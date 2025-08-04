РФ готується до атак на Україну з Донецького аеропорту: в ISW оцінили небезпеку

Аналітики застерігають, що дронові атаки росіян можуть ставати дедалі небезпечнішими.

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Окупанти хочуть зменшити час польоту дронів під час атак на Україну / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот, t.me/kiber_boroshno

Що повідомили аналітики:

Росіяни переміщають майданчики для атак на Україну ближче до лінії фронту

Окупанти готуються запускати "Шахеди" по Україні з Донецького аеропорту

Рівень загрози для України зростає

Армія країни-агресорки Росії поступово розширює використання тимчасово окупованих територій для дронових атак на Україну. Тепер, згідно з новим звітом американського Інституту вивчення війни (ISW) ворог буде задіювати район Донецького аеропорту.

Раніше OSINT-група CyberBoroshno опублікувала супутникові знімки, які підтверджують, що окупанти розпочали будівельні роботи на території аеропорту.

відео дня

Облаштування майданчика для пуску дронів на території Донецького аеропорту / фото: t.me/kiber_boroshno

Це свідчить про те, що, ймовірно, його будуть використовувати для запуску ударних безпілотників типу "Шахед", а також дронів "Гербера" та "Герань-3".

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Аналітики переконані, що таке рішення окупантів зменшить час, який необхідний українській протиповітряній обороні на реагування під час дронових атак.

"Російські війська запускають ударні БПЛА великої дальності з окупованої території України, і подальше її використання для таких ударів становитиме дедалі більшу загрозу для України і держав-членів НАТО, якщо Росія продовжить окуповувати українську територію", - наголошують в ISW.

Атаки дронів РФ на Україну - останні новини

Раніше Главред писав, що Росія почала атакувати Україну реактивними дронами типу "Шахед", для збиття яких доведеться використовувати дорогі зенітні ракети, так як альтернативи їм немає.

Напередодні стало відомо, що російський Центр безпілотних систем "Рубікон" взяв на озброєння безпілотні ударні катери, що може завдати значної шкоди Україні.

Нагадаємо, аналітики ISW вже повідомляли, що Росія, ймовірно, надалі все більш активно покладатиметься на модифіковані далекобійні дрони для атак по пріоритетних цілях в Україні.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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