Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

РФ може спробувати взяти Суми в напівоточення: експерт попередив про загрозу

Ангеліна Підвисоцька
13 червня 2025, 19:34
403
Російські окупанти можуть почати закидати Суми КАБами, артилерією і дронами.
ВСУ
РФ може спробувати взяти Суми в напівоточення / Колаж: Главред, фото: 41 ОМБр

Про що говорить Ступак:

  • Росіяни підійшли на відстань 20 км від Сум
  • Ворог може спробувати взяти місто в напівоточення
  • РФ намагатиметься "відрізати" Суми від Конотопа та Києва

Російські окупанти намагаються просуватися в Сумській області. Ворог уже контролює близько 250 квадратних кілометрів. Про це заявив колишній співробітник СБУ, військовий експерт Іван Ступак.

Водночас він акцентував на тому, що інформація про просування ворога на картах сервісу DeepState оновлюється із затримкою. Наразі росіяни перебувають на відстані 20 кілометрів від Сум, що є критично близькою відстанню до обласного центру.

відео дня

"Як я бачу, Росія підійшла до Сум на 20 кілометрів. Це критично близько до обласного центру. У такій ситуації можуть початися дуже серйозні бомбардування міста", - сказав Ступак.

Ступак вважає, що в такій ситуації Суми можуть опинитися під масованими ударами КАБами, касетними боєприпасами, артилерією і дронами.

Також росіяни можуть спробувати перерізати ключові шляхи сполучення Сум із Глуховом, Конотопом і Києвом. Про це свідчить просування росіян на північ і північний захід від Сум. Таким чином обласний центр може опинитися в напівоточенні або навіть логістичній блокаді. Такий результат може ускладнити підвезення допомоги та евакуацію.

Ситуація на Сумщині - останні новини

Як повідомляв Главред, військовий експерт Денис Попович заявив, що російські війська на Сумщині зайняли понад десять прикордонних сіл. Мета окупантів - наблизитися до Сум і встановити вогневий контроль над містом за допомогою артилерії та дронів.

Зеленський повідомив 12 червня, що українські підрозділи поступово відтісняють росіян на Сумщині. Також триває підготовка до міжнародних зустрічей для посилення санкцій проти РФ.

Експерт Іван Ступак заявив, що Росія зосередила на Сумському напрямку близько 60 тисяч військових. Частину боєздатних підрозділів перекинули на Покровський напрямок, замінивши їх менш підготовленими. Ворог просунувся на Сумщині вже на 15 км, ситуація залишається напруженою.

Інші новини:

Хто такий Іван Ступак

Іван Ступак - військовий експерт, колишній співробітник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Сумы Сумська область вторгнення Росії
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна запускає в серійне виробництво першу балістичну ракету "Сапсан" - ЗМІ

Україна запускає в серійне виробництво першу балістичну ракету "Сапсан" - ЗМІ

22:16Війна
Російський штурмовик збив свій же Су-25: ефектне відео "дружнього вогню"

Російський штурмовик збив свій же Су-25: ефектне відео "дружнього вогню"

20:59Війна
Удар Ізраїлю по Ірану "зачепив" Україну: Кочетков назвав наслідки

Удар Ізраїлю по Ірану "зачепив" Україну: Кочетков назвав наслідки

20:33Світ
Реклама

Популярне

Більше
Дружина Олександра Сирського: хто вона, де народилася і ким працює

Дружина Олександра Сирського: хто вона, де народилася і ким працює

Залишилося 100 метрів: названо ще одну область, в яку може прорватись ворог

Залишилося 100 метрів: названо ще одну область, в яку може прорватись ворог

Путініст Філіп Кіркоров терміново покинув РФ - деталі

Путініст Філіп Кіркоров терміново покинув РФ - деталі

Китайський гороскоп на завтра 14 червня: Щурам - зрив, Собакам - стрес

Китайський гороскоп на завтра 14 червня: Щурам - зрив, Собакам - стрес

Містична п'ятниця 13-го озолотить одразу 4 знаки: хто є у списку щасливчиків

Містична п'ятниця 13-го озолотить одразу 4 знаки: хто є у списку щасливчиків

Останні новини

22:16

Україна запускає в серійне виробництво першу балістичну ракету "Сапсан" - ЗМІ

21:52

Росія підійшла до Сум на 20 кілометрів: чого чекати даліПогляд

21:34

Іран запустив "сотні ракет" по Ізраїлю - фото і відеоВідео

20:59

Російський штурмовик збив свій же Су-25: ефектне відео "дружнього вогню"Відео

20:33

Удар Ізраїлю по Ірану "зачепив" Україну: Кочетков назвав наслідки

Ізраїль завдав удару по Ірану: уражено ядерні об'єкти, Тегеран почав атаку у відповідьІзраїль завдав удару по Ірану: уражено ядерні об'єкти, Тегеран почав атаку у відповідь
20:14

"Знала, що впораюся": колишня дружина Дзідзьо народила первістка і назвала стать дитини

20:01

Скручують, бо працює: що приховує пробіг і як це впливає на гаманець

20:00

Про мило краще забути: чим відмити плями від черешні з одягу

19:54

Шторм огорне майже всю країну: де литимуть грозові дощі з сильним вітром

Реклама
19:34

РФ може спробувати взяти Суми в напівоточення: експерт попередив про загрозу

19:26

Кохання в зеніті - 4 знаків зодіаку чекає казкова романтика цього літа

19:11

"Це неприпустимо": банкомати Приватбанку видають не всю готівку

19:08

"Вони телефонують мені самі": Трамп похизувався дзвінками з Ірану після ізраїльських атак

18:58

Відповідь вразить багатьох: чому на тролейбусах переважно їздять жінки

18:56

Олена Мозгова поїхала з України разом із донькою - причина

18:48

Втрачено до 100% урожаю: в Україні масово "злетять" ціни на популярні фрукти

18:40

ПриватБанк попередив про масштабне відключення банкоматів, терміналів і карт

18:25

Замість окрошки: бомбічний холодний суп родом із ЗакарпаттяВідео

18:22

Втратите силу і здоров'я: що в жодному разі не можна робити 14 червня, прикмети

18:02

За лаштунками атаки: ЗМІ розкрили нові подробиці спецоперації проти Ірану

Реклама
17:55

Дешевше, ніж минулого року: в Україні рекордно впали ціни на популярний овоч

17:50

Як легко зав'язати хустинку на голові, щоб виглядати стильно - лайфхак

17:41

"Знали, як їх утримати": ЗМІ розкрили, як Ізраїль знищив іранських генералів

17:25

Випробування тижня: 4 знаки, яким доведеться зробити складний вибір до 15 червня

17:12

Захід росіян у Дніпропетровщину: у ОСУВ "Хортиця" зробили гучну заяву

17:08

Чорнобаївка: цікаві факти про українське село, яке стало легендарнимВідео

17:02

Знайти 3 відмінності за 17 секунд: лише соколиний зір відшукає різних котиків

17:01

Путініст Філіп Кіркоров терміново покинув РФ - деталі

16:51

Як правильно зберігати зелень, щоб вона довго залишалась свіжою - порада кухаря

16:45

Вартість черешні в Україні рекордно підскочила: коли чекати на обвал цін

16:42

Долар рвонув вниз, євро "впав" після історичного рекорду: курс валют на 16 червня

16:40

Посилена магнітна буря влупила по Україні: країна під атакою затяжного шторму

16:25

Українці масово переходять на авто з Китаю: які ТОП-5 найкращих моделей

16:24

Мурахи обходитимуть десятою дорогою, якщо обприскати рослини і квіти натуральним засобом

16:22

Атака по Ірану: Ізраїль закриває посольства по всьому світу

16:18

"Але ще чекаю і сподіваюся": який борг має "Дизель шоу" перед Яною Глущенко

16:13

Впорається навіть дитина: один предмет за секунди очистить злив від волоссяВідео

16:10

Що не так з копійками: маловідома історія монет в Україні

16:04

Чи можна купувати косметику в секонд-хенді: неочікувана відповідь експертів

15:51

Росія прорвала лінію фронту в Дніпропетровській області: що відомо

Реклама
15:49

Дехто про неї навіть не чув: названо найстарішу державу у світіВідео

15:42

Європа проявляє солідарність: ЄС продовжив тимчасовий захист для українських біженців

15:29

Затопили десятки сіл: як Бакота стала туристичним раєм після великої трагедії

15:28

"Ситуація виглядає сумно": ексспівробітник СБУ попередив про нову загрозу Сумам

15:16

Де три приховані обличчя: лише "геній головоломок" побачить їх за 5 секунд

15:14

РФ знову отримує загадкові північнокорейські РСЗВ: які нові секрети ховають ракети

14:58

Чи завдасть Іран ядерного удару по Ізраїлю: ШІ дав тривожну відповідь

14:56

Кремль готує бойові операції не тільки в Україні - Сибіга

14:55

"Виглядає на всі 30": дочка зрадниці Лорак приголомшила відвертим виглядом

14:52

Чілдрен Кінофест і Київстар ТБ відкривають онлайн-доступ до унікальних стрічок для дітей і підлітків новини компанії

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп Кіркоров
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти