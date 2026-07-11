Україна зможе робити ракети до Patriot швидше за США - американський політик

Майкл Маккол розповів, що під час візиту до України ознайомився з досягненнями вітчизняного оборонного сектору.

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Україна зможе виробляти ракети для Patriot швидше, ніж США / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, twitter.com/oleksiireznikov

Коротко:

Оборонні компанії США зацікавлені у виробництві ракет для Patriot в Україні

Українські військові продемонстрували Макколу технології виробництва дронів

Американські оборонні компанії, зокрема Lockheed Martin, зацікавлені в організації виробництва ракет-перехоплювачів для зенітних комплексів Patriot на території України. Про це заявив член Комітету з закордонних справ Палати представників США Майкл Маккол, повідомляє Bloomberg.

За словами конгресмена, реалізація такого проєкту відповідає інтересам американської оборонної промисловості. Він наголосив, що якщо президент США підтримає цю ініціативу, компанії будуть зацікавлені в її реалізації.

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Bloomberg нагадує, що раніше під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО президент США Дональд Трамп заявив про можливість надання Києву ліцензії на виробництво ракет для систем Patriot.

Майкл Маккол також розповів, що під час візиту до України ознайомився з досягненнями вітчизняного оборонного сектору. За його словами, українські військові продемонстрували технології виробництва безпілотників власного виробництва, а також поінформували про хід операцій зі звільнення територій, що перебувають під російською окупацією.

"Я думаю, що українці можуть створювати це швидше, а може, навіть краще. Тож Lockheed могла б повчитися в українців щодо своїх власних ракет-перехоплювачів – як їх удосконалити, як виробляти їх швидше", – додав чиновник, говорячи про ракети для Patriot.

Ракети для Patriot - останні новини

Як повідомляв Главред, міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що налагодження виробництва ракет для систем протиповітряної оборони Patriot в Україні - це тривалий процес, який потребуватиме багатьох тижнів підготовки.

Засновник БО "Реактивна пошта" та військовий експерт Павло Нарожний вважає, що після запуску виробництва ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні перші вироби можуть з’явитися не раніше, ніж через рік-півтора.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна готова розпочати виробництво зенітних ракет для систем Patriot, однак для запуску потрібне остаточне узгодження з боку США.

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ЗРК Patriot "Патріот" - американська система. Вона є в арсеналі США та низки країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з того часу кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети та безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п’яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість постачання 9 батарей (по 4 пускові установки на батарею) систем Patriot може сягати $9 млрд (включає: 36 пускових установок ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 пускові установки), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР з удосконаленим наведенням GEM-T, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість запуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

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