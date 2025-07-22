РФ намагається залишити українців без тепла: атаковано важливі об'єкти

Російські окупанти запустили десятки безпілотників для ударів по газових об'єктах України.

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РФ била Шахедами по газових об'єктах / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот із відео

Що відомо:

РФ запустила десятки дронів для ударів по газових об'єктах

РФ намагається зірвати підготовку України до зими

РФ вдарила "Шахедами" по Україні в ніч на 22 липня. Під атакою були газові об'єкти України. Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

По газових об'єктах вдарили десятки дронів. У результаті цього є серйозні руйнування. Ворог регулярно намагається обстріляти цивільну енергетику інфраструктури.

відео дня

У росіян є кілька цілей:

послабити Україну;

зірвати підготовку до зими;

створити проблеми з газопостачанням під час холодів.

Що відомо про Шахедів / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російська армія готується до масованих атак із застосуванням до 2000 безпілотників одночасно. Про це повідомив глава ситуаційного центру по Україні при Міноборони Німеччини німецький генерал Крістіан Фройдінг.

У ніч на 9 липня Росія встановила новий антирекорд, випустивши по Україні 728 ударних дронів, повідомили Повітряні сили.

РФ активно нарощує виробництво безпілотників, і атаки з використанням 300-400 дронів уже стали звичними. За словами авіаційного експерта Богдана Долинця, до кінця 2025 року окупанти можуть досягти рівня, коли за одну ніч запускатимуть до тисячі дронів.

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