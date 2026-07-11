Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ почала бити по Києву небезпечною балістикою: розкрито деталі щодо ракет

Олексій Тесля
11 липня 2026, 19:36
google news Підпишіться
на нас в Google
Розліт уражаючих елементів став причиною пошкодження житлових будинків та припаркованих автомобілів, пояснив Олександр Ковтунов.
Київ
Росія обстріляла Київ ракетами / Колаж: Главред, фото: Facebook/DSNSKyiv

Головне:

  • Ракета, якою було завдано удару по Києву, була оснащена шрапнеллю
  • Розліт уражаючих елементів став причиною пошкодження будинків та автомобілів

Голова Дарницької районної державної адміністрації Олександр Ковтунов повідомив, що ракета, якою було завдано удару по Києву в ніч на атаку, була оснащена шрапнельними елементами.

За його словами, це значно збільшило площу ураження та створило додаткову небезпеку для мирних мешканців.

відео дня

Як зазначив керівник районної адміністрації, саме розліт уражаючих елементів став причиною пошкодження житлових будинків та припаркованих автомобілів.

Разом з тим він підкреслив, що серйозних наслідків для людей вдалося уникнути завдяки тому, що в момент удару на вулиці практично не було перехожих, а більшість мешканців не перебували біля вікон.

РФ почала бити по Києву небезпечною балістикою: розкрито деталі щодо ракет
/ Главред

Подробиці удару РФ по Києву

У Дарницькому районі вже відновили рух транспорту. Зараз тривають ремонтні роботи, зокрема відновлення дорожнього покриття. Також на місці працює штаб допомоги, де надають підтримку постраждалим, а комунальні служби займаються прибиранням території та тимчасовим закриттям пошкоджених вікон.

Дивіться відео - коментар А. Ковтунова:

Знімок екрана
/ Скріншот

У ЦПД пояснили можливі цілі ракетних ударів по Києву

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко висловився щодо нічної атаки на Київ, зазначивши, що, на його думку, застосування балістичних ракет у цій ситуації навряд чи було продиктовано виключно військовою необхідністю.

За словами Коваленка, подібні удари можуть переслідувати насамперед психологічні та інформаційні цілі. Він вважає, що такими діями російська сторона намагається створити певний суспільний резонанс, а також відвернути увагу власної аудиторії від внутрішніх проблем, зокрема тих, що пов’язані із забезпеченням паливом та ситуацією на автозаправних станціях.

Голова ЦПД також висловив думку, що атаки на цивільну інфраструктуру можуть використовуватися як інструмент інформаційного впливу та бути частиною ширшої пропагандистської стратегії.

Як писав "Главред", російська атака на Київ призвела до масштабних руйнувань і нових жертв. За даними міської військової адміністрації, внаслідок атаки є загиблі та багато постраждалих.

Раніше повідомлялося, що ППО не збила жодної балістичної ракети та "Циркону". Ворог завдав комбінованого удару по Києву, задіявши 419 засобів повітряного нападу, з яких вдалося збити 363 цілі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, чому ППО не збила балістичні ракети. Найбільша кількість жертв зафіксована в Подільському та Дарницькому районах столиці.

Читайте також:

Що таке балістична ракета?

Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір.

За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту:

  • Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).
  • Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).
  • Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км).

Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Києва ракетний удар
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Комбриги ЗСУ втік: розкрито гучну справу щодо підозри у викраденні та вбивстві

Комбриги ЗСУ втік: розкрито гучну справу щодо підозри у викраденні та вбивстві

22:14Україна
"Будуть покарані": Зеленський назвав винних у трагедії зі складами у Вишневому

"Будуть покарані": Зеленський назвав винних у трагедії зі складами у Вишневому

20:50Україна
Українці в ЄС: в Естонії, Польщі та Німеччині на біженців чекають нововведення

Українці в ЄС: в Естонії, Польщі та Німеччині на біженців чекають нововведення

19:12Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини в офісі за 45 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини в офісі за 45 с

Гороскоп на завтра, 12 липня: Овнам - сум, Водооліям - прибуток

Гороскоп на завтра, 12 липня: Овнам - сум, Водооліям - прибуток

Китайський гороскоп на завтра, 12 липня: Зміям — мандраж, Щурам — відновлення

Китайський гороскоп на завтра, 12 липня: Зміям — мандраж, Щурам — відновлення

Фортуна обрала чотирьох фаворитів: які знаки зодіаку опиняться у потоці удачі

Фортуна обрала чотирьох фаворитів: які знаки зодіаку опиняться у потоці удачі

Лагідні та невибагливі: 7 порід котів, які ідеально підійдуть людям похилого віку

Лагідні та невибагливі: 7 порід котів, які ідеально підійдуть людям похилого віку

Останні новини

22:31

"Не хочемо бачити його": Навроцький зробив скандальну заяву щодо України

22:14

Комбриги ЗСУ втік: розкрито гучну справу щодо підозри у викраденні та вбивстві

21:40

Удари України приголомшили Росію, навіть США не готові до таких атак — Fox News

21:39

Життя зміниться на краще для чотирьох знаків зодіаку до кінця 2026 року

21:17

Звучить жахливо: як одним влучним словом замінити русизм "мне обидно"

У Росії є кілька сотень балістичних ракет, атаки можуть стати спонтанними - Сергій "Флеш" БескрестновУ Росії є кілька сотень балістичних ракет, атаки можуть стати спонтанними - Сергій "Флеш" Бескрестнов
20:50

"Будуть покарані": Зеленський назвав винних у трагедії зі складами у ВишневомуФото

20:41

Росія може знищити чверть АЗС в Україні: тривожний прогноз нових обстрілів

20:06

Сода чи розпушувач - у чому різниця та що краще додавати у тісто

19:49

Україна зможе робити ракети до Patriot швидше за США - американський політик

Реклама
19:36

РФ почала бити по Києву небезпечною балістикою: розкрито деталі щодо ракетВідео

19:14

Місячний календар на тиждень - які дні принесуть успіх, а які випробування

19:12

Українці в ЄС: в Естонії, Польщі та Німеччині на біженців чекають нововведення

19:10

"Один на один - це дуже ризикована історія": Денисенко про переговори Зеленського і путінаПогляд

19:05

Росія атакує порти України: є загиблі і поранені, пошкоджено судно

18:42

Мухи зникнуть з дому самі: простий трюк без хімії назавжди відлякає комахВідео

18:32

Стрілки часнику не варто викидати: городниця розкрила спосіб посадкиВідео

18:29

Чи треба обрізати хвостики огірків - головний міф про консервацію

17:46

Чому 12 липня не можна заздрити чужим успіхам: яке церковне свято

17:45

День рибалки 2026 - привітання, картинки і листівки любителям і професіоналам

17:33

Скандал у ЗСУ: оголошено в розшук командира 155 ОМБр, у чому його звинувачують

Реклама
17:30

Навіщо вішати старі диски в саду: хитрий трюк врятує весь урожайВідео

17:21

Павлік зробив заяву про свій шлюб із різницею у 29 років: "Для мене робить"

17:15

Гороскоп Таро на завтра, 12 липня: Овнам — варто задуматися, Близнюкам — крок уперед

17:15

Похолодання чи аномальна спека: про що говорять прикмети 12 липня

16:52

"Росіяни будуть атакувати балістикою": "Флеш" назвав цілі та кількість ракет у РФ

16:45

Не було: про хворобу Жанни Фріске з’явилася приголомшлива правда

16:38

Китайський гороскоп на 13–19 липня: Щурам — успіх, Кроликам — обережність

16:33

"Їздила в реанімацію": Нікітюк розповіла про важкий стан близької людини

16:22

Талант приносить гроші: які дати народження вважаються "особливими"

16:18

Люди, народжені в конкретні дати, особливо цінують вірність у відносинах

15:54

Холодильник у спеку працює інакше: що слід перевірити в першу чергу

15:54

Гороскоп на тиждень 13–19 липня: Левам — творчість, Козерогам — кохання

15:46

Росіяни вгатили трьома авіабомбами по Сумах: серед загиблих - дитинаФото

15:45

Без аксесуарів не обійтись: 5 обов'язкових деталей для базового гардеробаВідео

15:25

Гороскоп таро на тиждень 13–19 липня: Тельцям — затишок, Терезам — вибір

15:23

Сили оборони розгромили полігон та пункти керування БПЛА РФ - Генштаб

15:04

Врятував десятки людей: мешканець Києва вивів сусідів з вогню під час обстрілу

14:55

Макс Барських переніс концерт у Дніпрі — що сталося

14:17

Зустрів дівчину: чоловік роками збирав гроші, але витратив усе за один день

14:03

Стане білосніжною за 20 хвилин: як відмити емальовану каструлю

Реклама
14:02

"Зруйнувало два шлюби": Марічка Падалко чесно висловилася про роман із Соболєвим

13:56

Окупанти завдали ракетного удару по Одесі: є загиблі та один постраждалий

13:54

Джей Ло з'явилася на публіці зі своєю сестрою, яка як дві краплі води схожа на неї

13:05

Рекордсмен фестивалю в Сан-Ремо: помер відомий італійський співакВідео

13:04

Божественна намазка на хліб з буряка: рецепт п'ятихвилинка

12:59

"Істерики на всю вулицю": Гросу поскаржилася на складний характер синаВідео

12:54

Ентоні Хопкінс оголосив про несподівану зміну кар’єри

12:50

Щури будуть тікати: як запобігти навалі гризунів влітку

12:11

"Тіньовий флот худне": Сили оборони вразили за ніч 28 судів РФ в Азовському морі

12:10

Китайський гороскоп на завтра, 12 липня: Зміям — мандраж, Щурам — відновлення

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ХарковаНовини ОдесиНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти