Зеленський звинуватив РФ в цинізмі через удари по Україні - деталі

Президент вкотре наголосив, що Україна готова до тиші з будь-якого дня, але щонайменше на місяць.

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Зеленський відреагував на нічний обстріл України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС

Ключові тези:

У ніч на 4 травня, ворог випустив по Україні 165 БпЛА

Під атакою росіян опинилося чимало регіонів України

Україна готова до тиші з будь-якого дня, але щонайменше на місяць

У ніч на 4 травня, росіяни масовано атакували Україну ударними дронами. Лише за цей тиждень ворог застосував проти українців понад 1180 ударних дронів, 1360 керованих авіабомб і 10 ракет різних типів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Він нагадав, що росіяни просять тишу на 9 травня, а самі б’ють кожного дня по Україні. За його словами, такий підхід ворога - цинізм найвищого рівня.

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Зеленський заявив, що цієї ночі під атакою росіян опинилася столиця та ще декілька регіонів України.

"Всю ніч рятувальники в Києві гасили пожежі – будинки та машини – після атаки російських дронів по спальних районах. Є, на жаль, постраждалі діти й дорослі. Всім надано необхідну допомогу. Була пожежа в Черкасах – горів звичайний гуртожиток. Цієї ночі росіяни також ударили "Шахедами" по Харківщині, Миколаївщині, Київщині", - написав президент України.

Він додав, що у ніч на 4 травня, російські окупанти випустили 165 БпЛА, більшість – іранські "Шахеди". Крім того, впродовж ранку ворог завдає ударів КАБами по Донеччині та Сумщині.

"Потрібне реальне припинення вогню. Україна готова до тиші з будь-якого дня, але щонайменше на місяць, аби покласти край війні. Якщо тиша, то щодня, якщо припинення вогню, то не на їхні свята, а на кожен день", - наголосив Зеленський.

Shahed / Інфографіка: Главред

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Як писав Главред, у ніч на 4 травня, ворожі дрони масовано атакували столицю України. За даними рятувальників, унаслідок атаки дронами, в Києві виникли руйнування та загоряння в трьох районах: Оболонському, Святошинському та Шевченківському. Загалом унаслідок атаки безпілотниками постраждали 11 осіб, з яких 2 дітей.

Цієї ж ночі під ударом російських дронів опинилися Черкаси. У Державній службі України з надзвичайних ситуацій уточнили, що зафіксували п'ять пожеж за різними адресами. Зокрема, горіли квартири, складська будівля одного з підприємств, дачний будинок і суха рослинність. Внаслідок атаки по місту постраждала одна людина.

Уночі 1 травня окупанти намагалися атакувати Київ, використавши БпЛА з касетними боєприпасами. Вибухи прогриміли в Дарницькому районі. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що одну людину було госпіталізовано після атаки.

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