РФ намагається залишити українців без тепла: атаковано важливі об'єкти

Що відомо:
- РФ запустила десятки дронів для ударів по газових об'єктах
- РФ намагається зірвати підготовку України до зими
РФ вдарила "Шахедами" по Україні в ніч на 22 липня. Під атакою були газові об'єкти України. Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.
По газових об'єктах вдарили десятки дронів. У результаті цього є серйозні руйнування. Ворог регулярно намагається обстріляти цивільну енергетику інфраструктури.
У росіян є кілька цілей:
- послабити Україну;
- зірвати підготовку до зими;
- створити проблеми з газопостачанням під час холодів.
Удари по Україні - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російська армія готується до масованих атак із застосуванням до 2000 безпілотників одночасно. Про це повідомив глава ситуаційного центру по Україні при Міноборони Німеччини німецький генерал Крістіан Фройдінг.
У ніч на 9 липня Росія встановила новий антирекорд, випустивши по Україні 728 ударних дронів, повідомили Повітряні сили.
РФ активно нарощує виробництво безпілотників, і атаки з використанням 300-400 дронів уже стали звичними. За словами авіаційного експерта Богдана Долинця, до кінця 2025 року окупанти можуть досягти рівня, коли за одну ніч запускатимуть до тисячі дронів.
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Про джерело: Нафтогаз України
Нафтогаз України - найбільша за часткою у ВВП компанія України, провідне підприємство паливно-енергетичного комплексу країни. Засновником і єдиним акціонером компанії є держава, пише Вікіпедія.
До Групи Нафтогаз входять НАК "Нафтогаз України" та низка інших юридичних осіб, інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів яких НАК "Нафтогаз України" включає до консолідованої річної фінансової звітності; юридичних осіб, єдиним засновником (акціонером, учасником) яких є НАК "Нафтогаз України"; юридичних осіб, контрольний пакет акцій яких належить НАК "Нафтогаз України".
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