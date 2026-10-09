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Дрони вдарили по РФ: горить завод з виробництва палива для ракет Х-101 та Х-55

Анна Ярославська
9 жовтня 2026, 08:21
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Тієї ж ночі спалахнула нафтобаза поблизу Бєлгорода, а окупований Луганськ кілька годин перебував під масованим обстрілом.
Редкінський дослідний завод
​Удар по Редкіно - горить завод з виробництва палива для ракет Х-101 та Х-55 / Колаж: Главред, фото: Exilenova+, російські ЗМІ

Читайте в матеріалі:

  • Що горить у Редкіно Тверської області
  • Чим цей завод важливий для ракет Х-101 і Х-55
  • Де ще спалахнули пожежі після нічної атаки

Редкінський дослідний завод у Тверській області Росії горів після нічної атаки безпілотників. Підприємство є ланкою виробничого ланцюга російського ВПК і випускає компоненти палива "Децилін-М" для крилатих ракет Х-55 і Х-101, а також присадки до дизельного палива та авіаційного гасу. Про це повідомляє моніторинговий канал Exilenova+.

Удар по цьому об’єкту не перший: попередня атака на завод у Редкіно сталася в лютому 2026 року.

відео дня

Офіційна російська версія події виявилася помітно скупішою на деталі. Губернатор Тверської області Віталій Корольов заявив, що пожежа на підприємстві в селищі Редкіно виникла в результаті відбиття атаки БПЛА, а співробітники не постраждали. Що саме це за виробництво, чиновник не уточнив, зазначає Astra.

Під Бєлгородом загорілася нафтобаза

Тверська область була не єдиним напрямком нічної діяльності дронів. У Бєлгороді місцеві жителі повідомляли про вибухи, а після атаки на північ від міста спалахнула нафтобаза, інформує Exilenova+.

Про масштаби загоряння та наслідки для роботи паливного об’єкта російська сторона публічно не повідомляла.

У Бєлгороді горить нафтобаза
У Бєлгороді горить нафтобаза / Фото: t.me/exilenova_plus

Луганськ кілька годин перебував під ударами

Окупований Луганськ тієї ж ночі опинився під масованою атакою, яка тривала кілька годин. У місті зафіксували кілька осередків загоряння, а в окремих районах почалися перебої з електропостачанням, передає Exilenova+.

Пожежа в окупованому Луганську
Пожежа в окупованому Луганську / Фото: Exilenova+
Пожежа в окупованому Луганську
Пожежа в окупованому Луганську / Фото: Exilenova+

Удари вглиб Росії - новини

Як писав Главред, 8 жовтня в російському Сасово Рязанської області спалахнула пожежа на території верстатобудівного заводу "Саста", де розташований дата-центр ТОВ "Яндекс ДЦ". OSINT-аналітики видання визначили місце розташування за кадрами очевидців, а розміщення серверної майданчики саме тут підтверджують дані Wikimapia та власні заяви працівників центру обробки даних.

8 жовтня в Башкортостані зафіксували пожежу в районі нафтопереробного та нафтохімічного комплексу "Газпром нафтохім Салават" - одного з найбільших у Росії.

У ніч на 6 жовтня Московська область зазнала наймасовішої за останній час атаки безпілотників - у бік регіону рухалися щонайменше 650 дронів, понад сотню з них летіли на столицю РФ. У результаті нальоту спалахнула найбільша нафтобаза Московської області - лінійна виробничо-диспетчерська станція "Володарська".

У ніч на 2 жовтня в країні-агресорі РФ пролунали вибухи. У Волгограді видно заграву від пожежі в районі НПЗ та ВАТ "Каустик". Також було гучно в Самарі.

26 вересня дрони атакували Краснодарський край країни-агресора Росії. Загорівся Ільський НПЗ. Місцева влада підтвердила наліт безпілотників.

У ніч на 23 вересня в промисловій зоні Куйбишевського нафтопереробного заводу в Самарі вдруге за добу спалахнула масштабна пожежа - напередодні це підприємство вже було ціллю атаки безпілотників.

В ніч на 22 вересня Самарська область Росії зазнала масштабної атаки безпілотників. У Самарі після вибухів спалахнула пожежа на території Куйбишевського нафтопереробного заводу, над містом піднявся густий чорний дим.

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Про джерело: Exilenova+

Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.

Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.

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Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються.

Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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