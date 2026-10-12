РФ кидає війська в "зони ураження": у НАТО приголомшили даними про втрати за вересень

Українські сили за той самий період втратили приблизно в десять разів менше.

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У НАТО оцінила втрати РФ у вересні / Колаж: Головред, фото: ГУР Міноборони України, Генштаб ЗСУ/Facebook

Коротко:

Втрати РФ за місяць перевищили 50 000 осіб

До 28 000 російських військових загинули

ЗСУ відбили понад 125 квадратних кілометрів

Росія за минулий місяць втратила в Україні понад 50 000 осіб, з яких до 28 000 військовослужбовців загинули. Ці показники багаторазово перевищують втрати Сил оборони України, які за аналогічний період становили близько 5 000 осіб, повідомляє Bloomberg з посиланням на високопоставленого представника НАТО, який говорив на умовах анонімності.

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Причина такої диспропорції - сама тактика наступу російського командування. За оцінкою співрозмовника агентства, армія РФ намагається просуватися, кидаючи піхоту в "зони ураження", насичені безпілотниками, мінними загородженнями, артилерією та іншими засобами оборони.

Ці втрати припали на критичний для Москви момент. Удари українських сил продовжують виводити з ладу російські нафтопереробні заводи та дата-центри, а наземні операції дозволили відбити понад 125 квадратних кілометрів території.

Ціна війни для Кремля

Фінансове навантаження на російську економіку також зростає швидше, ніж планувалося. Витрати на оборону цього року, за прогнозами, наблизяться до 17 трильйонів рублів - близько 199 мільярдів доларів. Це приблизно на 40% більше, ніж передбачав початковий план, оприлюднений урядом РФ наприкінці 2025 року.

Про політичний вимір цієї ситуації раніше говорив голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Мартін Єгер. За його оцінкою, війна, розпочата у лютому 2022 року, створила динаміку, за якої Володимиру Путіну складно її завершити, не заплативши при цьому політичну ціну.

Розбіжності в оцінках втрат

Публічні підрахунки втрат російської армії суттєво різняться залежно від джерела. У липні заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса повідомляв про 43 000 росіян, убитих або поранених на полі бою.

Перевірити ці дані незалежно неможливо: Кремль не оприлюднює ані статистику втрат, ані показники вербування до армії.

Чи можливе швидке закінчення війни

Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) говорив, що українцям необхідно відмовитися від ілюзій щодо швидкого завершення війни та оцінювати ситуацію раціонально, спираючись на факти та розрахунки.

Він звернув увагу на втому та виснаження українців, які щодня стикаються з російськими обстрілами. За його словами, цим станом намагаються скористатися люди, які поширюють обіцянки швидкого припинення вогню та настання миру.

"Путін – точно не за мир. Він жадає крові, аж до повного знищення нас. І сьогодні він використовує "реактивно-шахове" вікно можливостей, розкладаючи саме тил, бо на фронті у нього успіхів протягом усього 2026 року мало, м’яко кажучи", - наголосив "Мадяр".

Роберт Бровді "Мадяр" / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Аналітики DeepState оновили інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Окупаційні війська РФ просунулися на Запоріжжі. Зазначається, що окупаційна армія РФ має територіальні успіхи у Пологівському районі Запорізької області. Ворог просунувся в районі села Гірке Воздвижівської громади.

Главред писав, що 7 жовтня аналітики DeepState також повідомляли про просування окупантів поблизу селища Цвіткове Василівського району Запорізької області.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни заявляли, що українські військові звільнили від російських окупантів близько 10 квадратних кілометрів лісової території на схід від Вовчанська в Харківській області.

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