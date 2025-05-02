РФ може готувати вторгнення: Коваленко вказав на головну ознаку

З 2022 року територія Білорусі завжди була потенційною загрозою для всіх її сусідів - України, країн Балтії та Польщі.

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Навчання в Білорусі можуть становити загрозу / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, МО Білорусі

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Яким країнам РФ може загрожувати з Білорусі

Яка чисельність військ знадобиться Путіну для нового походу на Київ

На літо 2025 року заплановані навчання "регіонального угруповання військ" Білорусі та Росії на території РБ. Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко вважає, що важливо стежити за числом російського контингенту, адже від цього залежить, буде вторгнення чи ні.

За його словами, з 2022 року територія Білорусі завжди була потенційною загрозою для всіх її сусідів - України, країн Балтії та Польщі. Ці загрози зберігаються й досі.

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"Під час військових навчань рівень загрози підвищується, оскільки вони можуть бути використані для підготовки до нападу. Тому важливо стежити за тим, що відбувається в Білорусі. Адже вірити тому, що це будуть просто навчання, не можна", - сказав Коваленко в коментарі Главреду.

Аналітик додав, що зараз на території РБ перебувають близько двох тисяч особового складу, і це переважно радіотехнічні підрозділи, обслуговування аеродромів, підрозділи протиповітряної оборони та близько сотні "вагнерівців". Цього російського контингенту не вистачить ні на які операції.

"Білоруської армії також не вистачить ні на які серйозні дії, та й Лукашенко так і не надав Росії дозволу на використання білоруської армії", - уточнив Коваленко.

Проте потрібно спостерігати, як змінюватиметься чисельність російського контингенту, і чи використовує Росія навчання як привід для його нарощування.

"Якщо в Білорусі буде 10 тисяч російських військовослужбовців, це не велика загроза, і в такому разі не йтиметься про якісь великі вторгнення, але зберігатиметься ризик провокацій та диверсійних дій. Якщо напередодні навчань Росія збільшить контингент до 20-30 тисяч осіб, це вже буде небезпечно. Це вже буде не про навчання, а про щось інше", - упевнений Коваленко.

Він нагадав, що 2022 року з периферії Білорусі на Київ наступало майже 40-тисячне угруповання військ РФ. Це були повністю штатно укомплектовані елітні підрозділи. Але навіть цих сил не вистачило Москві, щоб захопити Київ.

"40 тисяч військовослужбовців Росії точно не вистачить для проведення проти України такої операції, як у 2022-му. Тепер Росії знадобиться 80-тисячне військо, навіть більше. Адже зараз поблизу Покровська зібрано майже 100-тисячне угруповання російських військ, але результату немає. Крім того, Київська та Чернігівська області готові зустріти ворога", - вважає Коваленко.

Новий наступ РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, 29 квітня 2025 року президент України Володимир Зеленський під час саміту Тримор'я попередив про можливу загрозу нового наступу з боку Росії через територію Білорусі. До цього Росія та Білорусь оголосили про підготовку до стратегічних навчань "Захід-2025" на території Білорусі.

Директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський заявив, що країна-агресор РФ не налаштована на мир, навпаки, вона готується до нових наступів, тисне на дипломатичному фронті, нарощує військові угруповання. Економіка Росії перебуває в дуже важкому стані, але для фінального ривка Кремль ще може сконцентрувати ресурси.

Військовий аналітик Олексій Гетьман вважає, що російські війська отримали наказ до 9 травня повністю звільнити Курську область від ЗСУ, що включає операцію через Сумську область. Однак у РФ немає достатніх резервів для масштабних наступальних операцій.

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Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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