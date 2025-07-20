РФ зможе запускати до 2000 дронів за раз: у Берліні закликали посилити ППО України

Кремль активно розширює свої виробничі потужності, щоб масово застосовувати безпілотники у війні проти України.

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РФ зможе запускати до 2000 дронів за раз / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скріншот, ua.depositphotos.com

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РФ готується запускати до 2000 дронів одночасно

Використання дорогих ракет Patriot малоефективні з "Шахедами"

Російська армія планує запускати до 2000 дронів одночасно проти України. Про це заявив німецький генерал Крістіан Фройдінг, голова ситуаційного центру з питань України в Міністерстві оборони Німеччини.

За словами генерала, Кремль активно розширює свої виробничі потужності, щоб масово застосовувати безпілотники у війні проти України. Одночасне використання до 2000 дронів може стати серйозним випробуванням для української системи протиповітряної оборони.

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Фройдінг зазначив, що традиційні методи боротьби з дронами, зокрема використання дорогих ракет Patriot, малоефективні у випадку з дешевими безпілотниками типу "Шахед". Один такий дрон коштує від 30 до 50 тисяч євро, тоді як ракета Patriot - понад 5 мільйонів.

Він наголосив, що необхідно шукати економічно вигідніші засоби протидії - у межах 2-4 тисяч євро за одиницю. Саме такі рішення дозволили б ефективно реагувати на масові атаки з боку Росії.

Як ще одну тактичну відповідь генерал назвав нанесення ударів по тилових об'єктах у Росії - зокрема, по військових літаках, аеродромах і підприємствах оборонної промисловості.

Окремо Фройдінг звернув увагу на зміну позиції Китаю, який повністю припинив постачання комплектуючих для безпілотників до України та замість цього переорієнтував експорт на Росію. За його словами, Пекін фактично усунув Україну з ринку технологій у цій сфері, що ще більше ускладнює її обороноздатність.

Інфографіка: Главред

Чим можна збивати "Шахеди"

Як раніше повідомляв Главред, лазерна зброя хоч і вважається перспективною, але вона навряд чи зможе кардинально змінити ситуацію з масованими ударами дронів по Україні. Про це в інтерв'ю Главреду розповів авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап.

Українська легкомоторна авіація могла б стати чудовим засобом для боротьби з "Шахедами". Легкі ракети можуть знищувати ціль на відстані 3-5 км. Про це в інтерв'ю Главреду розповів авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап.

Росія має на озброєнні тисячі ударних дронів типу Shahed-136 та їхніх імітаторів. За добу російські окупанти можуть максимально запустити по Україні до 500 безпілотників. Про це розповіли в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

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Про ударний дрон: Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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