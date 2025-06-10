Від дитячої нічого не залишилося: очевидиця розповіла про влучання дрона в будинок

Жінку та дитину, під час влучання "Шахеда", врятувало правило двох стін.

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Росіяни завдали удару дронами по столиці / Колаж: Главред, фото: ДСНС, скріншот із відео

Коротко:

Табун "Шахедів" атакував столицю

Один із ударних дронів влучив в будинок в Оболонському районі столиці

У ніч на 10 червня, російські окупанти масовано атакували Київ дронами. Мешканка пошкодженого будинку на Оболоні розповіла у коментарі Telegram-каналу "Киев сейчас", що їй довелося пережити під час ворожого удару по столиці.

Жінка зазначила, що під час нічної атаки на Київ, ховалася у ванній кімнаті з дитиною.

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"З дитиною ховалися у ванній, і коли відбувся удар, ми почули жахливий вибух. Ударною хвилею були вибиті двері у ванну, все було в пилу, нічого не було видно. Дихати теж було нічим. Ми взяли рушники і так дихали", - розповіла жінка.

За словами очевидиці, рятувальник ДСНС звільнив її та дитину з пошкодженої квартири.

"Рятувальник допоміг відчинити двері, адже замок вивернуло повністю", - додала жінка.

Вона пояснила, що спочатку пожежі не було, але вже за 20 хвилин з’явилися іскри, і вогонь поширився. Як виявилося, у сусідів знизу на балконі лежав пінопласт, тож саме він і спалахнув.

Унаслідок ворожого удару дитяча кімната мешканки Оболонського району повністю зруйнована. Жінку та дитину, під час влучання ударного дрона, врятувало правило двох стін.

Shahed - 136 / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 10 червня, армія диктатора Путіна масовано атакувала Київ "Шахедами" і ракетами. У КМВА повідомили, що у столиці пошкодження зазнали 7 районів. Є часткові руйнування та займання в багатоповерхівках і приватних будинках. Палали автівки і складські приміщення.

Цієї ж ночі, ворог масовано атакував Одесу ударними дронами. Зафіксовано влучання в житлові будинки та пологовий будинок. Внаслідок ворожого удару 2 чоловіків загинули. Ще дев’ятеро людей постраждали.

Нагадаємо, вранці 9 червня, у Рівному прогриміли вибухи на тлі ракетної атаки РФ. Як повідомив голова ОВА Олександр Коваль, Рівненська область пережила важку ніч через потужний повітряний удар РФ. За попередньою інформацією, одна людина поранена.

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Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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