа — вогнем охоплено понад 15 квартир.

За попередніми даними, є постраждалі. Також повідомляється про ще одне місце влучання, де під завалами можуть перебувати люди.

"На жаль, уже маємо інформацію про двох загиблих людину внаслідок ворожого обстрілу, а кількість поранених зросла до 28", — повідомив Ігор Терехов.

Рятувальні служби працюють на місцях влучань.

Мер Харкова повідомив, що, за даними Ситуаційного центру, цієї ночі ворог завдав 17 ударів дронами по двох районах міста.

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