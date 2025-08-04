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ЗСУ мали успіх на одному з напрямків фронту: де вдалося просунутися бійцям

Маріна Фурман
4 серпня 2025, 09:53
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Армія Путіна також має просування на фронті.
ВСУ, карта
Аналітики розповіли про ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, deepstate

Основне:

  • ЗСУ мають успіх в Запорізькій області
  • Ворог просунувся на трьох напрямках фронту

Українські бійці мали успіх у західній частині Запорізької області. Тим часом армія російського диктатора Володимира Путіна просунулася на трьох відрізках фронту, зокрема, на Лиманському, Покровському та Новопавлівському напрямках. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На геолокаційних кадрах, опублікованих 2 серпня, видно, що нещодавно загарбники просунулись на схід від Лиману.

відео дня

При цьому російські "воєнкори" заявили, що українські бійці просунулися в центрі села Рідкодуб, яке на північ від Лимана.

А ось на Покровському напрямку геолокаційні кадри свідчать, що РФ мала просування біля Новоукраїнки, на південь від Покровська. Також російські війська вели наступальні дії поблизу самого Покровська та на північ від міста.

Однак російський "воєнкор" сказав, що ЗСУ відкинули російські сили у селищі Володимирівка, яке на північний схід від Покровська.

ЗСУ мали успіх на одному з напрямків фронту: де вдалося просунутися бійцям
Покровськ / Інфографіка: Главред

Крім цього, аналітики повідомили, що українські захисники просунулися у південній частині Плавнів, що на захід від Оріхова Запорізької області.

Один із російських "воєнкорів" стверджував, що РФ просунулася у Плавнях та на півдні Степногірська. Інший "воєнкор" казав, що країна-агресор нібито захопила Плавні та Кам’янське.

Третій "воєнкор" повідомляв, що російські війська утримують позиції на околицях Степногірська, хоча Сили оборони України діють у Плавнях та поблизу Кам’янського.

Чи вдалося росіянам захопити Кам'янське, що в Запорізькій області

Днем раніше речник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що армія країни-агресора Росії не захопила Кам'янське, що в Запорізькій області, а лише знищила позиції ЗСУ в середині населеного пункту.

Він пояснив, що цей населений пункт розташований географічно десь 25-27 км від околиці Запоріжжя. Станом на 3 серпня в Кам'янському був ворог. Проте і Сили оборони також перебувають в цьому населеному пункті. Волошин підкреслив, що позиції українських бійців залишаються в місті, зберігаючи позиції на північній і північно-східній околицях.

Ситуація на фронті - новини за темою

Нагадаємо, заступник командира Третього армійського корпусу підполковник Максим Жорін розповів, що російські окупанти за підтримки військ КНДР, наприкінці літа або у вересні, планують провести новий наступ. Під прицілом ворога, ймовірно, буде Харківська та Сумська області, а ще район Покровська.

Нещодавно Главред з посиланням на матеріал The Telegraph писав, що армія Путіна фактично перерізала ключову дорогу, яка є життєво важливою артерією для української оборони в Покровську.

Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомили, що за минулу добу, 3 серпня, на російсько-українському фронті зафіксовано 153 бойові зіткнення. Особливо висока активність ворога спостерігалася на Покровському напрямку, де ЗСУ відбили 38 штурмових та наступальних атак.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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