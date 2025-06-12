РФ вдарила по Харкову: спалахнули пожежі, серед постраждалих - діти

Коротко:
- РФ атакувала Харків дронами
- Пошкоджено цивільну інфраструктуру, спалахнули пожежі
- Постраждали люди, зокрема й діти
У ніч на 12 червня російські окупанти вкотре вдарили по Харкову дронами-камікадзе. Атака тривала з 01:37 до 03:08. Постраждали понад десять осіб, зокрема й діти.
Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, підтверджено "прильоти" в Салтівському районі міста.
Під обстріл потрапили житлові райони, навчальні заклади, дитячі садки, інфраструктура. Пошкоджено десятки автомобілів, вибито шибки в школах і будинках.
"Пожежі спалахнули на територіях житлових будинків та освітніх закладів. У деяких випадках уламки падали просто біля дитячих майданчиків. Служби працювали всю ніч і зараз продовжують ліквідацію наслідків. Харків тримається. Люди - живі", - повідомив Терехов.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що 12 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих - 2-річний хлопчик, 12-річна дівчинка, 16-річна та 17-річна дівчата.
У Шевченківському районі зафіксовано влучання в землю на території навчального закладу. Унаслідок обстрілу спалахнула трава та сміття. Пошкоджено скління багатоповерхового житлового будинку.
Також зафіксовано влучання БпЛА типу Герань-2 у землю. Пошкоджено скління трьох багатоквартирних житлових будинків.
Внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника горіла трава на площі 100 м.кв.
У Слобідському районі внаслідок обстрілу спалахнув магазин на площі 200 м.кв.
У Салтівському районі внаслідок влучання БпЛА біля житлової багатоповерхівки спалахнули цивільні автомобілі. Також пошкоджено фасад багатоповерхової будівлі.
"Влучання БпЛА у дах технічного поверху 9-поверхового житлового будинку. Спалахнула пожежа. На даху складського приміщення виявлено нерозірваний БПЛА", - зазначив Синєгубов.
Оновлено. У ДСНС уточнили, що в Харкові постраждали 14 осіб, зокрема чотири дитини. Пожежі спалахнули в Салтівському, Слобідському та Шевченківському районах міста - горіли будинки, магазини, авто.
"Працюють рятувальники, поліція, медики та комунальники. Пожежники гасили пожежі та допомагали евакуювати жителів. Постраждалим надають психологічну підтримку", - йдеться в повідомленні.
Дивіться відео - Рятувальники показали наслідки нічної атаки на Харків:
Атаки РФ на Україну - останні новини
Як писав Главред, у ніч на 11 червня російська окупаційна армія атакувала Харків 17-ма ударними безпілотниками типу Шахед. Під удар потрапили два райони міста - Слобідський і Основ'янський. Унаслідок масованої атаки загинуло двоє людей, ще 54 - дістали поранення, зокрема 8 дітей.
Пізніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок удару країни-агресора Росії по Харкову в ніч на 11 червня постраждали 64 людини, зокрема 9 дітей. Ще 3 людини загинули.
Нагадаємо, армія РФ у ніч на 10 червня масовано атакувала Київ "Шахедами" та ракетами. У столиці прогриміли потужні вибухи, у різних районах міста зафікісували падіння уламків.
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