РФ почала бити по Києву небезпечною балістикою: розкрито деталі щодо ракет

Розліт уражаючих елементів став причиною пошкодження житлових будинків та припаркованих автомобілів, пояснив Олександр Ковтунов.

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Росія обстріляла Київ ракетами / Колаж: Главред, фото: Facebook/DSNSKyiv

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Ракета, якою було завдано удару по Києву, була оснащена шрапнеллю

Розліт уражаючих елементів став причиною пошкодження будинків та автомобілів

Голова Дарницької районної державної адміністрації Олександр Ковтунов повідомив, що ракета, якою було завдано удару по Києву в ніч на атаку, була оснащена шрапнельними елементами.

За його словами, це значно збільшило площу ураження та створило додаткову небезпеку для мирних мешканців.

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Як зазначив керівник районної адміністрації, саме розліт уражаючих елементів став причиною пошкодження житлових будинків та припаркованих автомобілів.

Разом з тим він підкреслив, що серйозних наслідків для людей вдалося уникнути завдяки тому, що в момент удару на вулиці практично не було перехожих, а більшість мешканців не перебували біля вікон.

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Подробиці удару РФ по Києву

У Дарницькому районі вже відновили рух транспорту. Зараз тривають ремонтні роботи, зокрема відновлення дорожнього покриття. Також на місці працює штаб допомоги, де надають підтримку постраждалим, а комунальні служби займаються прибиранням території та тимчасовим закриттям пошкоджених вікон.

Дивіться відео - коментар А. Ковтунова:

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У ЦПД пояснили можливі цілі ракетних ударів по Києву

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко висловився щодо нічної атаки на Київ, зазначивши, що, на його думку, застосування балістичних ракет у цій ситуації навряд чи було продиктовано виключно військовою необхідністю.

За словами Коваленка, подібні удари можуть переслідувати насамперед психологічні та інформаційні цілі. Він вважає, що такими діями російська сторона намагається створити певний суспільний резонанс, а також відвернути увагу власної аудиторії від внутрішніх проблем, зокрема тих, що пов’язані із забезпеченням паливом та ситуацією на автозаправних станціях.

Голова ЦПД також висловив думку, що атаки на цивільну інфраструктуру можуть використовуватися як інструмент інформаційного впливу та бути частиною ширшої пропагандистської стратегії.

Як писав "Главред", російська атака на Київ призвела до масштабних руйнувань і нових жертв. За даними міської військової адміністрації, внаслідок атаки є загиблі та багато постраждалих.

Раніше повідомлялося, що ППО не збила жодної балістичної ракети та "Циркону". Ворог завдав комбінованого удару по Києву, задіявши 419 засобів повітряного нападу, з яких вдалося збити 363 цілі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, чому ППО не збила балістичні ракети. Найбільша кількість жертв зафіксована в Подільському та Дарницькому районах столиці.

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Що таке балістична ракета? Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір. За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту: Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).

Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).

Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км). Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

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