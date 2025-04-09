В Україні вперше представили дрон, який збиває Шахеди

Український дрон-перехоплювач може працювати на висоті до 5 км та летить зі швидкістю 200 км/год.

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В Україні представили дрон для збивання Шахедів / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Що відомо:

В Україні представили дрон-перехоплювач "Шахедів"

Український дрон знищив вже понад 20 "Шахедів" та 10 розвіддронів окупантів

В Україні вперше показали дрон, який збиває ударні безпілотники типу "Шахед". Цей дрон вже активно використовується Силами оборони. Це відбулося під час візиту бельгійської делегації та представників оборонних компаній. Відео опублікував президент України Володимир Зеленський.

Цей український дрон-перехоплювач може вражати ціль на висоті до 5 кілометрів. Він розвиває швидкість до 200 км/год.

відео дня

Розробники стверджують, що це перший і найуспішніший дрон такого типу, який є на озброєнні в Україні.

Лише за останні два місяці застосування ці дрони знищили понад 20 російських "Шахедів" та 10 розвідувальних безпілотників окупантів.

Дивіться відео про українські дрони:

В Україні представили дрон для збивання Шахедів / фото: скріншот

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 6 квітня російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну, використавши ракети різних типів - повітряного, наземного і морського базування, а також ударні безпілотники. Українські захисники збили 53 повітряні цілі.

У ніч на 5 квітня російські окупанти вночі запустили по Україні 92 ударні дрони типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів. Українська протиповітряна оборона збила 51 ворожий дрон. Ще 31 безпілотник-імітатор - не досяг цілей (були локально втрачені, без негативних наслідків).

2 квітня Росія здійснила нову масовану атаку, випустивши 74 дрони по Україні. Основною метою став Харків, на який було спрямовано щонайменше 14 ударних безпілотників.

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