Росія готує новий масований удар по Україні - названо терміни атаки і цілі

Масований удар РФ може статися протягом 72 годин.

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РФ готує нову хвилю ударів по енергетиці України / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Главред

Про що йдеться у матеріалі:

РФ може завдати нового масованого удару протягом наступних 72 годин

Серед можливих цілей називають енергетику Києва

Країна-агресорка Росія може завдати нового масованого удару по Україні протягом найближчих 72 годин. Про це повідомляють моніторингові канали, які відстежують рух російських ракет і дронів.

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За їхніми даними, українська сторона отримала попередження від розвідувального співтовариства США про високу ймовірність нової масштабної атаки.

Окремо повідомляється про переміщення російських балістичних боєприпасів до районів, звідки їх можуть застосувати. Моніторингові канали оцінюють кількість таких ракет у 23 одиниці.

Ризик нової атаки виникає на тлі вже помітного посилення російської кампанії проти української критичної інфраструктури. 30 вересня Росія завдала масштабного комбінованого удару, під час якого були пошкоджені енергетичні об’єкти навколо Києва та в інших регіонах, а в столиці запроваджували аварійні відключення електроенергії.

За оцінкою моніторингових каналів, Москва продовжуватиме тиснути на енергосистему напередодні холодів.

"РФ уже розпочала кампанію з вибивання української енергетики й продовжуватиме її, адже зима вже близько", - повідомляють вони.

Окремою категорією потенційних цілей називають об’єкти, від роботи яких залежить забезпечення столиці теплом і функціонування цифрової інфраструктури.

"Також не виключені удари по ТЕЦ та дата-центрах: РФ буде намагатися залишити киян без світла, зв’язку та інтернету", - зазначають моніторингові канали.

Атомна генерація України / Інфографіка: Главред

Навіщо Росія б’є по енергетиці та цивільній інфраструктурі - коментар експерта

Росія використовує удари по енергетиці та цивільній інфраструктурі для одночасного тиску на українську економіку, суспільство та його готовність продовжувати війну. Окремою частиною цієї тактики стають атаки на цифрову інфраструктуру, зокрема дата-центри. Про це повідомив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов в ефірі FREEDOM.

"Це і залякування населення, це спроба обвалити українську економіку. Тут ми теж маємо це розуміти. І, крім усього іншого, це спроба змусити українських громадян говорити про те, що вони готові на мир за будь-яку ціну", - зазначив Леонов.

Окремий напрямок російської кампанії - пошкодження цифрових систем, від яких залежить робота державних і приватних структур. Експерт пов'язує такі атаки з ширшою моделлю ведення війни, яку Росія вже застосовувала проти міст та цивільної інфраструктури.

Леонов вважає, що український досвід у цьому питанні має значення не лише для самої України. На його думку, європейські держави та НАТО мають враховувати подібні сценарії під час оцінки майбутніх загроз.

"Це та війна нового типу, яку веде Росія, зі знищенням, зокрема, дата-центрів та енергетики. І тому я думаю, що цей досвід мають вивчати в НАТО і чітко розуміти, що потрібно формулювати відповідь, зокрема, й на такі удари", - сказав Леонов.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти вдарили по Південному мосту столиці під час руху потяга метро.

Мер Києва Віталій Кличко 1 жовтня поінформував про влучання ворожого БпЛА в будівлю школи у Солом'янському районі, що спричинило загоряння фасаду навчального закладу. Завдяки тому, що на момент удару понад 100 учнів та близько 60 працівників перебували в укритті, серед них ніхто не постраждав.

Київська міська військова адміністрація підсумувала наслідки нічного обстрілу столиці 1 жовтня, зафіксувавши пожежі та руйнування у трьох районах міста. За офіційними даними адміністрації, внаслідок цієї атаки постраждала одна людина.

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Про персону: Олександр Леонов Олександр Леонов - виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента".



Народився 18 березня 1971 року у с. Красносілля Олександрівського району Кіровоградської області. Закінчив Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут".



Працював у Національному інституті українсько-російських відносин (пізніше – Національний інститут проблем міжнародної безпеки) при Раді национальної безпеки і оборони України, Офісі лідера блоку "Наша Україна" Віктора Ющенка (2003-2005 рр.), Секретаріаті Президента України (заступник керівника служби), ГО "Центр розширення можливостей".



Автор низки наукових статей та досліджень на тему використання телебачення і Інтернету в інформаційних війнах, інформаційних спецопераціях і т.п.

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