Українці в ЄС: в Естонії, Польщі та Німеччині на біженців чекають нововведення

Польща скорочує безкоштовне проживання і посилює контроль за працевлаштуванням українців, а Німеччина спрощує процедуру визнання водійських прав.

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Польща і Німеччина змінюють правила для біженців / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

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ЄС продовжить тимчасовий захист українців до 2028 року

Хто ризикує втратити доступ до захисту та підтримки

Польща і Німеччина змінюють правила для біженців

Європейський Союз продовжить дію тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2028 року, водночас запроваджуючи обмеження для окремої категорії заявників. Паралельно Польща з липня скорочує безкоштовне проживання і посилює контроль за працевлаштуванням українців, а Німеччина, навпаки, спрощує процедуру визнання водійських прав.

Главред з'ясував, які нові правила тимчасового захисту та підтримки чекають на українських біженців у країнах ЄС.

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Які нові обмеження запроваджує Євросоюз для тимчасового захисту українців

Продовження механізму захисту не означає, що умови залишаться незмінними для всіх без винятку - саме над цим питанням зараз працюють інституції Євросоюзу. Зокрема уряд Естонії вже ухвалив проєкт рішення Ради ЄС щодо пролонгації механізму, а представив ініціативу очільник місцевого Міністерства внутрішніх справ Ігор Таро. Посадовець описав ситуацію переселенців, які фізично не мають змоги виїхати з небезпечних регіонів, і пояснив логіку збереження спільного підходу держав-членів до цього питання, повідомляє ERR.

"Європейські держави й надалі підтримуватимуть українців, які не можуть повернутися додому через війну, окупацію територій і постійні обстріли. Говорити про строки скасування цього механізму можна буде лише після завершення війни", - зазначив Ігор Таро.

Водночас Європейська комісія пропонує не поширювати тимчасовий захист на громадян України, які не мають законного права виїжджати за кордон відповідно до мобілізаційного законодавства. Нові обмеження стосуватимуться виключно тих, хто подасть заяву вже після набуття рішенням чинності - українців, які статус уже отримали, зміни жодним чином не торкнуться. Сам статус, як і раніше, даватиме право на проживання, працевлаштування, освіту, медичну допомогу та соціальну підтримку.

Наразі тимчасовим захистом у країнах Євросоюзу користуються майже 4,5 мільйона українців. Німеччина, Польща та Чехія при цьому продовжують спрощувати оформлення довгострокового проживання та робочих віз для тих громадян України, які офіційно працевлаштовані й самостійно себе забезпечують.

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Що зміниться для українських біженців у Польщі з липня 2026 року

Тоді як на рівні Брюсселя обговорюють майбутнє програми в цілому, у Варшаві вже діють конкретні зміни, які торкнулися десятків тисяч людей просто зараз. Соціальна виплата 800+ злотих і надалі лишається доступною для українців, однак отримати її зможуть лише ті, хто легально перебуває в країні, має дитину в польському закладі освіти та офіційно працює чи веде підприємницьку діяльність, пише ТСН.

Гострішою є ситуація з проживанням: держава перестала фінансувати перебування більшості громадян України в центрах колективного розміщення. За наявними даними, зміни зачепили близько 11 тисяч осіб, майже половина з яких - діти. Це стало вже другим етапом перегляду системи підтримки після обмежень, які почали діяти 5 березня. Права на безоплатне помешкання позбулися жінки з дітьми старшими за рік, а також пенсіонери, які вже отримують польську пенсію, навіть мінімального розміру. Винятки залишили лише для вагітних, матерів немовлят до року, людей з інвалідністю та пенсіонерів без інших доходів і родичів у країні.

Керівники центрів прогнозують, що покинути житло через нововведення можуть до 40% нинішніх мешканців, найбільше труднощів очікується у жінок із мінімальною зарплатою, які не в змозі самостійно орендувати квартиру. Занепокоєння наростанням соціальної напруги висловив омбудсмен Польщі Марцін Вьончек, який звернувся до профільного відомства з офіційним застереженням щодо ризику зростання числа людей без даху над головою серед найвразливіших категорій.

"Кожен складний випадок розглядатимуть окремо, а місцевим органам влади рекомендовано за потреби надавати сім'ям додаткову фінансову допомогу", - заявили у Міністерстві сім'ї, праці та соціальної політики Польщі.

Окремий блок нововведень стосується ринку праці. З 8 липня Національна інспекція праці отримала право під час перевірок примусово переоформлювати цивільно-правові договори на трудові, якщо виявить ознаки фактичних трудових відносин. Це насамперед зачіпає українців, які працюють за цивільно-правовими договорами чи на умовах B2B: якщо роботодавець відмовиться переводити людину на трудовий договір через додаткові витрати, працівник може взагалі втратити роботу.

Інфографіка Главред

Чому Німеччина визнає українські водійські права без іспитів

Якщо Варшава цього літа звужує можливості для переселенців, то Берлін в окремій конкретній сфері рухається в протилежному напрямку. Бундесрат країни за підсумками 1067-ї пленарної сесії ухвалив зміни, які дозволяють конвертувати українські посвідчення водія в німецькі права без складання теоретичного та практичного іспитів. Паралельно розширили перелік мов для теоретичного тестування та узаконили визнання прав, уже обміняних в інших державах-членах Євросоюзу.

У зведенні підсумків засідання йдеться, що зміни стосуються не лише України.

"Україну та Чорногорію включають до переліку держав, водійські посвідчення яких можна конвертувати у німецькі права без подальшого тестування. До переліку мов для теоретичного іспиту додають українську та курманджі", - зазначено в офіційному документі Бундесрату.

Положення також передбачає, що перевірки зору для водіїв вантажівок та автобусів зможуть проводити оптики.

Українські біженці в Європі - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше у Чехії відбувся перегляд законодавства, пов'язаного з українськими біженцями. Місцеві джерела повідомляли, що заплановані зміни для українських біженців у Чехії суттєво змінять поточну ситуацію в цьому секторі. Наразі офіційні сторони аналізують перші результати.

Зазначимо, у свіжому зведенні УВКБ ООН повідомили про результати прогнозу повернення українських біженців після завершення війни. За даними відомства, прогнозоване повернення українських біженців дозволить суттєво послабити напругу у питаннях міграції та стабілізувати ситуацію.

Як раніше повідомляв Главред, Ірландія оголосила про продовження тимчасових дозволів для українських громадян. Під час виступу було наголошено, що заплановані важливі зміни для біженців з України суттєво змінять поточні правила та умови для всіх сторін.

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Які країни ЄС обирають українські біженці? За інформацією Євростату, найпопулярнішими напрямками для українських біженців стали: Німеччина, яка прийняла найбільше осіб (1 235 960 або 28,9% від загальної кількості в ЄС);

Польща, де знайшли притулок 955 110 осіб (22,3%);

Чехія, яка прийняла 369 330 біженців (8,6%).

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