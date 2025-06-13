РФ може спробувати взяти Суми в напівоточення: експерт попередив про загрозу

Російські окупанти можуть почати закидати Суми КАБами, артилерією і дронами.

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РФ може спробувати взяти Суми в напівоточення / Колаж: Главред, фото: 41 ОМБр

Про що говорить Ступак:

Росіяни підійшли на відстань 20 км від Сум

Ворог може спробувати взяти місто в напівоточення

РФ намагатиметься "відрізати" Суми від Конотопа та Києва

Російські окупанти намагаються просуватися в Сумській області. Ворог уже контролює близько 250 квадратних кілометрів. Про це заявив колишній співробітник СБУ, військовий експерт Іван Ступак.

Водночас він акцентував на тому, що інформація про просування ворога на картах сервісу DeepState оновлюється із затримкою. Наразі росіяни перебувають на відстані 20 кілометрів від Сум, що є критично близькою відстанню до обласного центру.

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"Як я бачу, Росія підійшла до Сум на 20 кілометрів. Це критично близько до обласного центру. У такій ситуації можуть початися дуже серйозні бомбардування міста", - сказав Ступак.

Ступак вважає, що в такій ситуації Суми можуть опинитися під масованими ударами КАБами, касетними боєприпасами, артилерією і дронами.

Також росіяни можуть спробувати перерізати ключові шляхи сполучення Сум із Глуховом, Конотопом і Києвом. Про це свідчить просування росіян на північ і північний захід від Сум. Таким чином обласний центр може опинитися в напівоточенні або навіть логістичній блокаді. Такий результат може ускладнити підвезення допомоги та евакуацію.

Ситуація на Сумщині - останні новини

Як повідомляв Главред, військовий експерт Денис Попович заявив, що російські війська на Сумщині зайняли понад десять прикордонних сіл. Мета окупантів - наблизитися до Сум і встановити вогневий контроль над містом за допомогою артилерії та дронів.

Зеленський повідомив 12 червня, що українські підрозділи поступово відтісняють росіян на Сумщині. Також триває підготовка до міжнародних зустрічей для посилення санкцій проти РФ.

Експерт Іван Ступак заявив, що Росія зосередила на Сумському напрямку близько 60 тисяч військових. Частину боєздатних підрозділів перекинули на Покровський напрямок, замінивши їх менш підготовленими. Ворог просунувся на Сумщині вже на 15 км, ситуація залишається напруженою.

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Хто такий Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній співробітник СБУ.



Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

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