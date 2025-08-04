РФ запустила 'Кинджали' по Україні: куди летять ракети

Жителів Старокостянтинова закликали пройти в укриття.

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РФ запустила по Україні ракети "Кинджал"/ Колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, Вікіпедія

Коротко:

В Україні - масштабна тривога

РФ запустила "Кинджали"

Уранці в понеділок, 4 серпня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К ВПС РФ. Цей літак є носієм ракет "Кинджал", які становлять загрозу для всієї країни.

За даними Повітряних сил, ракети вже на території України.

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"Вся Україна - ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К", - заявили і ЗС ЗСУ о 08:55.

Повідомлялося про рух швидкісної цілі на Чернігівщині в напрямку Київщини, про "Кинджал" у напрямку Житомира, потім - Хмельницької області.

Мешканців Старокостянтинова закликали пройти в укриття.

Близько дев'ятої години ранку ЗС ЗСУ повідомили про швидкісну ціль на Сумщину з Курської області та швидкісну ціль у Київській області в напрямку Житомирщини.

За даними monitor, два вибухи прогриміли в межах Хмельницького району Хмельницької області.

"По ракетах чисто", - йдеться в повідомленні о 09:07.

ЗСУ знищили російський літак МіГ-31

Як писав Главред, у ніч на 9 червня 2025 року Сили спеціальних операцій ЗСУ спільно з іншими підрозділами Сил оборони України завдали точкового удару по російському військовому аеродрому "Саваслейка". Унаслідок атаки було знищено щонайменше один винищувач МіГ-31 і один літак типу Су-30 або Су-34.

На думку аналітиків Defense Express, втрата МіГ-31 - особливо чутливий удар для Росії. Причина в тому, що країна не може заповнити втрачені літаки цього типу, особливо в модифікації МіГ-31К, призначеної для пуску гіперзвукових ракет "Кинджал".

Будь-які втрати таких машин істотно обмежують можливості російської авіації в завданні ударів з далекої відстані та застосуванні високотехнологічного озброєння.

Ракета Кинджал / Інфографіка: Главред

Ракетні удари РФ по Україні

У ніч на 31 липня російські окупанти атакували Україну великою кількістю ударних безпілотників типу "Шахед". У багатьох областях було чути вибухи.

Окупанти також вдарили по Києву. У столиці прогриміли потужні вибухи - працювали сили ППО.

Уранці в четвер стало відомо, що у Святошинському районі міста - "приліт" просто в житловий будинок.

Влучанням ракети було зруйновано під'їзд дев'ятиповерхівки. Загинула 31 людина (зокрема п'ятеро дітей) і поранено понад 159 (зокрема 16 дітей).

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