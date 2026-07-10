'До перелому у війні ще далеко': Сирський назвав області, які прагне захопити РФ

Сирський підбив підсумки першого півріччя 2026 року та повідомив про скорочення наступальних напрямків ворога.

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Сирський розповів про темпи просування РФ / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Головне із заяви Сирського:

Темпи просування РФ впали більш ніж удвічі

РФ веде наступ лише на 6-7 напрямках

Кремль не відмовився від своїх планів щодо окупації

Наступальний потенціал армії країни-агресора Росії у першому півріччі 2026 року знизився. Темпи просування ворожих військ скоротилися більш ніж удвічі, попри майже подвійну перевагу окупантів у живій силі та техніці. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, якщо раніше російська армія вела активні наступальні дії на 13 оперативних напрямках, то нині таких залишилося максимум шість-сім.

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Він додав, що українські війська, зі свого боку, поєднують оборонну операцію зі стабілізаційними заходами, а на окремих ділянках фронту утримують оперативну ініціативу.

"Саме завдяки активним діям Сил оборони у першому півріччі 2026 року темпи просування російських військ скоротилися більш ніж удвічі. Водночас середньомісячні втрати противника вбитими і пораненими становлять близько 32 тисяч військовослужбовців", - наголосив Сирський.

Ситуація на фронті та плани Кремля

Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що співвідношення штурмових дій українських військ до дій противника нині становить приблизно 40 на 60.

За його оцінкою, сторони за темпами просування фактично наблизилися до паритету, а частка території, яку звільняють Сили оборони, стабільно зростає порівняно з ділянками, де просувається ворог.

Водночас Сирський каже, що недооцінювати супротивника не варто, адже перелом у війні ще далеко попереду.

"До перелому у війні ще далеко. Агресор не відмовився від своїх планів повної окупації Луганської та Донецької областей, прагне розширити наступальні дії у Дніпропетровській і Запорізькій областях, а також створити й збільшити буферну зону в північних регіонах України", - зауважив він.

Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Удари вглиб території РФ

Сирський також розповів, що за шість місяців засобами Deep Strike уражено 697 цілей на території РФ, а прямі та непрямі економічні збитки ворога оцінюються щонайменше у 6,1 млрд доларів. Кампанія Middle Strike за цей же період уразила 7028 об'єктів противника.

Артилерія ЗСУ виконала понад 456 тисяч вогневих завдань, ракетні війська завдали понад 1140 ударів, авіація Повітряних сил - понад 1100, підрозділи підтримки - близько 1400.

Питання ротацій військових

Головнокомандувач торкнувся і проблемних питань щодо оперативної побудови бригад в обороні та надмірної тривалості перебування військовослужбовців на передових позиціях.

"Командири зобов'язані знаходити можливості для проведення ротацій особового складу не рідше, ніж один раз на 60 днів. Це питання життя і здоров'я наших воїнів, їхньої боєздатності та справедливого ставлення до людей", - підсумував він.

Олександр Сирський / Інфографіка: Главред

Коли можуть припинитися активні бойові дії

Керівник Офісу президента Кирило Буданов переконаний, що активні бойові дії в Україні можуть припинитися вже до кінця 2026 року.

Однак, за його словами, перед зниженням напруженості сторони, ймовірно, зіткнуться з новим етапом ескалації.

"Шанси є, і навесні переговори йшли дуже хорошими темпами. Зараз ми всі увійшли у фазу ескалації, це всі розуміють. Щоб вийти з ескалації, зазвичай потрібна максимальна ескалація. Тобто ескалація зараз, деескалація і далі продовження діалогу. Якщо сторони в цьому зацікавлені", - зауважив він.

Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, раніше високопосадовець НАТО на полях саміту в Анкарі заявив, що Росія навряд чи зможе повністю окупувати Донбас у найближчі роки. Він підкреслив, що захоплення поясу міст-фортець на Донеччині потребуватиме значно більше часу, ніж розраховувала Москва, адже російським військам бракує особового складу для закріплення на нових рубежах.

Зазначимо, начальник штабу батальйону безпілотних систем Black Raven 93-ї ОМБр "Холодний Яр" Антон Дзюбенко заявив про постійні спроби окупантів прорватися на Костянтинівському напрямку. За його словами, спроба ворога відкрити дорогу на Дружківку пояснює, чому противник наполегливо тримається за цю ділянку фронту попри значні втрати.

Як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський спростував заяву Путіна про нібито захоплення Костянтинівки на Донеччині. Речник Генштабу ЗСУ майор Андрій Ковальов звернув увагу на складні спроби інфільтрації малих груп противника в Костянтинівку і закликав профільні відомства не послаблювати контроль над ситуацією в місті.

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Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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