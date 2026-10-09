Дрони вдарили по РФ: горить завод з виробництва палива для ракет Х-101 та Х-55

Читайте в матеріалі:
- Що горить у Редкіно Тверської області
- Чим цей завод важливий для ракет Х-101 і Х-55
- Де ще спалахнули пожежі після нічної атаки
Редкінський дослідний завод у Тверській області Росії горів після нічної атаки безпілотників. Підприємство є ланкою виробничого ланцюга російського ВПК і випускає компоненти палива "Децилін-М" для крилатих ракет Х-55 і Х-101, а також присадки до дизельного палива та авіаційного гасу. Про це повідомляє моніторинговий канал Exilenova+.
Удар по цьому об’єкту не перший: попередня атака на завод у Редкіно сталася в лютому 2026 року.
Офіційна російська версія події виявилася помітно скупішою на деталі. Губернатор Тверської області Віталій Корольов заявив, що пожежа на підприємстві в селищі Редкіно виникла в результаті відбиття атаки БПЛА, а співробітники не постраждали. Що саме це за виробництво, чиновник не уточнив, зазначає Astra.
Під Бєлгородом загорілася нафтобаза
Тверська область була не єдиним напрямком нічної діяльності дронів. У Бєлгороді місцеві жителі повідомляли про вибухи, а після атаки на північ від міста спалахнула нафтобаза, інформує Exilenova+.
Про масштаби загоряння та наслідки для роботи паливного об’єкта російська сторона публічно не повідомляла.
Луганськ кілька годин перебував під ударами
Окупований Луганськ тієї ж ночі опинився під масованою атакою, яка тривала кілька годин. У місті зафіксували кілька осередків загоряння, а в окремих районах почалися перебої з електропостачанням, передає Exilenova+.
Удари вглиб Росії - новини
Як писав Главред, 8 жовтня в російському Сасово Рязанської області спалахнула пожежа на території верстатобудівного заводу "Саста", де розташований дата-центр ТОВ "Яндекс ДЦ". OSINT-аналітики видання визначили місце розташування за кадрами очевидців, а розміщення серверної майданчики саме тут підтверджують дані Wikimapia та власні заяви працівників центру обробки даних.
8 жовтня в Башкортостані зафіксували пожежу в районі нафтопереробного та нафтохімічного комплексу "Газпром нафтохім Салават" - одного з найбільших у Росії.
У ніч на 6 жовтня Московська область зазнала наймасовішої за останній час атаки безпілотників - у бік регіону рухалися щонайменше 650 дронів, понад сотню з них летіли на столицю РФ. У результаті нальоту спалахнула найбільша нафтобаза Московської області - лінійна виробничо-диспетчерська станція "Володарська".
У ніч на 2 жовтня в країні-агресорі РФ пролунали вибухи. У Волгограді видно заграву від пожежі в районі НПЗ та ВАТ "Каустик". Також було гучно в Самарі.
26 вересня дрони атакували Краснодарський край країни-агресора Росії. Загорівся Ільський НПЗ. Місцева влада підтвердила наліт безпілотників.
У ніч на 23 вересня в промисловій зоні Куйбишевського нафтопереробного заводу в Самарі вдруге за добу спалахнула масштабна пожежа - напередодні це підприємство вже було ціллю атаки безпілотників.
В ніч на 22 вересня Самарська область Росії зазнала масштабної атаки безпілотників. У Самарі після вибухів спалахнула пожежа на території Куйбишевського нафтопереробного заводу, над містом піднявся густий чорний дим.
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Про джерело: Exilenova+
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