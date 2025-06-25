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Вночі РФ атакувала Харків і Запоріжжя: є руйнування, постраждали люди

Анна Ярославська
25 червня 2025, 07:00
315
Окупанти завдали по Запоріжжю чотири удари, по Харкову - не менше семи.
ППО, рятувальник
У Харкові та Запоріжжі прогриміли вибухи: що відомо / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, ДCНС

Коротко:

  • РФ атакувала Харків і Запоріжжя
  • Спалахнули пожежі, є постраждалі
  • У Харкові росіяни атакували цивільне підприємство

У ніч на 25 червня російська армія атакувала Харків дронами. Ворог завдав щонайменше сім ударів.

Вибухи в Харкові прогриміли після 1:50. Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, під ударом опинилося цивільне підприємство в Київському районі.

відео дня

Також пошкоджено незаселений житловий будинок, виникла пожежа.

Є інформація про одного постраждалого. За попередніми даними, це 64-річний чоловік. Його госпіталізували.

Вночі РФ атакувала Харків і Запоріжжя: є руйнування, постраждали люди
​Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

За даними ОВА, одне з влучень зафіксовано в Шевченківському районі Харкова. Унаслідок удару загорілася триповерхова будівля.

Близько третьої години ночі мер підтвердив, що Харків атакований сімома безпілотниками типу "Шахед". Терехов зазначає, що всі удари припали на Київський район міста.

У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що армія РФ застосувала для атаки по Київському району БПЛА "Герань-2".

Дивіться відео - Наслідки нічної атаки на Харків:

Скриншот

Крім того, вночі армія РФ завдала по Запоріжжю чотири удари. Ворог атакував місто після опівночі, влучив по приватному сектору.

Пошкоджено будинки, господарські будівлі та автомобілі. Отримали поранення двоє чоловіків - 31 і 35 років. Одного з постраждалих госпіталізовано.

"Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Пораненому надають усю необхідну допомогу", - повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Дивіться відео - Наслідки нічної атаки на Запоріжжя:

Скриншот

  • Наслідки атаки на Запоріжжя
    Наслідки атаки на Запоріжжя Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Наслідки атаки на Запоріжжя
    Наслідки атаки на Запоріжжя Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Наслідки атаки на Запоріжжя
    Наслідки атаки на Запоріжжя Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Наслідки атаки на Запоріжжя
    Наслідки атаки на Запоріжжя Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Наслідки атаки на Запоріжжя
    Наслідки атаки на Запоріжжя Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Наслідки атаки на Запоріжжя
    Наслідки атаки на Запоріжжя Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Наслідки атаки на Запоріжжя
    Наслідки атаки на Запоріжжя Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Наслідки атаки на Запоріжжя
    Наслідки атаки на Запоріжжя Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Наслідки атаки на Запоріжжя
    Наслідки атаки на Запоріжжя Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Наслідки атаки на Запоріжжя
    Наслідки атаки на Запоріжжя Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Як писав Главред, у ніч на 24 червня російська окупаційна армія атакувала Україну дронами. Під удар потрапила Сумська область і Харків. Спалахнули пожежі. Загинула дитина. Є постраждалі.

У ніч на 23 червня російські окупанти влаштували масовану атаку по Києву та області. Удари припали на житлові райони, лікарні, спортивну інфраструктуру. У Києві зруйновано цілий під'їзд житлової багатоповерхівки. Є жертви.

Глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко попередив, що російські окупанти застосовують нову небезпечну тактику ударів по Україні. Загарбники проводять комбіновані атаки, під час яких спершу ввечері запускають дрони, а потім - ракети.

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