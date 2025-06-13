'Ситуація виглядає сумно': ексспівробітник СБУ попередив про нову загрозу Сумам

Росія створила невеликий плацдарм біля Миропілля, але основна загроза — з півночі та північного заходу Сум, зазначив Іван Ступак.

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Експерт назвав небезпечні напрямки для Сум / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот карти DeepState

Ключові тези Ступака:

Основна загроза для Сум залишається з півночі та північного заходу

Ворог активно застосовує FPV-дрони на оптоволокні

Кількість ударів по Сумах швидше за все зросте

Російські війська створили невеликий плацдарм неподалік Миропілля, проте цей напрямок наразі не є критичним. Натомість реальна загроза існує з півночі та північного заходу від Сум. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак.

"Там поки що маленький плацдарм і складно робити якісь висновки. Можливо, там щось ще з'явиться. Але поки що, схоже, особливої загрози немає. Загроза присутня на півночі та північному заході від Сум", - зазначив він. відео дня

Ступак стверджує, що решту доведеться оцінювати за розвитком ситуації. Втім, за його словами, наразі ситуація "виглядає дуже сумно".

Ступак підтвердив, що російські війська активно застосовують на цьому напрямку FPV-дрони на оптоволокні, що ускладнює їхнє придушення радіоелектронною боротьбою. Однак ще більше занепокоєння викликає тенденція до посилення ракетних та артилерійських ударів по самому обласному центру.

"Удар 3 червня по центру міста касетними боєприпасами - перша ластівка. Прилетіло в центр міста - це вказує на спробу знищення не будь-яких будівель, а цивільних людей. Думаю, подібних ударів буде ще більше", - припустив експерт.

Ситуація на Сумщині - останні новини

Як повідомляв Главред, військовий експерт Денис Попович заявив, що російські війська на Сумщині зайняли понад десять прикордонних сіл. Мета окупантів — наблизитися до Сум і встановити вогневий контроль над містом з допомогою артилерії та дронів.

Зеленський повідомив 12 червня, що українські підрозділи поступово відтісняють росіян на Сумщині. Також триває підготовка до міжнародних зустрічей для посилення санкцій проти РФ.

Експерт Іван Ступак заявив, що Росія зосередила на Сумському напрямку близько 60 тисяч військових. Частину боєздатних підрозділів перекинули на Покровський напрямок, замінивши їх менш підготовленими. Ворог просунувся на Сумщині вже на 15 км, ситуація залишається напруженою.

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Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

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