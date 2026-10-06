'Є оновлена інформація': Зеленський попередив про масований удар РФ

Зеленський попередив про масований удар РФ після нових даних розвідки та закликав реагувати на тривоги, а партнерів - посилити ППО України.

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Масований удар РФ - Зеленський попередив про нові дані розвідки / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, alerts in ua

Ключові тези:

Зеленський попередив про підготовку масованого удару РФ

Розвідка передала оновлені дані про загрозу

Президент закликав реагувати на сигнали тривоги

Президент України Володимир Зеленський попередив про підготовку Росією масованого удару та закликав українців не ігнорувати сигнали ракетної небезпеки. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, яке траснлював Офіс президента України.

Глава держави закликав громадян максимально уважно ставитися до попереджень про загрозу та подбати про власну безпеку.

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"Є оновлена інформація від розвідки про підготовку росіянами масованого удару. Будь ласка, дуже прошу, бережіть себе. Будь ласка, реагуйте на сигнали про ракетну небезпеку", - заявив Зеленський.

Водночас Україна готує відповідь на можливу атаку. Президент наголосив, що готовність українських сил залежить не лише від роботи власних служб, а й від спроможностей систем захисту, які є в розпорядженні країни.

"Українські служби, наші Повітряні Сили готові до реагування, і настільки, наскільки це дозволять наші засоби захисту. І багато залежить від партнерів – від кожного лідера, від кожної держави у світі, які мають засоби захисту, які нам потрібні, і які можуть їх передати", - наголосив президент.

Окремо Зеленський звернув увагу на рішення міжнародних партнерів щодо подальшого посилення української оборони. Йдеться передусім про США та європейські держави, які мають необхідні системи й можуть передати їх Україні.

"Дуже важливо, щоб була для цього політична воля, зокрема в Сполучених Штатах Америки, зокрема в Європі, зокрема у інших партнерів. Світ більший, ніж російське зло, і захист життя повинен бути спільною справою. Я дякую всім, хто справді допомагає!" - заявив Зеленський.

Росія може знову вдарити по Україні: Жданов попередив про головне обмеження

Країна-агресорка Росія теоретично може знову завдати Україні комбінованого масованого удару, однак провести атаку такого самого масштабу їй зараз складніше через проблеми зі стратегічною авіацією. Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua.

За оцінкою експерта, Москва не відмовилася від масштабних атак, проте наразі має обмежені можливості для їхньої організації. Російська сторона прагне завдати Україні максимальної шкоди, але не має достатньої кількості засобів для удару колишнього масштабу.

"Я думаю, що вони не відмовляються. Єдина причина, на мою думку, полягає в тому, що на сьогодні вони не здатні організувати такий масштабний удар", - зазначив Жданов.

Одним із ключових слабких місць РФ експерт назвав стратегічну авіацію. За його словами, Росія може повторити масований обстріл, але без широкого залучення літаків, хоча повністю виключати використання одного-двох бортів також не можна.

"Повторити масований удар вони можуть... Але я думаю, що без авіації. У них величезна проблема зі стратегічною авіацією", - сказав Жданов.

Схожа ситуація, за оцінкою експерта, спостерігається і з безпілотниками. Українська ППО має високу ефективність проти звичайних "Гераней-2", тоді як Росія не здатна стабільно виробляти необхідну кількість реактивних дронів.

"Вони хочуть завдати максимальних збитків, але при цьому, як бачите, навіть кількість реактивних дронів постійно коливається", - сказав Жданов.

Щодо крилатих ракет, то проблема, на думку експерта, полягає не стільки в їхній кількості, скільки в можливостях російської авіації для їхнього запуску. Він вважає, що два Ту-160 можуть застосовувати Х-101, тоді як із Ту-95 виникли серйозні технічні проблеми.

"Крилатих ракет у них повно. Але немає сил підняти їх у повітря", - заявив Жданов.

Обмеження стосуються і балістичних ракет "Іскандер". Навіть за наявності значного запасу Росія не може використати його одночасно, оскільки має зберігати частину боєприпасів і враховувати ресурс пускових установок.

"Хоча ракет у них і є, близько 100 або 200 одиниць, вони ж не можуть витратити всі відразу", - зазначив експерт.

Звідки і якими типами ракет РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

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Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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