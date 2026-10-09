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Росіяни цинічно обстріляли Івано-Франківськ дронами: є загиблий, вирує пожежа

Інна Ковенько
9 жовтня 2026, 00:18
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Внаслідок атаки реактивного безпілотника по Івано-Франківську загинув чоловік.
Атака РФ на Івано-Франківськ
Атака РФ на Івано-Франківськ / Колаж: Главред, фото: скриншот

Коротко:

  • Росія атакувала Івано-Франківськ реактивним безпілотником
  • Унаслідок атаки загинув чоловік, який працював охоронцем
  • Через падіння уламків дрона виникла пожежа, пошкоджено господарську будівлю

У ніч на 9 жовтня російські війська атакували Івано-Франківськ реактивним безпілотником. Внаслідок удару загинув чоловік.

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. За його словами, уламки російського дрона пошкодили господарську будівлю, внаслідок чого загинув охоронець.

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"Добре відпрацювала ППО, але, на жаль, осколками була пошкоджена господарська споруда, на жаль, є загибла цивільна людина, сторож, який охороняв цю будівлю. Вічна йому памʼять", - зазначив мер.

Після падіння уламків також виникла пожежа. На місці працюють відповідні служби, повідомили в Івано-Франківській ОВА. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Росія розвідує захід України реактивними дронами

Як писав Главред, протягом 8 жовтня РФ проводила розвідку західних областей України за допомогою реактивних безпілотників, які були без бойової частини, але з камерами. Мета таких вильотів - обстеження об'єктів для майбутніх обстрілів.

За даними моніторингових каналів, дрони-розвідники сьогодні фіксували зокрема на Хмельниччині, Тернопільщині, Рівненщині та Волині.

Крім того, монітори оприлюднили перелік планових цілей ворога в межах західних регіонів на найближчий час. До нього увійшли 43 населені пункти в дев'яти областях:

  • Вінниччина: Вінниця, Гайсин, Жмеринка, Могилів-Подільський, Тульчин, Хмільник;
  • Волинь: Володимир, Камінь-Каширський, Ковель, Луцьк;
  • Закарпаття: Берегове, Мукачево, Рахів, Тячів, Ужгород, Хуст;
  • Івано-Франківщина: Верховина, Івано-Франківськ, Калуш, Коломия, Косів, Надвірна;
  • Львівщина: Львів, Дрогобич, Золочів, Стрий, Самбір, Шептицький, Яворів;
  • Рівненщина: Вараш, Дубно, Сарни, Рівне;
  • Тернопільщина: Кременець, Чортків, Тернопіль;
  • Хмельниччина: Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Шепетівка, Старокостянтинів;
  • Буковина: Чернівці, Кельменці, Вижниця.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, вдень у четвер, 8 жовтня, РФ атакувала Києв дронами. У столиці працювали сили ППО. За його словами мера Кличка, у Соломʼянському районі зафіксовано влучання БпЛА в 4-поверхову будівлю магазину.

Як писав Главред раніше, Росія в ніч на 7 жовтня завдала масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши 48 крилатих ракет.

В результаті нічної комбінованої атаки Росії на Київщину 7 жовтня дотла згорів центр реабілітації диких птахів "Садиба Нюшанік" у селі Воропаїв Вишгородського району. Вогонь знищив усі приміщення, де утримували птахів, а також обладнання для лікування та запаси кормів.

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Про персону: Руслан Марцінків

Руслан Марцінків - український політик, міський голова Івано-Франківська (з 2015). Народний депутат України VII скликання. Член партії Всеукраїнське об'єднання "Свобода". Лауреат Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (2009), пише Вікіпедія.

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