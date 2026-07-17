Росія посилить удари дронами по Україні: в ГУР назвали цілі атак

Окупантам віддали наказ посилити атаки проти цивільного населення України.

https://glavred.net/ukraine/rossiya-usilit-udary-dronami-po-ukraine-v-gur-nazvali-celi-atak-10781255.html Посилання скопійоване

Небезпека через російські дрони в низці областей України підвищиться / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот з YouTube

Що повідомили в ГУР:

Росіяни планують активніше атакувати дронами АЗС

Ворог хоче посилити удари по транспортних засобах у прикордонних регіонах

Загроза для цивільного населення частини регіонів України підвищується

Окупаційна армія країни-агресорки Росії отримала наказ посилити удари безпілотниками по цивільній інфраструктурі та транспорту у прифронтових районах і прикордонні України.

Як повідомило Головне управління розвідки МО України, командування РФ наказало активізувати удари по автозаправних станціях, вантажівках, автобусах і легкових автомобілях.

відео дня

Виконавцями цих наказів визначені центр перспективних безпілотних систем "Рубікон" та зовнішні пілоти лінійних підрозділів окупаційної армії.

Для пошуку та ураження цілей окупанти планують використовувати керовані в режимі реального часу дрони типу "Молнія-1", "Молнія-2", "Герань-сікер", "Гербера-сікер", "Ланцет", V2U та інші аналогічні безпілотні системи.

Дрон-камікадзе "Молнія" / Інфографіка: Главред

"Низький рівень підготовки екіпажів уже призводить до інцидентів, коли в межах кампанії терору проти України росіяни помилково б’ють по своїх. Так, оператори 1427-го мотострілецького полку ЗС РФ через втрату орієнтування навели "Молнію-2" на цивільний автомобіль УАЗ "Буханка" в районі населеного пункту Глушкове Курської області. Дрон не влучив у ціль - здетонував приблизно за 10 метрів від автомобіля", - зазначили в ГУР.

Водночас подібні атаки проти власного цивільного населення у прикордонних регіонах РФ нерідко режисують російські спецслужби з метою використання пропагандою Кремля у кампанії з дискредитації України.

"Так чи інакше, наказ російських вождів посилити дроновий терор у прифронтових областях становить реальну загрозу для цивільного населення України. ГУР МО України закликає громадян бути пильними та реагувати на сигнали повітряної тривоги", - наголосили в Головному управлінні розвідки.

Росія б'є по Києву новою небезпечною зброєю

Главред писав, що за даними аналітиків ISW, Росія продовжує атакувати Київ дронами та ракетами. Ворог намагається адаптувати свої удари по столиці, щоб змусити українців виїхати з міста.

Вже від 25 до 30 відсотків поточних ударних пакетів Росії складаються з безпілотників типу "Шахед" з реактивними двигунами, які дозволяють цим безпілотникам літати на малих висотах і з високою швидкістю, а також швидко пікірувати.

Атаки російських дронів - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Росія розширює застосування реактивних безпілотників, аби ускладнити роботу української протиповітряної оборони.

Раніше повідомлялося, що російські війська почали застосовувати FPV-дрони для ударів значно глибше від лінії фронту. Тому не виключено, що під ударом можуть опинитися Київ, Дніпро та інші великі міста.

Напередодні стало відомо, що російські окупаційні війська готують новий масований удар по території України. Ворог зосередив авіацію, ракети та безпілотники, і, за попередніми даними, готовий завдати удару по столиці та регіону.

Інші новини:

Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) - розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред