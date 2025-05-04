Зеленський звинуватив РФ в цинізмі через удари по Україні - деталі

Ключові тези:
- У ніч на 4 травня, ворог випустив по Україні 165 БпЛА
- Під атакою росіян опинилося чимало регіонів України
- Україна готова до тиші з будь-якого дня, але щонайменше на місяць
У ніч на 4 травня, росіяни масовано атакували Україну ударними дронами. Лише за цей тиждень ворог застосував проти українців понад 1180 ударних дронів, 1360 керованих авіабомб і 10 ракет різних типів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Він нагадав, що росіяни просять тишу на 9 травня, а самі б’ють кожного дня по Україні. За його словами, такий підхід ворога - цинізм найвищого рівня.
Зеленський заявив, що цієї ночі під атакою росіян опинилася столиця та ще декілька регіонів України.
"Всю ніч рятувальники в Києві гасили пожежі – будинки та машини – після атаки російських дронів по спальних районах. Є, на жаль, постраждалі діти й дорослі. Всім надано необхідну допомогу. Була пожежа в Черкасах – горів звичайний гуртожиток. Цієї ночі росіяни також ударили "Шахедами" по Харківщині, Миколаївщині, Київщині", - написав президент України.
Він додав, що у ніч на 4 травня, російські окупанти випустили 165 БпЛА, більшість – іранські "Шахеди". Крім того, впродовж ранку ворог завдає ударів КАБами по Донеччині та Сумщині.
"Потрібне реальне припинення вогню. Україна готова до тиші з будь-якого дня, але щонайменше на місяць, аби покласти край війні. Якщо тиша, то щодня, якщо припинення вогню, то не на їхні свята, а на кожен день", - наголосив Зеленський.
Удари РФ по Україні - останні новини
Як писав Главред, у ніч на 4 травня, ворожі дрони масовано атакували столицю України. За даними рятувальників, унаслідок атаки дронами, в Києві виникли руйнування та загоряння в трьох районах: Оболонському, Святошинському та Шевченківському. Загалом унаслідок атаки безпілотниками постраждали 11 осіб, з яких 2 дітей.
Цієї ж ночі під ударом російських дронів опинилися Черкаси. У Державній службі України з надзвичайних ситуацій уточнили, що зафіксували п'ять пожеж за різними адресами. Зокрема, горіли квартири, складська будівля одного з підприємств, дачний будинок і суха рослинність. Внаслідок атаки по місту постраждала одна людина.
Уночі 1 травня окупанти намагалися атакувати Київ, використавши БпЛА з касетними боєприпасами. Вибухи прогриміли в Дарницькому районі. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що одну людину було госпіталізовано після атаки.
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Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
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