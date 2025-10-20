Рус
РФ била по Україні дронами і ракетами: є "прильоти" і поранені, затримуються поїзди

Анна Ярославська
20 жовтня 2025, 10:24
Зафіксовано влучання трьох балістичних ракет і 20 ударних БПЛА на 12 локаціях.
Наслідки атаки РФ
Стали відомі наслідки атаки РФ на Україну 20 жовтня 2025 року / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

  • РФ атакувала дронами та ракетами
  • 38 дронів було збито, але є "прильоти"
  • Постраждали люди, є руйнування

У ніч на 20 жовтня і вранці в понеділок російська окупаційна армія атакувала Дніпропетровську та Харківську області, на Сумському напрямку через обстріл затримуються поїзди. У Повітряних силах ЗСУ відзвітували про 38 збитих дронів із шістдесяти.

У ЗС ЗСУ повідомили, що в ніч на 20 жовтня (з 19:00 19 жовтня) армія РФ атакувала Україну трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" / KN-23 і 60 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 понеділка, протиповітряною обороною збито/пригнічено 38 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання трьох балістичних ракет і 20 ударних БПЛА на 12 локаціях.

Звіт Повітряних сил
Звіт Повітряних сил / t.me/kpszsu

Атака на Дніпропетровщину

У ДСНС повідомили, що вночі окупанти атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе та артилерією.

У Нікопольському районі пошкоджено 4 приватні житлові будинки, 6 господарських споруд та лінію електропередач.

У Синельниківському районі внаслідок обстрілу виникла пожежа в п'ятиповерховому житловому будинку. Вогонь також охопив магазини. Пошкоджено будинок культури.

Усі пожежі оперативно ліквідували. На щастя, ніхто не постраждав.

  • Атака РФ на Дніпропетровщину у ніч 20 жовтня 2025
    Атака РФ на Дніпропетровщину у ніч 20 жовтня 2025 Фото: ДСНС
  • Атака РФ на Дніпропетровщину у ніч 20 жовтня 2025
    Атака РФ на Дніпропетровщину у ніч 20 жовтня 2025 Фото: ДСНС
  • Атака РФ на Дніпропетровщину у ніч 20 жовтня 2025
    Атака РФ на Дніпропетровщину у ніч 20 жовтня 2025 Фото: ДСНС
  • Атака РФ на Дніпропетровщину у ніч 20 жовтня 2025
    Атака РФ на Дніпропетровщину у ніч 20 жовтня 2025 Фото: ДСНС
  • Атака РФ на Дніпропетровщину у ніч 20 жовтня 2025
    Атака РФ на Дніпропетровщину у ніч 20 жовтня 2025 Фото: ДСНС

Атака на Сумщину

Через обстріли пошкоджено залізничну інфраструктуру на Сумському напрямку. Через це низка поїздів слідує із затримками.

Зокрема, від ст. Плиски поїзди: №46 Ужгород - Харків та №113 Харків - Львів вирушили із затримкою понад годину через заміну локомотивної тяги.

Є зміни і в регіональному сполученні. Так, із резервними тепловозами та відповідно до затримки курсує регіональний поїзд №895 Конотоп - Фастів-1. Прибуде на кінцеву орієнтовну із затримкою 1 година 20 хвилин.

Також затримується приміський рейс №6452 Ніжин - Конотоп. Затримка 2 години, зазначили в Укрзалізниці.

Атака на Харківщину

Уранці 20 жовтня окупанти атакували Харківську область, повідомили в ДСНС.

Під удар безпілотника потрапив приватний будинок у селищі Орілька Лозівського району, де в момент обстрілу перебувала сім'я. Виникла пожежа, також пошкоджено дві господарські споруди.

Поранено 42-річну жінку, її чоловік і двоє дітей отримали гостру реакцію на стрес.

  • Атака на Харківщину 20 жовтня 2025
    Атака на Харківщину 20 жовтня 2025 Фото: ДСНС України
  • Атака на Харківщину 20 жовтня 2025
    Атака на Харківщину 20 жовтня 2025 Фото: ДСНС України
  • Атака на Харківщину 20 жовтня 2025
    Атака на Харківщину 20 жовтня 2025 Фото: ДСНС України
  • Атака на Харківщину 20 жовтня 2025
    Атака на Харківщину 20 жовтня 2025 Фото: ДСНС України

РФ вдарила по енергосистемі Чернігівщини

Як писав Главред, російська окупаційна армія атакувала енергетичну інфраструктуру в Ніжинському районі Чернігівської області. Тисячі людей залишилися без світла.

"Ворог не припиняє масштабної атаки на енергосистему нашої області. Маємо ще одне влучання в енергооб'єкт у Ніжинському районі та 2 700 абонентів без електропостачання", - повідомили в АТ Чернігівобленерго.

У компанії зазначили, що пошкодження, завдані об'єкту, є "дуже масштабними".

Енергетики з вечора посилено працюють над ліквідацією наслідків аварії, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для споживачів.

Нагадаємо, за словами президента Зеленського, восени 2025 року армія РФ щодня армія РФ атакує енергетичну інфраструктуру України. При цьому окупанти застосовують подвійний терор - б'ють "Шахедами" з касетними боєприпасами, завдають повторних ударів, щоб поранити пожежників та енергетиків, які працюють над відновленням після пошкоджень.

