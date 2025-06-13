Залишилося 100 метрів: названо ще одну область, в яку може прорватись ворог

В Дніпропетровській області вже проводилась евакуація населення.

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Просування РФ до Дніпропетровщини / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", deepstatemap

Ключові тези:

Росіянам залишилося 100 метрів до адміністративного кордону Дніпропетровщини

FPV-дрони вже долітають в цю область

Колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак розповів, чи здатні війська країни-агресора Росії відкрити нові фронти у Харківській або Дніпропетровській областях.

Зокрема, він зауважив, що Дніпропетровський напрямок уже активний.

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"На карті DeepState показано, що залишилося 100 метрів до адміністративного кордону, але зрозуміло, що це практично нічого. Найімовірніше, росіяни вже фактично перебувають на Дніпропетровщині", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

За його словами, влада регіону останні три тижні евакуювала населення з півтора десятка сіл із цього напрямку, оскільки перебувати там небезпечно.

"Якщо взяти лінійку і прокреслити лінію на 10-15 кілометрів від передових позицій військ РФ біля Новопавлівки вглиб Дніпропетровщини, можна переконатися, на яку глибину здатні долітати дрони. Ба більше, FPV-дрони вже туди долітають", - наголосив Ступак.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, у звіті аналітиків Інституту вивчення війни зазначається, що російські окупаційні війська нещодавно просунулися через західний кордон Донецької та Дніпропетровської областей на північний захід від Курахового в рамках багатопланової операції з просування в Дніпропетровську область.

Аналітики DeepState повідомляли, що окупаційні війська країни-агресорки Росії просунулися на правому березі річки Оскіл.

Водночас, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що країна-агресорка Росія задіяла на північному напрямку багатотисячне військо, яке рухається в сторону міста Суми.

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Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

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