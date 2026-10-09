Росіяни цинічно обстріляли Івано-Франківськ дронами: є загиблий, вирує пожежа

Внаслідок атаки реактивного безпілотника по Івано-Франківську загинув чоловік.

https://glavred.net/ukraine/rossiyane-cinichno-obstrelyali-ivano-frankovsk-s-pomoshchyu-dronov-est-pogibshiy-bushuet-pozhar-10802690.html Посилання скопійоване

Атака РФ на Івано-Франківськ / Колаж: Главред, фото: скриншот

Коротко:

Росія атакувала Івано-Франківськ реактивним безпілотником

Унаслідок атаки загинув чоловік, який працював охоронцем

Через падіння уламків дрона виникла пожежа, пошкоджено господарську будівлю

У ніч на 9 жовтня російські війська атакували Івано-Франківськ реактивним безпілотником. Внаслідок удару загинув чоловік.

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. За його словами, уламки російського дрона пошкодили господарську будівлю, внаслідок чого загинув охоронець.

відео дня

"Добре відпрацювала ППО, але, на жаль, осколками була пошкоджена господарська споруда, на жаль, є загибла цивільна людина, сторож, який охороняв цю будівлю. Вічна йому памʼять", - зазначив мер.

Після падіння уламків також виникла пожежа. На місці працюють відповідні служби, повідомили в Івано-Франківській ОВА. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Росія розвідує захід України реактивними дронами

Як писав Главред, протягом 8 жовтня РФ проводила розвідку західних областей України за допомогою реактивних безпілотників, які були без бойової частини, але з камерами. Мета таких вильотів - обстеження об'єктів для майбутніх обстрілів.

За даними моніторингових каналів, дрони-розвідники сьогодні фіксували зокрема на Хмельниччині, Тернопільщині, Рівненщині та Волині.

Крім того, монітори оприлюднили перелік планових цілей ворога в межах західних регіонів на найближчий час. До нього увійшли 43 населені пункти в дев'яти областях:

Вінниччина: Вінниця, Гайсин, Жмеринка, Могилів-Подільський, Тульчин, Хмільник;

Вінниця, Гайсин, Жмеринка, Могилів-Подільський, Тульчин, Хмільник; Волинь: Володимир, Камінь-Каширський, Ковель, Луцьк;

Володимир, Камінь-Каширський, Ковель, Луцьк; Закарпаття: Берегове, Мукачево, Рахів, Тячів, Ужгород, Хуст;

Берегове, Мукачево, Рахів, Тячів, Ужгород, Хуст; Івано-Франківщина: Верховина, Івано-Франківськ, Калуш, Коломия, Косів, Надвірна;

Верховина, Івано-Франківськ, Калуш, Коломия, Косів, Надвірна; Львівщина: Львів, Дрогобич, Золочів, Стрий, Самбір, Шептицький, Яворів;

Львів, Дрогобич, Золочів, Стрий, Самбір, Шептицький, Яворів; Рівненщина: Вараш, Дубно, Сарни, Рівне;

Вараш, Дубно, Сарни, Рівне; Тернопільщина: Кременець, Чортків, Тернопіль;

Кременець, Чортків, Тернопіль; Хмельниччина: Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Шепетівка, Старокостянтинів;

Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Шепетівка, Старокостянтинів; Буковина: Чернівці, Кельменці, Вижниця.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, вдень у четвер, 8 жовтня, РФ атакувала Києв дронами. У столиці працювали сили ППО. За його словами мера Кличка, у Соломʼянському районі зафіксовано влучання БпЛА в 4-поверхову будівлю магазину.

Як писав Главред раніше, Росія в ніч на 7 жовтня завдала масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши 48 крилатих ракет.

В результаті нічної комбінованої атаки Росії на Київщину 7 жовтня дотла згорів центр реабілітації диких птахів "Садиба Нюшанік" у селі Воропаїв Вишгородського району. Вогонь знищив усі приміщення, де утримували птахів, а також обладнання для лікування та запаси кормів.

Читайте більше новин:

Про персону: Руслан Марцінків Руслан Марцінків - український політик, міський голова Івано-Франківська (з 2015). Народний депутат України VII скликання. Член партії Всеукраїнське об'єднання "Свобода". Лауреат Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (2009), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред