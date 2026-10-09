Росіяни цинічно обстріляли Івано-Франківськ дронами: є загиблий, вирує пожежа

Коротко:
- Росія атакувала Івано-Франківськ реактивним безпілотником
- Унаслідок атаки загинув чоловік, який працював охоронцем
- Через падіння уламків дрона виникла пожежа, пошкоджено господарську будівлю
У ніч на 9 жовтня російські війська атакували Івано-Франківськ реактивним безпілотником. Внаслідок удару загинув чоловік.
Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. За його словами, уламки російського дрона пошкодили господарську будівлю, внаслідок чого загинув охоронець.
"Добре відпрацювала ППО, але, на жаль, осколками була пошкоджена господарська споруда, на жаль, є загибла цивільна людина, сторож, який охороняв цю будівлю. Вічна йому памʼять", - зазначив мер.
Після падіння уламків також виникла пожежа. На місці працюють відповідні служби, повідомили в Івано-Франківській ОВА. Інформація про наслідки атаки уточнюється.
Росія розвідує захід України реактивними дронами
Як писав Главред, протягом 8 жовтня РФ проводила розвідку західних областей України за допомогою реактивних безпілотників, які були без бойової частини, але з камерами. Мета таких вильотів - обстеження об'єктів для майбутніх обстрілів.
За даними моніторингових каналів, дрони-розвідники сьогодні фіксували зокрема на Хмельниччині, Тернопільщині, Рівненщині та Волині.
Крім того, монітори оприлюднили перелік планових цілей ворога в межах західних регіонів на найближчий час. До нього увійшли 43 населені пункти в дев'яти областях:
- Вінниччина: Вінниця, Гайсин, Жмеринка, Могилів-Подільський, Тульчин, Хмільник;
- Волинь: Володимир, Камінь-Каширський, Ковель, Луцьк;
- Закарпаття: Берегове, Мукачево, Рахів, Тячів, Ужгород, Хуст;
- Івано-Франківщина: Верховина, Івано-Франківськ, Калуш, Коломия, Косів, Надвірна;
- Львівщина: Львів, Дрогобич, Золочів, Стрий, Самбір, Шептицький, Яворів;
- Рівненщина: Вараш, Дубно, Сарни, Рівне;
- Тернопільщина: Кременець, Чортків, Тернопіль;
- Хмельниччина: Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Шепетівка, Старокостянтинів;
- Буковина: Чернівці, Кельменці, Вижниця.
Удари РФ по Україні - останні новини
Нагадаємо, вдень у четвер, 8 жовтня, РФ атакувала Києв дронами. У столиці працювали сили ППО. За його словами мера Кличка, у Соломʼянському районі зафіксовано влучання БпЛА в 4-поверхову будівлю магазину.
Як писав Главред раніше, Росія в ніч на 7 жовтня завдала масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши 48 крилатих ракет.
В результаті нічної комбінованої атаки Росії на Київщину 7 жовтня дотла згорів центр реабілітації диких птахів "Садиба Нюшанік" у селі Воропаїв Вишгородського району. Вогонь знищив усі приміщення, де утримували птахів, а також обладнання для лікування та запаси кормів.
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Про персону: Руслан Марцінків
Руслан Марцінків - український політик, міський голова Івано-Франківська (з 2015). Народний депутат України VII скликання. Член партії Всеукраїнське об'єднання "Свобода". Лауреат Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (2009), пише Вікіпедія.
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