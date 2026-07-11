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Росія може знищити чверть АЗС в Україні: тривожний прогноз нових обстрілів

Олексій Тесля
11 липня 2026, 20:41
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Однією з можливих цілей таких ударів є спроба спричинити перебої з постачанням палива, зазначає Дмитро Льоушкін.
Автозаправна станція
Росія завдає ударів по українських АЗС / Колаж: "Главред", фото: ДСНС

Важливе із заяв Льоушкіна:

  • АЗС виглядатимуть як будки з паливними колонками
  • З ладу може бути виведено приблизно чверть усіх українських АЗС

Останнім часом Росія посилила атаки безпілотниками на автозаправні станції на території України.

На думку паливного експерта та засновника групи компаній Prime Дмитра Льоушкіна, однією з можливих цілей таких ударів є спроба створити перебої із забезпеченням паливом, подібні до тих, що зараз спостерігаються в самій Росії.

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При цьому експерт вважає, що наслідки ударів по українських АЗС суттєво відрізняються від атак на нафтопереробні заводи. За його словами, у більшості випадків страждає насамперед інфраструктура комплексів, а не сама можливість відпуску палива.

"Заправки будуть без гарних магазинів, до яких звикли українці, без довгих хот-догів. Будуть стояти такі будки й колонки", - констатує він.

Льоушкін також зазначив, що за нинішньої інтенсивності атак щодня під удар потрапляють від п’яти до десяти автозаправних станцій, причому, за його словами, близько 80 % з них після цього тимчасово припиняють роботу. Він підкреслив, що мова йде не лише про прифронтові області.

За оцінкою експерта, якщо така динаміка збережеться, до кінця року з ладу може бути виведено приблизно чверть усіх українських АЗС.

"Шахеди долітають навіть до Мукачева. І немає можливості встановити ППО над кожною заправкою", - каже він.

У Сумській ОВА попередили про можливу загрозу для АЗС

Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що найближчим часом російські війська можуть завдати ударів по автозаправних станціях у Сумській області, а також у низці інших регіонів України.

У зв’язку з можливою загрозою обласна військова адміністрація рекомендує мешканцям, по можливості, утриматися від відвідування АЗС і не перебувати поруч із ними, якщо в цьому немає гострої необхідності.

Удари РФ по українських АЗС - новини за темою:

Як раніше писав Главред, автозаправні станції в кількох областях України є потенційними цілями для ворожих ударів. Йдеться про всі АЗС у Київській області, включаючи Київ, Сумській, Чернігівській, включаючи Чернігів, та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, військовий аналітик Іван Ступак вважає, що головною метою ударів по автозаправних станціях є спроба порушити постачання пального українським військовим.

Раніше повідомлялося, що окупанти РФ атакували п’ять АЗС у Дніпропетровській області. Одна жінка загинула, ще троє отримали поранення.

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Про персону: Дмитро Льоушкін

Дмитро Льоушкін - засновник української групи компаній Prime, яка займається транспортними та логістичними послугами. Бізнесмен відкрив перші п'ять власних АЗС для власного і партнерського транспорту у 2015 році.

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