РФ запустила 'Кинджали' по Україні: куди летять ракети

Коротко:
- В Україні - масштабна тривога
- РФ запустила "Кинджали"
Уранці в понеділок, 4 серпня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К ВПС РФ. Цей літак є носієм ракет "Кинджал", які становлять загрозу для всієї країни.
За даними Повітряних сил, ракети вже на території України.
"Вся Україна - ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К", - заявили і ЗС ЗСУ о 08:55.
Повідомлялося про рух швидкісної цілі на Чернігівщині в напрямку Київщини, про "Кинджал" у напрямку Житомира, потім - Хмельницької області.
Мешканців Старокостянтинова закликали пройти в укриття.
Близько дев'ятої години ранку ЗС ЗСУ повідомили про швидкісну ціль на Сумщину з Курської області та швидкісну ціль у Київській області в напрямку Житомирщини.
За даними monitor, два вибухи прогриміли в межах Хмельницького району Хмельницької області.
"По ракетах чисто", - йдеться в повідомленні о 09:07.
ЗСУ знищили російський літак МіГ-31
Як писав Главред, у ніч на 9 червня 2025 року Сили спеціальних операцій ЗСУ спільно з іншими підрозділами Сил оборони України завдали точкового удару по російському військовому аеродрому "Саваслейка". Унаслідок атаки було знищено щонайменше один винищувач МіГ-31 і один літак типу Су-30 або Су-34.
На думку аналітиків Defense Express, втрата МіГ-31 - особливо чутливий удар для Росії. Причина в тому, що країна не може заповнити втрачені літаки цього типу, особливо в модифікації МіГ-31К, призначеної для пуску гіперзвукових ракет "Кинджал".
Будь-які втрати таких машин істотно обмежують можливості російської авіації в завданні ударів з далекої відстані та застосуванні високотехнологічного озброєння.
Ракетні удари РФ по Україні
У ніч на 31 липня російські окупанти атакували Україну великою кількістю ударних безпілотників типу "Шахед". У багатьох областях було чути вибухи.
Окупанти також вдарили по Києву. У столиці прогриміли потужні вибухи - працювали сили ППО.
Уранці в четвер стало відомо, що у Святошинському районі міста - "приліт" просто в житловий будинок.
Влучанням ракети було зруйновано під'їзд дев'ятиповерхівки. Загинула 31 людина (зокрема п'ятеро дітей) і поранено понад 159 (зокрема 16 дітей).
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