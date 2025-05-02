Масований наліт дронів на Запоріжжя: кількість поранених зросла до 28

Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі міста. Пошкоджено житлові будинки, університет та об'єкт інфраструктури.

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Удар дронів по Запоріжжю 1 травня / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram, t.me/ivan_fedorov_zp

Коротко:

РФ атакувала Запоріжжя дронами

Пошкоджено цивільну інфраструктуру

Кількість поранених через атаку зросла

Увечері 1 травня російські війська атакували Запоріжжя, а саме - завдали масованого удару БпЛА. Кількість поранених унаслідок російського масованого удару дронами зросла до 28. Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі міста. Пошкоджено житлові будинки, університет та об'єкт інфраструктури", - написав Федоров у Telegram уранці 2 травня.

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Окупаційні війська завдали по Запоріжжю щонайменше 10 ударів. Спалахнули пожежі.

За даними ДСНС, унаслідок ворожої атаки пошкоджено багатоповерхівки, навчальний заклад та об'єкт інфраструктури.

За однією адресою сталося руйнування багатоповерхового житлового будинку та пожежа.

"Рятувальники проводять пошуково-рятувальну операцію та локалізували пожежу. Попередньо, одна людина перебуває під завалами. Кількість постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

За двома іншими адресами рятувальники погасили загоряння 5 гаражів.

Російські атаки БпЛА - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 1 травня російські окупанти масово атакували Україну дронами. Вибухи прогриміли в Одесі, Київській області, Сумській області, Кропивницькому, Харківській та Черкаській областях. Президент Зеленський повідомив, що 21 безпілотник атакував Одесу, є жертви та постраждалі. Загалом цієї ночі росіяни використали 170 дронів, понад 100 з яких - "Шахеди". Зеленський наголосив на необхідності тиску на Росію задля припинення вогню та переговорів.

​Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Уночі 1 травня окупанти намагалися атакувати Київ, використавши БпЛА з касетними боєприпасами. Вибухи прогриміли в Дарницькому районі. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що одну людину було госпіталізовано після атаки.

Зазначимо, генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос вважає, що російські окупанти до 9 травня можуть завдати потужного авіаційно-ракетного удару по Україні, зокрема, по Києву.

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