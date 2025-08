РФ готується до атак на Україну з Донецького аеропорту: в ISW оцінили небезпеку

Що повідомили аналітики:

Армія країни-агресорки Росії поступово розширює використання тимчасово окупованих територій для дронових атак на Україну. Тепер, згідно з новим звітом американського Інституту вивчення війни (ISW) ворог буде задіювати район Донецького аеропорту.

Раніше OSINT-група CyberBoroshno опублікувала супутникові знімки, які підтверджують, що окупанти розпочали будівельні роботи на території аеропорту.

Це свідчить про те, що, ймовірно, його будуть використовувати для запуску ударних безпілотників типу "Шахед", а також дронів "Гербера" та "Герань-3".

Аналітики переконані, що таке рішення окупантів зменшить час, який необхідний українській протиповітряній обороні на реагування під час дронових атак.

Раніше Главред писав, що Росія почала атакувати Україну реактивними дронами типу "Шахед", для збиття яких доведеться використовувати дорогі зенітні ракети, так як альтернативи їм немає.

Напередодні стало відомо, що російський Центр безпілотних систем "Рубікон" взяв на озброєння безпілотні ударні катери, що може завдати значної шкоди Україні.

Нагадаємо, аналітики ISW вже повідомляли, що Росія, ймовірно, надалі все більш активно покладатиметься на модифіковані далекобійні дрони для атак по пріоритетних цілях в Україні.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.